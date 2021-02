Press Release

February 14, 2021 Transcript of Interview with Senate Minority Leader Franklin M. Drilon

DZBB Bantay Balita sa Kongreso Q: Narining po ninyo na sinabi ni Sec. Duque at Sec. Galvez na wala pa tayong napipirmahang supply agreement SFMD: Hindi po nagbibigay ng kumpiyansa iyan sa ating mga kababayan. Huwag nating kalimutan na sang-ayon sa Pulse Asia ay halos kalahati ng ating kababayan ay takot magpabakuna. Lalo na kung sinasabi natin na hindi pa sigurado, wala pang napipirmahan na supply agreement, nakakabahala po. May kalahat sa ating mga kababayan na naghihintay rin sa bakuna. Ang importante ay ang tiwala ng taumbayan sa ating pamahalaan pagdating sa management ng pandemic. Isang taon na ngunit medyo hindi po nakakabigay ng kumpiyansa. Sa katunayan, doon sa survey ng Southeast Asia, Filipinos have the least confidence sa pamahalaan tungkol sa management ng pandemic. Bakit po? Dahil sa nakaraang isang taon, maraming inefficiencies at conflicting statements. Halimbawa, yung contact tracing was never successfully implemented. Maraming kontrobersiya sa bakuna. Aking hinihingi sa pamahalaan na ayusin natin lalo na yung information dahil malaking bagay na magkaroon ng tiwala ang ating mga kababayan sa bakuna. Lalo na sa mga statement na ating narinig noong nakaraang hearing, kaya pinipilit natin na huwag pasukan ng pulitika. Kapag in-inject mo ng pulitika, walang mangyayari sa bakuna. Q: Bakit po ninyo nabanggit? Saan n'yo Nakita na papasok ito? SFMD: Wala pa naman. Kaya aking pipinipilit na sa mga set up, yung prioritization dapat unahin yung health workers, senior citizens, yung mahihirap na nasa 4Ps. Kaya sa ating batas na gagawin, aking ilalagay yung guidelines for the prioritization of the vaccine administration. Ilalagay natin yung guidelines para mabawasan ang opportunity to play politics. Wala akong sinasabing may namumulitika na ngunit mabuti na lagyan natin ng guidelines. Katulad ng dapat bigyan ng preference yung frontliners, senior citizens, yung mga mahihirap lalo na yung nasa 4Ps, yung economic workers natin o yung mga kababayan na involved sa pagpapasigla ng ekonomiya. Ngunit ang importante ay magkaroon ng commitment na mayroong bakuna. Q: Baka mamaya klaro nga ang guidelines, wala namang bakuna. SFMD: Kaya importante na ipaliwag sa ating mga kababayan. Q: Ang sinasabi po ay may term sheet pa lang SFMD: Kung walang agreement, term sheet lang iyon. Pwede pang umatras. Kung wala pang downpayment, wala pang commitment. Q: Ano yung nakikitang problema? Wala po tayong pera? SFMD: Hindi ko alam kung saan nagkukulang. Isa sa pinag--uusapan yung tinatawag nating indemnification at payag naman ang kongreso na sagutin ng pamahalaan ito dahilan sa hinihingi ito ng mga manufacturers na kailangan wala silang liability. Ito ay dahilan sa hindi pa naman fully licensed ito kaso dahil sa pandemic kailangan na. Payag naman po ang kongreso na magkaroon na sasagutin ang indemnification kung anuman ang danyos o yung mga side effects dahil sa bakuna. Q: Sa Senate, mayroong bill para sa vaccine indemnification program. Natatandaan ko na binanggit ito last year ni Sec. Duque at ni Sec. Galvez. Hiningi po ba ng Malakanyang ito? SFMD: Ang pagkakaalam ko hindi naman iyan galing sa Malakanyang. Iyan po ay sinabi ni Sec. Duque. Wala naming sinasabi ang Malakanyang na iyon ay kailangan. Pwede naman sa supply agreement na magkakaroon ng tinatawag nating free and harmless clause, na ang ibig sabihin the recipient being the national government will hold the manufacturers free and harmless from any claim. Kaya kapag may demanda ang sasagot ay yung government at hindi ang manufacturers. Ang sinasabi ng manufacturers ay sige idi-distribute naming dahil ito'y kailangan ngunit ayaw naming sagutin yung possible responsibilities from this vaccination. Iyan naman ay payag ang kongreso diyan kung iyan ang kailangan. Q: Hindi kailangan ng batas kasi pwede naming ipasok sa kontrata? SFMD: Ang proof diyan yung Sanofi na nademanda yung DOH officials at manufacturers. Ang ibig sabihin ay may batas ngayon na nagsasabi na through negligence at makita na mayroong koneksyon ang isang sakit sa bakuna, you can make the manufacturers liable. Alam ito ng manufacturers kaya ang gusto nila ang mananagot ay national government dahilan sa hindi pa naman kumpleto ang clinical test. Technically, hindi kailangan ang batas dahil sa kahit walang batas, pwedeng magsampa ng kaso. Q: Paano tayo makakatiyak na hindi madedehado ang ating mga kababayan? SFMD: Kung ang nag-ga-guarantee ang national government, hindi madedehado ang ating mga kababayan. Mas may kakayahan ang government kaysa manufacturers. Q: Wala pang na-achieve sa timeline. What does it tell? SFMD: Kaya nga, sinasabi ko hanggang hindi pa mapirmahan yung supply agreement talagang kinakabahan yung mga kababayan natin na baka walang dumating. Ako ay humihingi na sana bigyan ng assurance ang ating mga kababayan na darating at pipirmahan na ang supply agreement. Yung ibang bansa tuluy-tuloy na. Marami akong naririnig na chismis may mga nagpapa-inject na gamit ang smuggled vaccines. Iyan ay hindi maganda dahil kung totoo man ay lalong nakakatakot dahil hindi iyan dumaraan sa regular channel. Marami akong naririnig galing mismo sa mga private sector in the medical profession na marami na ang nagpapabakuna, P4,000 per shot. Talagang maraming chismis na may pumapasok na smuggled vaccines. Q: Kung wala pang dumarating, magbubukas ito ng oportunidad sa iba na mag-smuggle ng vaccine dahil may market kahit illegal? SFMD: Kaya nga iyon ang sinasabi ko na talagang mararami na akong naririnig. They take the risk. Wala akong pruweba, naririnig ko lang. Q: Naalala ko lang bigla, hindi ba mayroong investigation ang DOJ sa pagpapabakuna ng PSG. Binigyan sila ng FDA ng compassionate use permit. But it does not erase the fact na smuggled yung bakuna na ginamit sa kanila. SFMD: Yung compassionate use permit. Iyan po ay nangyayari sa isa-isang gamot. Halimbawa, may prescription for a cancer drug na kailangan ng isang pasyente pero hindi available dito sa bansa at walang EUA. Ang pasyente ay pwedeng mag-apply ng compassionate use permit at bilhin niya yung gamot. Hindi po iyan pwede sa isang battalion. Hindi po applicable ang compassionate use permit. Mayroong ganoong authorization pero iyan ay pa-isa-isa,for individual needs, hindi isang battalion. To me that is a clear system to go around the law. Q: Sa PMIVs po, ang sabi po ng Malakanyang ay pinakiusapan na ibaba na ang bayad from P1,800 to P600. Ibig sabihin tuloy pa rin ang operation. SFMD: Ako sinusuportahan ko ang sinasabi ni Sen. Poe na dapat imbestigahan pa ito. Unang-una, paano napili yung 23 operational PMVICs? Mayroon bang mga kamag-anak iyan. Pangalawa, isang issue, iyan ay regulation ng use of motor vehicles, iyon po ba ay pwede mong i-privatize? Dahilan sa iyan ay an exercise of power of the state to regulate behavior or conduct of the citizens. Question lang, wala pa akong sagot, pwede mo bang i-delegate ito sa private sector? Dahil ito ay hindi serbisyo. Kung serbisyo, wala akong problema. Pero yung tungkol sa regulation, kung ni-regulate mo ang isang behavior, pwede mo bang i-delegate? Q: Ito po ay may constitutional at legal questions? SFMD: Sa akin dapat tingnan kung sang-ayon sa batas ito. Kasi walang authority, doon lang sa Clean Air Act may authority. Itong PMVIS, wala naman sa batas iyan. Q: Isa pa, ang sabi ninyo nga, questionable kung paano pinili, kailangan po bang ilabas ng LTO yung listahan ng mga operators? SFMD: Dapat ilabas. Ito po ay pondo ng taumbayan na ibinabayad sa private sector. Dahilan itong serbisyong ito ay pwedeng gawin ng LTO at ang bayad ay pupunta sa gobyerno. Q: Ito yung na-point out sa hearing na at P1,800, sa isang taon, ang kwenta ni Sen. Recto P8 billion ang kikitain ng PMVICs. SFMD: Kung ang gobyerno ang gumawa nito, kikita ang gobyerno ng P8 billion. Marami pong tanong na dapat sagutin kaya ako ay sang-ayon na ipagpatuloy ang hearing na ito, kung ang Blue Ribbon itutuloy ito. Q: Mas okay po ba kung ang kongreso na rin ang magtakda ng amount? SFMD: Ang fixing at fees ay dine-delegate sa agency. Ngunit, unang-una, iyan ba ay pwedeng gawin ng pribado? Q: Dahil nga po may mga kwestyon pa rito, dapat bai to ay suspendihin na muna? SFMD: Dapat suspendihin. Sinusuporta ko na dapat suspendihin. Q: Ang sinabi Sir hindi lang daw mandatory, ibig sabihin pwede doon sa old emission testing centers at tuloy lang ang operasyon nila, mas mababa lang ang bayad. SFMD: Pero maliwanag naman na kung hindi obligatory iyan, kung emission lang ang kailangan, e di iyon lang ang gagawin. Q: December 29, 2020 lumabas yung IRR pwero before that mayroon ng 70 PMVICs na na-accredit SFMD: Maraming tanong na walang sagot kaya dapat ipagpatuloy at ibigay sa Blue Ribbon para tingnan kung may violations ng ating batas dahil pinaboran ang ilang inspection centers.