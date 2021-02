Press Release

February 25, 2021 SOLIDARITY MESSAGE FOR THE TINDIG PILIPINAS PARA SA DEMOKRASYA ON THE COMMEMORATION OF THE 35TH EDSA PEOPLE POWER REVOLUTION

(As delivered by Dr. Sylvia Claudio during the Tindig Pilipinas' EDSA People Power anniversary celebration at the Commission on Human Rights, Diliman, Quezon City, 25 February 2021) Magandang araw po sa lahat. Sa Tindig Pilipinas, maraming salamat sa pagkakataon na maging bahagi palagi ng inyong mahahalagang programa. Sa ganitong paraan, kasama ng iba pang imbitasyong katulad nito, nakakalabas ang tinig ko sa tarangkahan at pader ng Custodial Center. Hindi masukat ang laki ng pasasalamat ko sa inyong lahat sa hindi nananamlay ninyong suporta sa akin. Apat na taon na ako rito kahapon. Noon, binibilang ko ang araw ng itinatagal ko rito sa kulungan. Dahil sa totoo lang, ang bagal lumakad ng oras dito sa loob. Bawat araw dito ay pagsubok para sa akin na hindi magapi ng sandamakmak na agam-agam at lumbay. Noon iyon. Ngayon, ang binibilang ko na ay ang mga araw na lang na ilalagi ko rito dahil nasasaksihan ko ang lumalakas na puwersang demokratiko at ang malapit nang paglagpak ni Duterte sampu ng kaniyang mga kasama. Sa panahong iyan, wala nang Hawaii Part 2 para sa isa pang diktador. Nitong nakaraang araw, binasura na ng korte ang isa sa tatlong kaso laban sa akin. Bago nito, ang perwisyong protesta laban sa pagkapanalo ni VP Leni ay tinuldukan na rin ng Korte Suprema. Laging nabibigo rin ang kanilang tangka na amyendahan o lusawin ang mahahalagang probisyon sa ating Konstitusyon na pinagpunlaan ng lahat ng mithiin at pangarap ng EDSA People Power. Ilan lamang ito sa mga litaw na tagumpay ng demokratikong puwersa sa panahon ni Duterte. Para sa akin, ang mga ito ay simbolikong tagumpay din sa paggunita natin sa ika-35 taon ng EDSA People Power Revolution ngayong araw. Totoong lumiit ang espasyo ng demokrasya sa bansa. Pero hindi ito matitibag dahil hindi basta-basta magagapi ang puwersang sinubok na ng kanyon sa EDSA at inalayan ng buhay ng libo-libong Pilipino sa ngalan ng demokrasya. Mas matibay ang puwersang iyan dahil nakaugat sa katotohanan, hindi sa fake news at propaganda. Pero papalapit na ang halalang pampanguluhan sa 2022. Asahan natin ang malawakang paglipana na naman ng fake news at propaganda mula ngayon para sirain ang ating paghahanda at ang kandidatura ng ating mga mapipiling kandidato na kakatawan sa pinalaki at pinalawak na oposisyon. Ito ang panganib na dapat nating paghandaan. Ang social media ang bahagi ng ating demokrasya ngayon na lubhang napakabulnerable kaya dapat protektahan laban sa kaaway ng demokrasya at katotohanan. Bilyon-bilyon ang kanilang pondo at tiyak na magsusulputan ang mga pabrika ng fake news sa Facebook, YouTube, at Twitter. Dapat tayong maging alerto at magkaroon ng organisado at malakas na presensya sa social media para sagupain at itumba ang mga pabrikang ito ng kasinungalingan. Nakita natin noong nakaraang eleksyon kung paanong walang patid na inatake ng rebisyonismo at online propaganda ang ating puwersa at ang kahulugan ng EDSA. Ang hamon sa atin ay huwag payagan ito na muling mangyari. Kailangan nating protektahan ang ating mga kababayan na hindi muling malambat ng kasinungalingan ng pinagsanib na alyansa ng China-Duterte-Arroyo-Marcos. Buo ang loob ko na nagtitiwala sa kakayahan nating makabangon. Nagawa natin noong 2010, magagawa rin natin ngayong 2022. Ang ating papasuking laban ngayon ay hindi na lamang para sa demokrasya, hindi na lamang sa lahat ng biktima ng karahasan at pagpatay, kundi maging sa ating soberanya laban sa tumitinding militarisasyon at banta ng Tsina. Susuong tayo sa laban dahil ang Inang Bayan ngayon ang tumatawag sa atin. Kaya kung paanong hindi tayo tumalikod noon, 35 taon na ang nakararaan, hindi rin tayo tatalikod ngayon. Palakasin natin ang ating hanay, ang puwersa at tinig ng nagkakaisang oposisyon. Kailangan nating ibalik ang demokrasya sa Malacañang. Kailangan nating ibalik ang katinuan, kabutihan at kahusayan sa pamahalaan. Kinabukasan na natin ang nakataya at ng ating mga anak. Kaya ibuhos na natin ang lahat sa labang ito. Kasama ninyo, tumitindig ako para sa demokrasya ng Pilipinas at ng mga Pilipino. Mabuhay ang demokratikong puwersa! Mabuhay ang diwa ng People Power Revolution! Maraming salamat! (Sgd.) LEILA M. DE LIMA PNP Custodial Center, Camp Crame 25 Pebrero 2021