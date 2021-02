Press Release

February 20, 2021 Transcript of interview of Senate President Vicente C. Sotto III with Ms. Cely Bueno of DWIZ On the delayed arrival of the Covid-19 vaccine Q: Kayo po ba ay naiinip na rin tulad ng Pangulo sa pagdating dito ng bakuna sa bansa? SP Sotto: Oo, nakakainip talaga. Kaya lang, ang problema, siguro naintindihan na rin niya sapagkat nirereport naman sa kanya nila Sec. Galvez na yung delay ay nagmumula doon sa mga pharmaceutical company. Q: So, beyond your control? SP Sotto: Oo. Tingnan mo, kahit sabihin mo na kasi, ang dialogue nung iba, yung iba sa amin ganoon ang sinasabi, na eh kasi, ang bagal ninyo, hindi kayo nag umpisa, hindi eh. Halos pare-pareho naman na mga bansa noong napapabalitang meron, wala pang second clinical trials nung panahon na yun pero may mga nagrereserve na, di ba naniniguro na, okay lang. Tayo rin naman ganoon, nauna nga yung mga local government officials natin, lalo na yung Quezon City, nag (unclear). Pero, mula noon, hanggang ngayon, yung iniimport ng Quezon City na Astra Zeneca, June pa ang dating. Mauuna pa rin yung Sinovac at saka yung mga iba pang ano, so yung delay nanggagaling doon. Ngayon, ang mabigat, mayroong mga pharmaceutical company na naniniguro, nanghihingi ng indemnification na sagutin ng bansa at hindi nila sapagkat sinasabi nila eh wala pa kaming third clinical trials, eh nagpipilit kayong bumili. Parang ganoon yung mentality nila. In so many words, ha, don't quote me na parehong exact words na sinasabi ko, yun lang yung context nung mga pangyayari. So, tingin nila, eh teka muna, baka malagot kami. Kaya ang gusto nila, pareho ng Pfizer, nanghihingi, sana magkaroon nga ng indemnification na program ang gobyerno, which is gagawin naman. Q: Kailangan ba talaga ng batas? Hindi pwedeng mismong government ay mag allocate na nga lang talaga ng pondo for the indemnification? SP Sotto: Mas mabuti na ring batas, eh patapos na ang term ni Presidente. O yung susunod na Presidente, sasabihin, ayaw ko, hindi ko sagutin yan, di ba? Paano yun? Eh di kawawa naman yung mga kababayan natin, at saka yung katulad noon, yung mga namimintas tayo ng delay, eh ang Canada nga, wala pa. Mabuti pa nga tayo, merong pang EUA na binibigay sa mga PSG, di ba, compassionate use, compassionate special permit. Mabuti pa may mga ganoon, tapos itong week na ito, supposed to be, padating yung Sinovac at saka ano ba yung isang inorder, na... Q: Yung Sinopharm wala pa yatang EUA na inissue ang FDA doon. SP Sotto: Merong inissue na CSP. Pwede na rin yun. Q: Sino sir? SP Sotto: Yun yung CSP na tinatawag, compassionate special permit. So, talagang naiinip tayo. Naiinip ang Presidente. Wala tayong magagawa, hindi sa atin ang problema. Ang problema, doon sa mga pharmaceutical companies, eh siyempre nagmamadali na tayo, gusto natin...Canada nga, kapitbahay ng US, hindi nakakuha ng Pfizer. Hindi binigyan, pati Moderna, wala. Mas malala yun. Q: Habang naaantala yung arrival, mismong Pangulo ay naiinip na, ano muna ang dapat aatupagin? SP Sotto: Ganoon pa rin. Ingat pa rin, face mask. Kahit naman ano, heto linawin natin, I am sure one of these days ang Department of Health mag iissue ito ng information to that effect, na kahit ikaw, navaccine ka na, ikaw ay front-liner or hindi front-liner, or senior ka, na-inoculate ka na, hindi ibig sabihin noon, hindi ka na magkakaroon ng noon. Pwede ka pa ring magkaroon kaya super ingat pa rin. Kaya lang, pag nagkaroon, iba yung navaccinate ka. pag magkaroon ka man, hindi malala, mild na, hindi na magiging serious. Q: Kahit naman yung ibang bakuna, yung sa mga bata? Kahit binakunahan ng laban sa tigdas or whatever, nagkakaroon pa rin pero mild, hindi malala. SP Sotto: Oo, ganoon yun. Q: Kayo, may bill kayo para sa indemnification, although doon sa sinisikap na ipasa na sa Senate na Vaccination Program Act na cinertify as urgent ni Presidente, meron na po doong provision na maglalaan ng half a billion pesos na indemnification fund. So, kahit na may ganito ng provision doon sa panukalang batas na iyon, aaksiyunan pa rin at ipapasa ng Senado yung hiwalay ninyo na panukalang batas? SP Sotto: Oo, unless mapagusapan namin sa Lunes na itake into consideration na yung finile ko para pasok na. Nandoon na talaga yung mandate ng indemnification. At saka ngayon, yung sinasabing P500 million na nakalagay ngayon doon, suggestion nga ni Senator Drilon yun, nung Minority Leader, pero, pwede tayong magpa-bid sa mga insurance companies, so hindi kailangang ang gobyerno ang sasagot doon sa P500 million, kung yun ang iniisip natin na gastusin. Baka mas maliit doon. For example, usually yung mga insurance, sabihin 10 percent, so magbibid sila, 10 percent, baka meron pa nga 7 percent, but anyway, 10 percent, so kung ang gusto nating standby fund para sa indemnification is P500 million, kung merong insurance company na papasok diyan, P50 million lang ang ibabayad ng gobyerno. Ngayon, bakit hindi lalakas ang loob nung mga insurance company? Pag nalaman nila ang statistics, mag-uunahan sila diyan. Ang statistics, ganito, so far, yung maaaring maging adverse effect, ibig sabihin, malala, serious, hindi yung pangkaraniwang medyo masakit ang katawan mo, hindi ganoon, na parang gusto mong lagnatin hindi yun. Mga serious adverse effects ng vaccine, ng kahit anong vaccine, pare-pareho naman sila ng ginamit, ng style, ang maaaring lumabas na magkaroon ng adverse effect is 0.000500. Q: Ah talaga? SP Sotto: In other words, ang computation niyan, kung 70 million ang Pilipino na iinoculate, mababakunahan, 70 million mababakunahan, ang posibleng merong adverse na masama na maaaring mamatay or kung anuman, 350 lang. Q: Yun ang magandang gamitin sa pag info campaign to convince the public na magpa inoculate. SP Sotto: Correct. Sa 70 million, ang posible lang, 350. Posible, ha? Hindi pa nga sinasabi na baka, na sigurado. Hindi, posible lang. So, in other words, ang mga insurance companies, pag nalaman nila yan, aba, papasok kaagad yan. Eh kagabi lang, kausap ko si Robert Coyiuto, isa sa pinakamalaking insurance companies, ano na kaagad, hot. Sabi sa akin, padala mo nga sa akin yung mga brief, yung (unclear). Padala daw sa kanya yung mga (unclear), sabi ko teka muna, si Sec. Galvez ang bahala diyan, kayo na ang magusap, sabi ko, at si Sec. Duque. Q: At least maganda yun para maisave pa yung malaking gagastusin or ilalaan ng gobyerno for the indemnification. SP Sotto: Oo, babayaran lang natin P50 million, sagot na nila ung anuman ang mangyayari. Q: Correct. So dahil certified as urgent, sa Monday sisikapin ninyong maipasa sa second and third reading yung bill? SP Sotto: Oo, pipilitin sana namin kung makakaraos sa second and third reading sana. Q: Ito ay para sa kapakanan naman ng mga LGUs na makabili agad sila ng bakuna. SP Sotto: Oo, at saka yung mga LGUs, para yung mga pharmaceutical companies na nanghihingi nung ganoong klaseng guarantee, ay maapura na. Kasi merong mga naka ready na. In two to three days, nandidito sa atin, isasakay na lang sa eroplano, ganoon ang mga usapan noon, kaya lang hinihintay tayo. Hinihintay tayo doon sa programa nilang yan. Pero yung katulad noon, yung Sinovac, padating na yun. At saka ano yun, kung ako ang tatanungin, kasi nakikita ko sa Twitter nung isang araw, at saka sa social media, may mga kababayan tayo na medyo hindi naman pessimistic kungdi, ano yung word for that? Yung medyo skeptical, sabing ganoon, iyan ba, pagdating dito niyan, ang gobyerno ba, nakahanda na sa mga heringgilya? Sa mga syringe, mga ganoon? Mga banat na ganoon. Well, una sa lahat, meron palang dalawang malaking industriya sa Cavite na nagmamanufacture ng mga heringgilya so hindi tayo magkakaproblema doon. Pero, ito magandang malaman ng mga kababayan natin, kasi nakita na natin yung video, yung iba, gustong gusto yung Pfizer, gustong-gusto yung galing sa America, tapos "ayaw namin yung sa China," alam kaya nila na pag dumating yung galing sa America, nasa mga vial yun, yung mga lalagyan nila, mga five doses bawat isa, na kailangan, aanuhin yun, kukunin nung doctor or nurse ang isang dose, tatantiyahin niya yun, at meron pang tinatawag na diluent, kailangan hahaluan pa ng diluent, ganoon ang timpla noon. Frozen yun, idedefrost, pagkatapos hahaluan ng diluent, pagkatapos...so, nakita mo yung human intervention, di ba? Ngayon, pinipintasan nila yung China, yung Sinovac at yung Sinopharm. Alam mo ba, yung mga yun? Nakakabit yung heringgilya sa isang dose? Q: Ituturok na lang? SP Sotto: Ituturok na lang. At ang refrigeration lang ang kailangan, hindi ano. Q: Human intervention, less. SP Sotto: Less human intervention. Disposable lahat. Mga practical, magagaling din yung China dumiskarte. Practical, kasi nagmamadali sila, 1.7 billion sila. Q: So, mas magaling, kung baga ikaw ay ahente, mas mabebenta mo yung sa kanila dahil ito, hindi ka na mamomroblema, hindi ka na magmi-mix, hindi mo tatantiyahin. SP Sotto: Oo, hindi ka na mag mimix, hindi ka na bibili ng heringgilyang hiwalay, di ba? Q: March 1 baka magbukas na ang ating ekonomiya, sa ilalim ng MGCQ, buong bansa, magbukas na ang sinehan, ang mga arcade, kayo ba ay kumporme doon kahit hindi pa ng start itong inoculation? SP Sotto: Medyo hindi masyado pero kung magsu-super ingat naman tayong lahat, pwede. Pero hindi ako masyadong anno, medyo...ako ang tingin ko, opinyon ko lang naman ito, ika nga ay opinion ng iba ay nirerespeto ko, irespeto nila yung opinion ko. Ang tingin ko, kapag siguro at least mga naka 5 percent na tayo ng mga binabakunahan, pwede na. Q: Pati sa face to face classes? SP Sotto: Kasi tingnan mo, nung una, sabi ko, tinanong ko si Sec Galvez, mag MGCQ na ba talaga kayo? Pinag-aaralan daw, magdedesisyon daw soon. Sabi ko, pag nag MGCQ, magbubukas na kayo ng klase? Mag face to face na? Posible din daw yun. Sabi ko ngayon, aba eh di okay yan, dapat face to face din ang session sa Congress at ng Senado. Eh ayaw kaagad ng ibang kasama ko. Q: Pag daw nagbotohan talo daw kayo. SP Sotto: Oo, pag nagbotohan daw, talo daw ako. Pagkatapos payag silang MGCQ ang taong bayan? Huwag ganoon. Q: Ito daw si Sec. Sal Panelo may proposal na gawin na lang hospital yung pinapatayong Senate building sa BGC kasi parang una yatang nagsabi nito si Bobby Tiglao na gawin na lang hospital para makatulong daw sa Covid-29 response ng government. SP Sotto: Tanungin ninyo yung susunod na Senate President sa 2022, sa 19th Congress. Wala na akong pakialam doon. Q: Hindi ba aabutin bago matapos ang term ninyo? SP Sotto: Hindi na aabutin, nadelay tayo dahil doon sa pandemic eh. Hindi ko na aabutin yun. Wala na akong kuwatro doon, ikinalulungkot ko. Q: Sayang. SP Sotto: Bahala na yung susunod na Senate, 19th Congress na Senate, kung ano. Q: Ilang percent pa lang ang natatayo ngayon? SP Sotto: Hindi ko rin alam. Si Sen. Lacson ang tanungin mo, siya ang ano doon, siya ang timon. Q: Panghuli na lang, alam ko nung tinatalakay yung RH Bill sa Senate, isa kayo sa nakipag debate dito sa mga nag sponsor, kina Sen. Pia Cayetano. Alam ko isa sa mga objective nito, maiwasan ba yung teenage pregnancy? SP Sotto: Isa sa mga objective yun. Q: Bakit ngayon lumilitaw na nakaka-alarma yung pagtaas ng bilang ng mga kabataan na nabubuntis. Meron pa nga daw 10-year-old na nabuntis, may namamatay dahil hindi pa kaya ng kanilang katawan ang pagdadalangtao. SP Sotto: Siguro yung implimentasyon ang problema, kasi nung ipasa naman namin yun, di ba kontrang-kontra kami ni Sen. Enrile doon, pero nung pinayagan ni Sen. Cayetano, at ni Cong. Garin, sila yung mga kadebate namin noon, at saka si Miriam, nung tanggapin nila yung mga amendments namin, at inaayos naman sa bicam. Sang ayon naman kami, di naman kami kumontra na. Kaya lang, siguro, yung implimentasyon. Baka kulang sa implimentasyon. Baka tinamaan pa lalo nitong pandemic, so ako, wala naman akong nakikitang diperensiya yung batas. Yung mga tagilid sa batas, inalis natin eh. Inalis natin doon yung possible entry ng abortion, inalis natin. Inalis din natin yung population control na parang nandodoon. Tapos inalis din natin yung pag angkat ng mga abortifacients, so okay naman, safe na safe yung RH Bill na yun, yung RH Law. Ang importante, iimplement mabuti. Q: Dapat ireview siguro yung oversight kung saan nagkakaroon ng pagkukulang yung agency na responsible na mag implement nito. SP Sotto: Oo, at saka yung information dissemination, distribution ng mga commodities na kailangang idistribute, baka hindi naasikaso. Nandoon ang diperensiya noon, walang diperensiya yung batas.