STATEMENT OF SENATOR RISA HONTIVEROS

ON THE FDA's 'COMPASSIONATE SPECIAL PERMIT' FOR PSG'S USE OF SINOPHARM VACCINES

Kahit nag-issue pa ang FDA ng "compassionate special permit," kaduda-duda pa rin na may hiwalay na vaccination program ang PSG, labas sa inilatag ng NTF para sa publiko. Hindi ito dapat dinededma.

Lagpas isang buwan na simula nang mabalitaan natin ang iligal na pagbabakuna ng mga PSG personnel, pero nakababad pa rin sa isipan ng marami ang mga tanong. There is no justifiable explanation for why they are keeping this a mystery.

There is also no point frankly in granting a "compassionate special permit" when there are already 2 vaccines with EUAs. Mabuti sana kung wala pa. Dapat walang fast lane para sa PSG, lalo na kung walang special treatment ang mga health care workers natin na may pinaka-malaking sakripsyo sa pandemyang ito.

Sa patuloy na tila paglilihim, lalo lang dumarami ang naghahanap ng sagot: Ligtas at mabisa ba ang Sinopharm? Kung sinasabing may parating nang mga bakuna sa susunod na 2 linggo, bakit di na lang ito hintayin? May ginastos ba and taumbayan para dito? Magkano? At higit sa lahat: Bakit ba hinahayaang manatiling misteryoso ang mga transaksyon tulad nito?

Hindi naman mahirap sagutin ang mga tanong ng sambayanan kung gagamitin sana ang pangangatwiran tungo sa katotohanan. The public deserves answers.