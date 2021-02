Press Release

February 18, 2021 STATEMENT OF SENATOR RISA HONTIVEROS ON SENATOR LEILA DE LIMA'S ACQUITTAL IN 1 OF 3 CASES Bawat tagumpay na nakakamit natin kasama si Senator Leila de Lima ay isang hakbang tungo sa katarungan at kalayaan. Isa lamang ito sa mahabang listahan ng mga patunay na walang basehan-- ni wala ngang ebindensya-- ang mga bintang laban sa kanya. Ngunit bawat araw rin na ginugugol ni Sen. De Lima sa piitan ay kawalan ng hustisya, hindi lamang para sa kanya, kundi para sa lahat ng Pilipino. Lahat tayo ay may karapatang maglahad ng ating saloobin, lalo na laban sa mga katiwalian sa gobyerno, mga paglabag sa karapatang pantao, at pagtatangkang tibagin ang ating Saligang Batas. Sa kabila ng kanyang pagkakakulong, patuloy pa rin syang lumalaban. Hindi sya nagpapatinag. Kaya naman walang sawa din akong titindig at mananawagan para sa kanyang agarang paglaya. Nasa panig ni Sen. De Lima ang katotohanan.