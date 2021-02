Press Release

February 24, 2021 GRACE POE's INTERVIEW TRANSCRIPT

Big Sound FM Rico John Ferrer: Sen. Grace Poe, magandang umaga po and welcome to Vanguard Balita Ala-Siete. Sen. Grace Poe: Good morning, Rico at sa lahat ng nakikinig. Ferrer: Good morning po, Ma'am. And unang-una ho kumusta po ang ating kalagayan po ngayon, Ma'am. Poe: Mabuti naman po sa awa ng Diyos. Patuloy pa rin ang trabaho natin sa Senado. Kagabi lang, nagpasa kami ng vaccine bill para makakatulong sa ating mga kababayan. Ferrer: Opo, 'yun nga po ipinasa ninyo kahapon ang COVID-19 Vaccination Act at naunahan natin ang ibang mga bansa ho sa pagpasa nito pero wala pa hong dumarating na bakuna dito ho sa Pilipinas. Ano po ang masasabi ninyo dito, Senator Grace? Poe: 'Yun nga 'yung medyo nagkakamot kami ng ulo diyan sa Senado kasi sinabi ng executive, kailangan daw ng batas para mapabilis ang pagdating ng bakuna dito. Siyempre kami gagawin namin ang lahat para sa ating mga kababayan so talagang minadali natin ang batas na ito. Subalit ngayon nasa korte na 'yan ng executive kung mapapadali talaga nila ang pagdating ng bakuna dito. Basta lahat ng pangangailangan nila, budget pati na rin mga regulasyon sa paglatag nito ay naisama natin sa batas. Ferrer: Ang importante po dito ay naka-ready na ang batas para pagdating ng bakuna, mabilis na maipararating sa ating mga kababayan. Tama ho ba, Senator Grace? Poe: Oo tama, pati 'yung distribution. Siyempre importante ang mga refrigerated truck. Tapos kapag ikaw naman ay nabakunahan na, bibigyan ka ng parang card o resibo na ikaw ay nabakunahan na. Lahat 'yan napapaloob doon sa batas natin. Ferrer: Sen. Grace Poe, pwede po bang malaman kung magkano ho ang inilaan na budget para ho dito, Ma'am? Poe: Alam mo, kung hindi ako nagkakamali, umpisa pa lang meron nang P80 billion. Pero hindi pa 'yun talagang sapat sapagkat marami pang ibang maaaring gastos dito. 'Yun ang iniingatan natin—talagang mapunta sa pagbili ng bakuna, sa pagtulong sa ating mga kababayan, mga healthworker. Kasi kapag hindi mo binantayan 'yan, alam mo naman. Ferrer: Opo, baka ho kung saan mapunta. Poe: 'Yun na nga, 'yun ang ayaw natin, ang dami na nating utang ngayon, utang na tayo ng utang. Ferrer: Opo, pero kung saka-sakali pong magkulang, pwede pa pong dagdagan itong budget na ito, Senator Grace? Poe: Kung magkulang gagawa tayo ng paraan para ito ay mapunuan... ipaprioritize natin ang supplemental budget para diyan. Ferrer: Sen. Grace Poe, Maiba naman tayo, ito pong price ceiling sa pork o karneng baboy. Naalala po namin kayo ang unang kumuwestiyon sa Department of Agriculture kung anong basehan nila para mag-impose ng price ceiling na ito. Ang hirap ng kalagayan ng mga mamimili na walang mabili o walang pambili ganundin ang mga hograisers at sellers, paano ho ba ito babalansehin at tutugunan, Ma'am? Poe: Alam mo, marami na talagang apektado dito. Hindi lang ang hograisers natin; gaya nga ng sinabi mo, ang mahal-mahal ng presyo ng pork, nasa P400 per kilo. Paano 'yan babalansehin? Talagang dapat 'yan nasa poder ng Department of Agriculture. Unang-una, dapat matagal na nilang tinutulungan ang mga nagpapalaki ng baboy pati mga backyard hograisers natin at iba pang livestock, pati manok. Paano nila gagawin 'yan? Sana iniinspeksiyon nila ang mga pumapasok na imported na karne dito sa ating bansa. Kasi kapag hindi mo ininspeksyon 'yan, pwedeng maysakit 'yan. Pwedeng may dalang sakit tulad ng African Swine Fever o bird flu. Kapag ganun, mahahawa ang mga alaga natin, natural mamatay ang mga 'yun. Kaya nga halos 70 percent na dito sa Luzon nawipe-out na ang mga baboy kaya ang taas ng presyo. 'Yun ang una nilang dapat gawin, paigtingin ang inspeksyon. Ngayon, pangalawa kung papayag tayo ng import dahil nga kailangan ang presyo ay mag-stabilize tapos magkaroon ng supply, 'wag naman nila masyadong tapyasan ang tax sa import dahil 'yung perang makakalap doon ay pwedeng magastos sa ibang programa ng gobyerno katulad ng pagtulong dito sa mga hograisers, mga magsasaka natin na alam naman nating hirap na hirap. Meron daw perang nakalaan para sa mga hograisers. Ang problema dito walang gustong umutang. Dahil baka mamatay na naman ang mga alaga nila kaya sinasabi namin, dapat may probisyon doon na kapag namatay ang alaga nilang baboy o hayop dahil sa sakit na hindi naman nila kontrolado katulad ng pagkakaroon nga nitong African Swine Fever, dapat hindi na nila kailangang bayaran ang utang nila. Kaya naman ng gobyerno 'yun para matulungan na tumaas uli ang produksyon. Ferrer: Dito po sa pag-iinspeksyon ng mga baboy at mga manok na sabihin na nating alaga nga ng ating mga kababayan, sapat ho ba ang kanilang budget para mainspeksyon lahat ng ating livestock at mga poultry Ma'am? Poe: Alam mo siyempre tulong-tulong 'yan, LGU kasama ng local Department of Agriculture. Dahil nga merong emergency para diyan, sa tingin ko naman magagawan nila ng paraan 'yan. Saka kung hindi man marating ang isang lugar, pwede namang mismong hograisers o backyard raisers ang magtungo sa Department of Agriculture para ipacheck ang kanilang mga alaga. Ferrer: Ma'am, alam ho namin na kayo po ay very busy for today at kami po ay nagpapasalamat dahil pinaunlakan ninyo kami ngayong araw na ito na marinig ang inyong boses sa lahat po ng Vanguard stations at affiliate stations namin. Ma'am, panghuling mensahe na lamang po sa ating mga tagapanood at sa ating mga tagapakinig. Poe: Maraming maraming salamat sa pagkakataon dito sa Vanguard at sa lahat ng nakikinig kahit na sa ibang bansa, kahit dito sa ating bansa. Marami talaga tayong hamon na hinaharap ngayon, kaya tulong-tulong lang po tayo para makaahon tayo sa hirap na ito; kahit na kami sa abot ng aming makakaya, tapat at maayos naming ginagawa ang aming trabaho na responsibilidad din namin. Kaya maraming maraming salamat po din sa suporta at patuloy na tiwala ninyo. Good morning po. Ferrer: Maraming salamat, Ma'am. Stay safe and best regards po sa lahat. Maraming salamat po.