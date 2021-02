STATEMENT OF SEN. BONG GO

Re: willingness to be vaccinated first to allay fears and build public confidence on national COVID-19 vaccine program

Parati ko pong pinapaalala kay Secretary Galvez at Secretary Duque na siguraduhin pong safe at epektibo po yung bakunang binibili ng gobyerno sa ngayon, at kapag dumating na po ang safe at effective na bakuna dito sa ating bansa ay dapat po ay siguraduhing mauna ang mga frontliners, mauna po ang mga senior citizens, mauna po ang mga mahihirap nating mga kababayan na hindi po alam kung saan kukunin itong mga vaccine na ito, lalung-lalo na po doon sa malalayong lugar po.

Pero dapat po nating patunayan na epektibo po itong mga vaccines na binili po ng gobyerno. Upang patunayan 'yan, dapat po 'yung mga opisyales po ng gobyerno tulad ni Secretary Galvez at Secretary Duque ang unang magpaturok, not because sila po ay prayoridad pero dapat makuha po natin ang kumpiyansa ng bawat Pilipino.

Nagkausap rin po kami ni Pangulong Duterte, kapag nagbigay na po ng clearance ang kanyang mga doktor, ay willing po kami magpabakuna po sa publiko.

Siya po bilang Presidente, ako po bilang Senador. Hindi naman po ibig sabihin kami po ay prayoridad, mas gusto po naming mabakunahan ang mga mahihirap ngunit kailangan nating makuha po ang kumpiyansa ng bawat Pilipino para pumayag din po silang magpabakuna. At ang bakuna po ang susi para unti-unting makabalik na tayo sa ating normal na pamumuhay.

Maraming salamat po.