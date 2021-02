Press Release

February 9, 2021 POE TRANSCRIPT PORTIONS Sen. Grace Poe: You know what, Asec. Pastor, we recognize the novelty of this, the intention. Pero the point nga kung gusto ninyo to prevent crashes and all of that, 'di sana inuna nga ninyo ang mga public vehicles dahil 'yun talaga wholesale kapag nagkaroon ng aksidente, 'yung mga bus, ang dami kaagad ng napipinsala. Kaya nga taliwas ang inyong intensyon doon sa mga ginagawa ninyong aksyon. Kung totoo ngang taliwas, baka naman talagang ang iniisip ninyo, kikita. Saka ang gobyerno, walang balik sa pera nila dito. 'Pag nagbabayad ang tao sa private sector lahat napupunta. Ito bang mga kasunduan ninyo with the private sector, are they supposed to pay the government any fees as part of their agreement to have an inspection center? Meron bang binabayaran diyan o wala? DOTr Asec. Mark Steven Pastor: If I may be able to clarify, Madam Chair, for the private motor vehicle inspection system po, our public utility jeepneys po are included for the testing po dito. Dito naman po sa ating mga centers, meron po silang mga annual fee, if I recall correctly, I think it's P100,000 per annum. Poe: P100,000 lang ang babayaran nila sa gobyerno? Hay naku... I'm sorry but you still failed to convince us, Asec. Pastor. And I think that we are all unanimous here that we really need to suspend this and just go to the emission testing that we have currently... ------------ Sen. Grace Poe: Asec. Galvante doon po sa mga iniulat ninyo, meron po akong mga ibang mga katanungan. Unang-una, hindi ba meron tayong Motor Vehicle Users Charge kung saan P22 billion daw ang nakalap na dito mula itong naumpisahan at ito ay inilagay muna sa PITC... 'Yung PITC doon pinark muna ang pera tapos diumano ito ay inilipat, ibinalik sa National Treasury, baka yata napunta sa DPWH, tama ba 'yun? Asec. Edgar Galvante: Sa pagkakaalam ko, your honor, 'yung koleksyon ng LTO, sa LTO po ang nangongolekta ng Motor Vehicle Users Charge, ito po ay tine-turn over sa Treasury. Although noong meron pang Road Board, sila po ang nangangasiwa ng pondong 'yun. Poe: Pero teka muna, magkano po ang perang nakalap ninyo? Tama ba na doon sa 11.1 percent plus another 11.1 percent. 'Yung una para sa special road safety, tapos yung isa naman para sa vehicle pollution control ang ang total 'nun P22.2 billion, tama ba? Galvante: Yes, your honor. Poe: Samakatuwid may pera. Hindi lang nagamit at hindi lang nalaan para sa intensyon. Galvante: Kung maidagdag ko lang po kasi po sa pagkakaintindi ko po ang authority ng paggamit ng perang 'yun ay naka-distribute po sa maraming purpose. At meron po sa improvement ng mga national and even local roads, I think. Kumbaga po ang pinakikinabangan ng LTO doon is about around 7.5 percent pero hindi po ito nire-release sa LTO ng diretso kung hindi sa DOTr, tapos kami po ang hihingi ng kung saan namin gagamitin. At karamihan po dito, mawalang galang na, wala pong nalaan para sa repair, rehabilitation o construction ng new MVICs. Kung natatandaan niyo po, Senator, with all due respect, inilahad po namin ito sa isang hearing at ako po ay natuwa nga 'nung sinabi ninyong isubmit ninyo ang inyong pangangailangan at susuportahan ko. Kaya po 'yun ang naging ano namin at umasa kami, kaya lang po wala pong naibigay sa aming parte ng MVUC para gamitin namin sa pagtatayo at pag-rehabilitate ng MVICs. Poe: Hindi po ba sabi ninyo ang DOTr na ang namamahala dito. Kayo ay isang sangay ng DOTr so kung ang DOTr ay hindi nagsumite para nga dito at hindi nila inilaan ang pondo para sa kanila siyempre talagang walang napunta sa inyo. Hindi ba sila ang nagdedesisyon, ang DOTr? Galvante: Your honor, Madam Chair, members of the committee. Ang sa DOTr lang po na napunta sa pagkakaalam ko 'yun nga lang pong 7.5 percent na 'yun po ang itinutulong nila sa LTO. Poe: 'Yung 7 percent na 'yun hindi niyo rin nagamit para dito sa mga MVICs? Galvante: Nagamit po kaya lang po 'yung paggamit ng klase ng pondong 'yun, hindi magagamit sa pagtatayo ng MVICs. Ito po more of sa emission. I think isa po diyan magagamit namin sa seatbelt implementation. Poe: Okay. So ganito na lang po, susunod kong tanong, ito rin ang naisip ko, kunwari walang pera ang gobyerno ngayon sa pagtatayo pero kayo naman ay, itong mga private centers na ito ay sumisingil. 'E kaya rin naman ng gobyerno na sumingil kung talagang kailangan ninyo hindi ba? Para mamentena ninyo ang mga centers na ito; imbes ibinigay ninyo sa pribadong namumuhunan na three years lang mababawi na nila. 'E kung nasa kanila ng ilang taon 'yan, 'e 'di ang laki ng kita nila. Bawi na sila ng tatlong taon... Another question that I would like to ask, Asec. Galvante, bakit ninyo inuna ang private vehicles? 'E alam naman natin ang public vehicles, halimbawa ang mga bus, hindi naman lahat, pero ang mga sakuna na malalaki talagang trahedya ay nagaganap dito sa mga pampublikong sasakyan na ito na mas marami ang nakasakay at nakikinabang. Tuloy iniisip ng marami na kikita kayo sa private vehicles dahil mas marami ito. Ilan ba ang private vehicles sa bansa, pakisabi nga, ilan ito? Galvante: Sa estimate ko mga four million. But malinaw ko lang po na hindi pa kasama ang motorsiklo diyan. Poe: Okay, fine. So about four million wala pa ang motorsiklo. Ilan ang pampublikong sasakyan? Galvante: I'm sorry, your honor, hindi ko po, wala pong figure ngayon. Poe: LTFRB, ilan ang pampublikong sasakyan? LTFRB Chairman Martin Delgra: We have almost 400,000 public utility vehicles po. Poe: Okay. Thank you for that information. So, Asec. Galvante, we have 400,000 public vehicles as opposed to four million private vehicles. So if you wanted to test the capability of these centers, it would have been easier and probably even better to test public vehicles first. So, bakit ninyo inuna ang private vehicles? Pakisabi nga. Galvante: Linawin ko lang po your honor. In so far Public Utility Vehicles are concerned kasama po yan dito sa present MVIC kaya lang po limited lang po for 4,500 kilograms kaya po ang mga jeep natin kasama po 'yan although ang pricing po sa pagkakaintindi ko ang presyo po ng MVIC proponents sa mga jeep o public utility vehicles is between P250 to P300 your honor. Poe: Kaya nga, ewan ko kung bakit hindi handa sa public vehicles, bakit? Masyado bang mabigat? DOTr Asec. Giovanni Lopez: Let me just give a better context of what's happening dito sa MVIC natin, just to answer your question po. Tama po 'yung sinabi ni Asec. Galvante na, as a matter of fact I think, as early as 2017 po nakikipag-usap po ang ating DOTr, ang LTO sa ating Road Board na bigyan tayo ng pondo. Poe: Teka muna, Asec. Lopez, ang tanong ko bakit inuna ang private vehicles at hindi public? 'Wag mo muna ako bigyan ng history ng kung saan ninyo ginamit ang pera. Lopez: Yes, Madam Chair, that's what I am driving at, Madam Chair. Poe: Then go there. Lopez: Opo, the Road Board gave us money po na for us to procure Mobile Vehicle Inspection System for PUVs. So ibinigay po natin sa PITC 'yan para mag-procure sila. What happened po is that there was a failure in bidding kaya na-revert po ang pondo sa National Treasury natin. So that's the first plan supposed to be is to address directly the public utility vehicles. And the phase 2 is to address private motor vehicle. So, ang ginawa natin para tuloy-tuloy po ang programa is that we pushed through with the second phase which is the private motor vehicles, by accrediting the private. But at the same time we have to roll-out the PUJs, the PUVs. Bakit hindi pa natin ni-ro-roll out 'yun sa ngayon kasi po we have acknowledge and we recognize that there's a need for us po, DOTr and the LTO, to reassess and reevaluate the standards po that we are setting forth right now for the private vehicles para naman po 'yung ating mga public utility pumasa naman po without sacrificing the minimum standard for roadworthiness. Poe: Sir, ano? You are trying to assess the safety for private vehicles para makapasa ang public vehicles? Ano, ulitin niyo nga 'yun. Lopez: Yes po kasi meron tayong standards for private motor vehicles and ito yung sinasabi natin na ilang test po ito, 68 test, 70-point test. Sa amin po kailangan namin kasing pag-aralan at i-adjust po na kailangan naming kontian ang standards pagdating po sa PUJs para talagang ma-assess namin at talaga po naman ang PUJs natin po ay pumasa sa ating standards. Poe: Okay, so ang sinasabi mo ngayon nagpapakadakila nga na unahin natin ang private vehicles para makahanap tayo ng paraan na maging mas madali para sa public vehicles? It seems very flawed to me. Anyway, thank you for your attempt to explain this. But let me tell you something. The guidelines for the MVIC was issued only last Dec. 29 but at that time, 17 PMVICs were already operating. In short, naglabas kayo ng guidelines pero 17 na ang nag-ooperate nung panahon na 'yun. So nauna pa ang pag-ooperate bago ninyo inilabas ang inyong regulasyon. Parang sino ba ang mga may-aring ito. Mamaya ipapalahad ko sa inyo kung sino ang may-ari nitong PMVICs na binigyan ninyo agad kasi bakit sila ang nauna, eksperto ba sila dito o dahil malapit sila sa iba at saka pinalitan ninyo ang mga guidelines ninyo. Dapat, dati nakalagay na lahat ng mga nasa DOTr o LTO dapat hindi sila pwedeng mamuhunan sa mga ganitong centers dahil konektado sila. Ngayon pinalitan ninyo ang guidelines, inilagay ninyo 'yun lang sa selection committee so parang nagtataka lang ako anong nangyari dito. Hindi malinaw sa akin ngayon kung bakit ninyo inuna pa rin ang private vehicles, para sabihin na para padaliin sa public vehicles kaya inuna ninyo ang private vehicles? Anong klaseng dahilan yan...