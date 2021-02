Press Release

February 11, 2021 STATEMENT OF SEN. BONG GO

RE: Motor Vehicle Inspection System Kahapon ay napag-usapan sa Senado 'yung pag-implementa ng Private Motor Vehicle Inspection Center Program at bagong Motor Vehicle Inspection System o MVIS ng LTO. Bagama't naniniwala ako na malinis ang intensyon ng mga inisyatibong ito, nakakabahala lang na susubukan natin itong gawin sa panahong hirap na hirap na ang ating mga kababayan. Totoo naman na kailangan nating siguraduhin ang road worthiness ng mga sasakyan. Totoo rin na mekanismo ito upang maiwasan ang aksidente at siguraduhing ligtas tayo sa daan. Pero sa panahon ngayon na hindi pa normal ang sitwasyon, may mga realidad tayong dapat munang ikonsidera bago tayo mag-implementa ng panibagong mga inisyatibo na makakaapekto sa taumbayan. Kabilang sa mga suliranin na kailangan muna nating malampasan ay ang pagtaas ng bilang ng nagugutom, pagkawala ng kabuhayan ng nakararami, at ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 sa bansa. Ito ang dahilan kung bakit po umaapela ako kay Pangulong Rodrigo Duterte, kay Secretary Art Tugade, at iba pang mga opisyales na pag-aralan po muna muli at kung maaari pong bigyan muna natin ng palugit o pahinga ang sambayanang Pilipino. Sa Bisaya nga, pahulay sa ta kay naghihirap talaga ang taumbayan. Hindi po biro ang isang libo at limang daan para sa mga sasakyan o anim na raang piso sa mga motorsiklo na bayarin para po sa pag-inspeksyon sa kalagitnaan nitong pandemya. Ito pong perang ito ay pwedeng magamit po sa pambili sana ng pagkain sa kanilang mga pamilya o di kaya'y full tank na po ito ng bawat sasakyan, pwede nilang gamiting pambili ng gasolina ng kanilang sasakyan o ng kanilang mga motorsiklo. Bukod rito, may nababalita ring mga isyu sa MVIS. Kapag hindi pumasa sa inspeksyon, kailangan na pong mag-test ulit, bayad na naman, dagdag pasakit muli sa taumbayan. Mayroon rin pong mga lugar na wala pang MVIS, at hindi po sila makaka-renew. Nakikiusap po ako kay Secretary Tugade na baka pwede ninyong luwagan muna ng kaunti 'yung mga requirements at huwag po nating higpitan na mapipilitan po ang mga taumbayan na bumunot po ng kanilang pinagpapawisang pera. Subalit babalansehin po natin ang lahat. Babalansehin po natin ang safety at pangangailangan po ng tao at bigyan muna natin ng konsiderasyon muna. Ika nga, palugit, 'wag muna nating ipitin, 'wag muna nating pahirapan pa 'yung mga ordinaryong Pilipinong talaga naman pong naghihirap po sa ngayon. Kaya bigyan natin ng konsiderasyon ang mga motorista, balansehin po natin ang safety at pangangailangan ng bawat Pilipino. Kaya huwag po muna natin madaliin. Habang sinusubukan nating bumalik sa normal ang ating pamumuhay, isaalang alang rin natin ang kapakanan ng nakararami. Intindihin natin na may mga nawalan ng kabuhayan at lahat 'yan ay may mga pamilyang pinapakain. Huwag nating hayaan na may magugutom at gawan natin ng paraan na mapagaan ang hirap na pinagdadaanan nating lahat ngayon. Kung anumang mabibigat na suliranin ang pinapasan ng bansa, sikapin nating hindi ito maipasa sa mga ordinaryong Pilipino. Kung maaari nga, gobyerno muna ang sumalo. Bigyan po muna natin sila ng pagkakataon upang makabangon mula sa krisis bago natin sila bigyan ng panibagong problemang iisipin. Iyan naman ang punto ng bayanihan. Maraming salamat po.