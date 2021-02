OPENING STATEMENT OF SENATOR MANUEL "LITO" M. LAPID

ON SENATE BILL NO. 1525 RENTAL PAYMENT AND EVICTION MORATORIUM DURING DISASTERS AND EMERGENCIES ACT

Senator Aquilino "Koko" Pimentel III, taga-pangulo ng Committee on Trade, Commerce, and Entrepreneurship, sa mga ginagalang kong kasamahan sa Senado na naririto, sa mga resource persons at guests, magandang umaga sa inyong lahat.

Unang-una, nais kong pasalamatan si Sen. Pimentel dahil sa maagap na pagkonsidera ng mga panukalang naglalayong bigyang-proteksyon ang ating mga mamayang konsyumer at mangangalakal, at palakasin ang estado ng pamumuhunan at komersyo sa gitna ng COVID-19 pandemic ating kinakaharap mula nung nakaraang taon hanggang sa kasalukuyan.

Isa sa mga Senate Bills na tatalakayin sa committee hearing ngayon ay ang aking panukalang Senate Bill No. 1525 o "Rental Payment and Eviction Moratorium during Disasters and Emergencies Act." Hindi lingid sa ating kaalaman na sa panahon ng sakuna at kalamidad ang mga mahihirap nating mga kababayan ang pinakaapektado. Gaya ng pananalanta ng bagyo, lindol, o di kaya ang pandemya, ang mga ganitong kalamidad ay nagdudulot ng panandalian o minsan pa nga ay permanenteng paghinto ng trabaho at pagsarado ng ilang mga negosyo. Napagtanto natin ang katotohanang ito noong nasa ilalim ng Enhanced Community Quarantine (ECQ) ang halos buong bansa. Maraming mga empleyado ang nawalan ng trabaho; maraming mga negosyo ang napilitang magsara o dili kaya'y magbawas ng kanilang produksyon. Sa gitna ng kagipitang ito, ang mga mahihirap nating kababayan ay nawalan ng pambayad at pangtustos sa mga pang-araw-araw na pangangailangan. Isang halimbawa nito ay ang kawalan o kakulangan sa pambayad sa buwanang renta. Mabuti na lamang na mayroong temporaryong moratorium ang ipinatupad sa ilalim ng Bayanihan I at Bayanihan II na ating isinulong dito sa Senado.

Ang layunin naman ng panukalang inihain ko ay gawing permanenteng polisiya ang moratorium sa "residential rental payments" gayun din sa "eviction" o pwersahang pagpapaalis sa mga umuupa sa panahong umiiral ang isang State of Calamity or Emergency. Bilang pagkonsidera sa maaaring epekto din ng kalamidad sa mga Micro-, Small and Medium Enterprises, binibigyang kapangyarihan ng aking panukala ang Secretary ng Department of Trade and Industry na palawigin ang implementasyon ng moratorium sa naturang sektor.

Ang hangarin ng pagpapatupad ng nasabing moratorium ay tulungan ang ating mga mamamayan upang habang sila ay bumabawi pa mula sa epekto ng kalamidad at ipinapanumbalik ang kanilang mga trabaho at negosyo, sila ay bibigyan ng palugit sa pagbayad ng renta at palugit sa pagpapaalis. Sa mga kababayan nating ginupo ng sakuna, nawalan ng hanapbuhay at pagkukunan ng pera, ang moratorium na ito ay isang malaking bagay. Sapagkat dahil dito maari na nilang ituon ang nalalabing panggastos sa mas mahalagang pagkain at gamot.

Maraming Salamat po.