Press Release

February 11, 2021 STATEMENT FROM SEN. BONG GO

RE: updates on Vaccine Program Ayon po kay Secretary Galvez ay inaayos na po 'yung mga papeles ng AstraZeneca vaccines na mula po sa COVAX. Meron lang pong dapat na i-comply ang ating gobyerno at may phases po ito na darating sa ating bansa at nabalitaan ko po na una pong darating ang mula sa Pfizer. Part rin po ito ng COVAX rin po. Susunod rin po 'yung donasyon ng bansang Tsina — ito pong Sinovac. At pinagbilin po ni Pangulong Duterte na ilan po dito sa mga donated doses mula sa Tsina ay bibigyan po ng prayoridad ang ating mga sundalo at mga kapulisan dahil kabilang rin po sila sa ating mga itinuturing na frontliners. Nakiusap rin po ako kay Pangulong Duterte at kay Secretary Galvez na bukod po sa frontliners ay unahin rin po 'yung mga mahihirap nating mga kababayan na wala pong access sa vaccine, ni hindi po alam saan kukuha ng vaccine. Isa pa po, bigyan rin po dapat ng prayoridad ang ating mga atleta na nagbibigay karangalan sa ating bansa at mag-uumpisa na po ang kanilang mga training. Marami rin po ang apektado sa ating mga atleta at tatandaan natin, lahat po sila ay may pamilya rin pong pinapakain. Salamat po.