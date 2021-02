Press Release

February 24, 2021 GRACE POE's INTERVIEW TRANSCRIPT

One Media TV 48 Naga Jerome Breis: Good morning po, Sen. Grace Poe. Unang-una po ang inyong pagbati sa lahat ng tagasubaybay sa One Media TV 48 Naga and also sa Bicol Region, Senator. Poe: Yes, good morning sa lahat ng nakikinig. Breis: Mag-iisang taon na po tayong apektado ng pandemya, Senator. Kamusta po kayo, Ma'am? Paano nakaapekto sa trabaho natin bilang Senador ito pong COVID-19? Poe: Siyempre ibang-iba ngayon. Lahat tayo apektado dito pero kailangan pa rin nating ipagpatuloy ang trabaho. Katulad din ng marami sa atin, ang Senado minsan physically papasok ang iba, pero kadalasan din online. Kaya nga minsan nagkakaroon din ng aberya sa koneksyon dahil alam mo rin naman ang internet natin hindi ganun kaayos. Pero maganda naman ang balita dahil kagabi naipasa namin ang additional support para magkaroon tayo ng bakuna, 'yung sa vaccination plan dito sa ating bansa kaya medyo ginabi na rin kami, gayunpaman ay naipasa agad ng Senado ito. Iryn Tosoc: Senator, sa usapin po ng bakuna kontra COVID, sang-ayon po ba tayo sa COVID passport po? Poe: Actually, tawag lang diyan vaccine passport pero talagang parang vaccine card lang talaga 'yan. Ako ay sang-ayon dito kasi kapag ikaw ay nagpabakuna, hindi ito mandatory ha, hindi ito sapilitan kung ayaw ninyong magpabakuna. Pero kung nagpabakuna ka, maganda na may record ka. Kapag nagpapabakuna tayo ng mga anak natin, inilalagay doon kung anong klaseng bakuna ang ibinibigay. Itong vaccine card na tinatawag natin ay libre. Hindi ito kailangang bayaran ng ating mga kababayan. Ginagawa na rin ito sa ibang bansa. Para na rin kunwari kailangan mong magbiyahe, isa kang OFW, minsan hinihingi talaga ng mga employers o ng airline kung ikaw ay nagpabakuna na. At kung ikaw naman ay nagpabakuna, 'yan ay makakatulong sa'yo, advantage sa iyo 'yan kaya mabuting meron kang parang resibo na ikaw ay nagpabakuna na. Mark Mendoza: Alam po natin, Senator, na kadalasan dinaraanan tayo ng bagyo lalo na dito sa Bicol. May naisip po ba tayo na isang panukala regarding sa disaster management response po? Poe: Oo, alam mo grabe, ilang beses natatamaan ng bagyo ang ating mga kababayan diyan sa Bicol at ilang beses na rin akong nagpunta diyan para maghatid ng tulong dahil sa Panday Bayanihan. Ako ay nabibilib din sa tibay ng ating mga kababayan diyan pero kailangan din talaga ng suporta ng gobyerno. Alam ko hanggang ngayon... basta may isang bagyong nakaraan na, pero marami pa rin sa ating mga kababayan ang nakatira pa rin doon sa mga tent. Wala pa silang permanenteng tirahan. Ang aking ipinapanukala ay dapat magkaroon ng Disaster Management department. Kasi sa ngayon ahensya lang ito, kalat-kalat minsan ang pagtulong. Hindi naman porke't nagkaroon nang bagyo, nagdala ka ng ayuda, tama na 'yun. Dapat patuloy pa rin ang rehabilitasyon ng isang lugar. Kaya nga sabi ko hindi lang dapat 'Build, Build, Build' kundi 'Build Back Better'. So kung may mga nasira na imprastruktura, mga bahay ganyan dapat ang gobyerno ay pwedeng tumulong para makaahon ang ating mga kababayan. Breis: Senator, maiba ako ng tanong. Ngayon pong nasa pandemic stage pa tayo, kamusta po ang transport sector sa atin dito sa ating nasyon, dito sa Pilipinas? Poe: Alam mo hindi pa rin 100 percent ang pagpayag sa public transport na magbiyahe. Ako naman, dapat siguro payagan na kasi kung iilan lang ang papayagan mo na magbiyahe, siyempre mas siksikan din ang ating mga kababayan. Marami pa ring mga driver ang walang trabaho ngayon, kaya nga nagalit ako na 'yun bang pinipilit nilang Private Motor Vehicle Inspection Centers na magbibigay ng safety check ng mga sasakyan pero magbabayad ka naman ng P1,500, na dati sa emission test P500 lang. Sabi ko, ngayon pa na may pandemya tayo biglang tataasan ninyo ang singil sa mga driver. Sabi ko sobra naman 'yun. Kaya mabuti naman na nasuspinde rin nila 'yan at ibinalik nila sa P500 pero marami pa rin tayong kuwestiyon doon sa ligalidad nito. Tosoc: Opo, 'yun nga po Sen. Grace Poe. Isa pa po, ano po ang reaksyon natin sa tumataas na presyo ng mga bilihin lalo na sa karneng baboy, gulay? Lalo na po diyan sa Metro Manila at karatig na rehiyon lalo na panahon ng pandemya, ano po ang reaksyon niyo po? Poe: Alam mo napakamahal talaga ng bilihin ngayon. Lalung-lalo nga, gaya ng sinabi mo, 'yung pork minsan umaabot ng P400 per kilo. Maraming bagyo ang dumarating so pati presyo ng gulay tumataas. 'Yung sabi ko dito sa presyo ng baboy tumataas, kawawa rin naman ang mga hog raisers natin...'Yung sabi ko 70 percent na ng mga alagang baboy sa Luzon na-wipe out dahil sa sakit. Dapat palakasin ang inspection system natin ng mga imported na dumarating na mga karne kasi marami diyan kontaminado. Kaya nahahawa ang mga alaga natin dito, hindi lamang baboy, sa bird flu naman, ang mga manok, kaya nagtataasan ng presyo. Sa ngayon, ang panukala ng Department of Agriculture ay meron sila halos P30 billion na ipapautang sa ating mga hog raisers. Ang problema, walang gustong umutang kasi hindi sila sigurado baka mamaya magkasakit na naman ang mga alaga nila—may utang na sila, lugi pa. Kaya ang sabi namin dapat kung nagpapautang ang Department of Agriculture, kung merong bagyo o kaya merong sakit na hindi naman kontrolado ng mga hog raisers o ng mga magsasaka, dapat ay ipatawad na ang kanilang utang. Huwag na nilang bayaran 'yun dahil kaya naman ng gobyerno 'yun. Dahil, alam mo, kapag lumakas uli ang hog industry natin pati ang farming industry, bababa ang presyo ng mga bilihin, mas makatutulong sa ating mga kababayan. Tosoc: Opo, tama po 'yun kasi kung oobligahin pa natin na magbayad lalong pahirap po sa mga tao. Poe: Oo, kung hindi naman kasalanan 'yun. Kasalanan ba nila na nagkabagyo? Kasalanan ba nila na hindi gumawa ng trabaho na tama ang mga inspectors kaya nahawa sa imported na karne? Hindi naman nila kasalanan 'yun. Kaya nga kung anu-ano ang ginagastos ng gobyerno para kung saan-saan, dapat siguro iprayoridad nila ang mga magsasaka, ang mga nag-aalaga ng hayop sapagkat 'yan ang pinakamaliliit ang kita. 'Yan ang aking itinutulak. Tosoc: Nabanggit niyo po 'yung sa mga magsasaka, kasi sa ngayon po sobrang mura ng palay dito po sa amin, kawawa po ang mga magsasaka kasi lugi po sila. Ang dami po nilang ginastos tapos pagdating po sa bilihan ng palay sobrang mura po. Ano po ang reaksyon niyo po? Poe: Meron kasi tayong tinatawag na incentive fund para sa mga magsasaka dahil nga dito sa tariffication dahil masyadong nagmura nga ang presyo ng bigas. Pero obligasyon ng gobyerno na ang kikitain sa buwis na makukuha nila sa rice tariffication, dapat maibalik sa magsasaka. Unang-una, suporta sa kanilang mga farm inputs. 'Yun nga sinasabi kung magpapautang sa kanila sa mababang interes, kapag nagkaroon ng bagyo o nasalanta ang kanilang pananim na hindi naman nila kasalanan, dapat nga hindi na kailangang bayaran ang utang. Pero may Agricultural Competitiveness Enhancement Fund, tinatawag nilang ACEF, sana 'yan ay maipamahagi ng ating local Department of Agriculture sa ating mga magsasaka diyan kasi talagang bagsak ang presyo. At saka baka naman pwede na ang gobyerno na mismo ang bumili ng mga ani ng ating mga magsasaka sa presyong patas. Kasi minsan ang mga middleman o 'yung ibang bumibili ay binabarat masyado ang ating mga magsasaka. Breis: Tamang-tama po, Senator, na napag-uusapan natin ang epekto ng kalamidad. Actually, katatapos lang ng bagyong Auring. Kayo po, Senator, sa opisina ninyo, ano po ang suportang pwedeng ibigay sa mga nasalanta ng bagyong Auring most especially diyan ho sa Mindanao area? Poe: Tuloy-tuloy lang sa abot ng ating makakaya. Ang aming pamilya meron kaming tinatawag na Panday Bayanihan, naghahatid kami ng tulong doon sa mga nasalanta hanggang makakaya kasi ito ay private foundation ng pamilya namin sa alala ni FPJ. Naalala natin noon na noong buhay pa si FPJ, sa abot ng kanyang makakaya ay talagang tumutulong 'yun. Ngayon, dito naman sa bagyong Auring, siyempre kailangan ang tuloy-tuloy na, hindi lamang sa paghatid ng ayuda sa mga darating na linggo o buwan, 'yung rehabilitasyon importante kasi ang paghatid mo ng ayuda, isang beses, dalawang beses lang 'yun pero ang tirahan ng marami nating kababayan ay nasira. Mendoza: Lastly, Senator, ang ating panawagan po sa mga taga subaybay ng One Media TV 48 Naga sa buong Bicol region. Poe: Opo, maraming maraming salamat sa pagkakataon, sa inyong pakikinig. Patuloy lang po ang ating trabaho sa Senado. Siyempre marami pong hamon ngayon sa atin kaya hindi rin kami tumitigil sa paghahanap ng paraan para makatulong sa ating mga kababayan na nahihirapan na talaga ngayon. Muli sa ating mga kababayan diyan sa Bicol, maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta lalung-lalo na sa inyong tiwala sa akin. Hindi ko naman kayo bibiguin dahil nagsisikap din po ako para matulungan kayo.