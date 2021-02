DZXL Kwentong Barbero at Iba Pa interview ni Sen. Win Gatchalian kasama si Rey Galupo ukol sa credit card scam investigation

SEN WIN: Magaling si Atty. Vic dahil kabisado niya yung mga ganitong pangyayari at tama siya, hindi pala ito tech expert kung hindi tech savvy, alam kung paano gumamit ng technology pero hindi sila hacker.

Q: They already identified some of the persons and they are going to ask the court a warrant of arrest, how is that to you Sir?

SEN WIN: Maganda yan ibig sabihin gumagana po yung mekanismo para habulin itong mga ganitong scammers. Akala kasi ng mga scammers kaya nilang makawala sa kamay ng batas at walang kakayahan ang gobyerno pero ito ay nagpapatunay na merong kakayahan ang gobyerno natin, hindi lang madali dahil nga wala tayong registration ng sim card kaya nga tinutulak ho natin yung registration ng sim card dahil nga isa sa paraan ng pagtago ng mga panloloko yung hindi pag-rerehistro ng sim card. Hindi madali pero ako po ay saludo sa NBI dahil nakagawa ho sila ng paraan para matukoy sino itong mga gumawa nito.

Q: Senator you asked for a senate investigation regarding this matter? What happened? Ano na napaguspan niyo ng kapwa mo Senador Sir?

SEN WIN: Ang aming Chairman, si Senator Grace Poe at magkakaroon ho tayo ng imbestigasyon at tututukan ho natin yung ginagawa ng bangko at ng Bangko Sentral sa pagbibigay ng proteksyon. Alam mo noong pumutok ito ang dami naming nakuhang mga reklamo galing sa ating mga kababayan. Hindi lang pala ako, in fact, two days ago, noong may meeting ako sa isang hotel may guest ako nakasabay sa elevator at sabi sa akin, 'alam niyo Senator, ako rin nabiktima, 150,000 naman yung nangyari sa akin.' Marami palang ganitong problema na nangyari. Ngayon ang tanong ano ang ginagawa ng bangko, ano ang ginagawa ng Bangko Sentral? Pagalingan kasi ito, gumagaling ang mga scammer pero ang mga bangko natin nakakahabol ba sa kanilang galing? Dahil alam naman natin na itong mga scammer na ito nakakahanap ito ng pasulot at itong mga bangko dapat natatakpan ang mga butas.

Q: Senator madami po tayong batas regarding this at sinabi rin sakin ni Atty. Lorenzo na ang dami dami nating batas tungkol sa cybercrime, is that not enough already to deter these kinds of crimes? These kinds of felony? Hindi pa ba enough ang batas natin?

SEN WIN: Napakagandang tanong yan at tama si Atty. Lorenzo na may mga batas na tayo. Ang nagiging issue dito ay dalawang bagay, unang-una yung mga bangko ay gumagawa ba ng paraan para proteksyunan yung ating mga consumers dahil kahit pakulong mo itong mga ito, magbanta ka ng kulong, habang buhay na kulong, eh kung ang bangko naman ay pabaya, wala namang ginagawang proteksyon, eh talagang makaka-scam at makakalusot itong mga scammer. Pangalawa, ang sabi ko nga kanina pagalingan, itong mga scammers nakakahanap ng butas at dapat takpan yung butas na yun sa pamamagitan ng mas magaling na proseso. Pero kung yung proseso na yun ay lumain na, hindi nag-iimprove, eh talagang makakalusot at makakalusot yung mga scammer at yun po yung aking karanasan dito na hindi high-tech yung ginawa, simpleng pangloloko lang dahil alam nila madaling bolahin yung customer service, kasi yung customer service, mga estudyante lang yan, mga contractual lang yan so madaling lokohin din sila at siguro natuklasan ng scammer na madali palang bolahin itong mga mga customer service, eh binola nga nila at napaniwala.

Q: Wala bang double checking dahil yun nga yung pinaka crucial doon?

SEN WIN: Noong nagtatrabaho ako sa aming family business, meron kaming, ang tawag namin ay 'mystery shopper.' May tatawag ho sa aming negosyo, at that time a hotel business at mag ko-complain, magrereklamo, pahihirapan yung customer service at titignan namin yung reaction ng customer service kung madali ba maloko o mabait ba o maayos ba makipagusap. Dapat may ganitong mystery shopper, kunyari lokohin itong mga customer service, magpanggap, i-test yung system, obviously yung system may flaw. Tingin ko hindi nagkakaroon ng ganitong testing ng sistema kaya nakakalusot.

Q: Atty. Vic, could you tell Senator Gatchalian kung ano na nangyayari sa kanyang complaint kasi magiging basehan din yan ni Senator Gatchalian habang ginagawa niya yung batas?

Atty. Vic Lorenzo: May mga gaps kasi na na-identify yung mga scammers kaya yun yung in-exploit nila... yung na-mention kanina ni Sir, yung sim registration ng mga sim natin, malaking tulong ho yun on the part of law enforcement at least magkaroon lang kami ng starting point doon sa investigation kapag na-register yung mga sim namin. Talagang malaking tulong po yun especially to prevent itong mga scam or yung mga nangyari ngayon na basically sim ang identification, so malaking tulong ho yun. Sa kaso ni Senator, on-going pa rin siya pero confident kami na tinututukan namin na grupo dahil dinispose nila yung mga nakuha na mga alak online din, so doon sila nagkamali.

Q: Senator how is that to you na may magandang pangyayari naman?

SEN WIN: Well without talking about the details dahil ayaw natin maudlot baka masuging tagapakinig mo rin itong mga scammers, eh baka malaman nila ang mga detalye without any details. Ako kampante ako na mahuhuli natin yan, kampante ako na ang NBI at grupo ni Atty. Vic bihasa sa mga ganito. Hindi lang naman namimedia lahat pero marami rin ho silang nahuhuli at napapakulong.

Q: Sir nakausap niyo na ba yung Sentral Bank? Yung Union Bank on your part?

SEN WIN: Yes, nakausap namin yung Sentral Bank at alam mo nakakalungkot dahil yung impormasyon at detalye sa pagbibigay ng proteksyon sa konsyumers ay napakalabo at humingi kami ng data, humingi kami ng polisiya kung paano nila sinisigurado na yung mga ganitong scammer ay hindi nakakalusot sa mga bangko at ang labo ng sagot sa akin kaya kailangan talaga maimbestigahan itong mga credit card scam dahil hindi kami satisfied sa sagot ng Bangko Sentral.

Q: Senator could you explain kung ano yung sagot na hindi niyo nagustuhan para lang meron kaming idea?

SEN WIN: Verbal naman ito hindi naman kami official kasi gagawin naming official yan sa hearing na lang, ang mga nakuha naming sagot eh walang regular na pagte-testing ng proseso at walang regular na evaluation ng proseso. Pinapaubaya na lang nila sa bangko yung pagbibigay ng ganitong proteksyon at pagsisigurado ng sistema ay maayos. So malaking tiwala ang binibigay nila sa bangko sa mga sistema na magbibigay proteksyon sa atin mga consumers pero syempre iba-ibang bangko, iba-iba rin ang sipag, may masipag may hindi masipag , may mga iba nga kapag na-scam ka, bahala ka na sa buhay mo yun na yung pinakamabilis eh. Yun naman ang ayaw natin dahil, oo nga pinaubaya mo sa bangko pero siguraduhin mo naman na yung bangko ginagawa yung trabaho nila.

Q: Pero Senator diba yung Sentral Bank natin siya yung oversee sa lahat ng niyan? May problema dapat sa ganyan dapat magsalita sila at magpaliwanag sila? it is incumbent on their part Sir? I'm not trying to pull you up Sir pero kung yung Senador kaya lokohin eh papano na kaming maliliit Sir?

SEN WIN: Yun ang nakakalungkot, magandang obeserbasyon yan at ako rin naghihintay ng kanilang statement, yan lang ang patunay na ang Sentral Bank ay tingin nila sa sarili nila ay napakataas, napakatalino namin eh yung mga sopistikadong krimen lang ang titignan namin pero kung 1,000, 10,000, o 50,000 na credit card scam ay bahala ka na sa buhay mo. Yan ang mensaheng nakukuha ko eh na hindi maganda.

Q: Napakabigat para sa aming maliliit na mawalan pa ng ganyan, diba?

SEN WIN: Maganda yang obserbasyon mo pero yan ang nakukuha kong mensahe sa mga ganitong ahensya na tingin nila sa sarili nila na napakataas eh. Nakakalimutan nila yung mga maliliit na consumers natin.

Q: Total gumugulong na yung kaso at na-assure naman satin ni Atty. Lorenzo na may mangayari sa susunod na araw may dadamputin sila, pwede po kayo manawagan sa ating publiko, you know magpaalala sa amin kung ano yung aasahan pa namin sa mga darating na araw?

SEN WIN: Dalawa yung gumagalaw ngayon, yung imbestigasyon sa Senate at aming focus dito, ano ba yung ginagawa ng Bangko Sentral at ng mga bangko sa pagbibigay proteksyon sa ating consumers? Tama yung obserbasyon mo, yung obserbasyon mo tugma sa nakita namin at sa mga report na nakuha namin sa ating mga kababayan na marami po naloloko at maraming nakakaranas ng credit card scam. Pangalawa pong gumugulong ay yung imbestigasyon ng NBI at maganda ito para mapakita natin sa taong-bayan na ang ating pamahalaan ay may kakayahan at yung mga ganitong gumagawa ay hindi po papalampasin.

Q: Sir parting words niyo po para sa publiko?

SEN WIN: Mabuti ho andito si Atty. Vic, nagpapasalamat ho ako sa kanya at sa NBI dahil napakalaking tulong po nila at yung atin naman po ay simbolo lang pero mabigat na simbolo para mapakita po sa taong bayan na may nangyayari at gumagalaw po ang alagad ng batas. At sa ating mga kababayan, wag ho magalala dahil tutuloy ho namin yung senate investigation para masigurado na laging protektado ang ating consumers.