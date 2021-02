Press Release

February 25, 2021 Interview of Senator Joel Villanueva on Laging Handa press briefing ON COVID-19 VACCINATION BILL SJV: Ito ay naglalayong i-empower, hindi lamang buong national government but also the local government units at maging ang ating private sector na nagnanais tumulong dahil dito sa pandemyang ito tulong-tulong tayo, sama-sama tayong lahat. So mabibigyan sila ng pagkakataon na makipag-negotiate ng supply ng vaccine at the same time matulungan din ang national government para masiguro rin na yung presyo ay tamang presyo din but more importantly ang vaccination program ay ma-ooversee ng ating team, ng ating DOH, ng IATF para masiguro na ang pagbabakuna sa ating mga kababayan ay maisagawa ng maayos. Ito po ang nilalayon at pinaka-gist ng ipinasa nating COVID 19 Vaccination Act. SJV: Naglagay din po tayo doon sa ating indemnification fund na additional, yung augmentation na P500 million para po masiguro natin na ready tayo anuman ang mangyari, meron mang adverse effect o meron mang hindi magiging tugma ang vaccine sa kanilang body eh ready tayo para alagaan ang ating mga kababayan TAX EXEMPTION ON PROCUREMENT, STORAGE AT DELIVERY OF VACCINES Malaking bagay po ito, Sec. Martin sapagkat gusto po nating i-encourage ang ating mga hindi lamang mga kasamahan sa gobyerno, LGUs, pati mga private sector na tumulong po sila dahil kailangang-kailangan po natin ang tulong ng bawat isa. So exempted po sila, hindi lamang from Customs duties, yung Value Added Tax o VAT na tinatawag, excise tax, donor's tax, and other fees. Ito po ay magsisimula, ang effectivity po kasi beginning January 1, 2021, yung procurement, importation, donation, storage, transport, deployment and administration ng mga vaccines po, lahat po yan ay exempted po sa mga binanggit natin yung customs duties, VAT, excise tax, donor's tax and other fees. ON VACCINE CARD PROVISION Una po sa lahat, Sec. Martin, gusto ko hong banggitin na yung salitang passport. Napag-discuss namin sa plenaryo at yung interpellation po naki-join din po tayo together with Senator Koko, Senator Tolentino at diniscuss po natin ang kahalagahan o could also make a difference kapag we use the word passport because it connotes mobility. Yung constitutional right natin, the right to move. So ginawa po natin at buong Senado ang nag-agree dito na gawin po natin itong Vaccine Card. So ito pong Vaccine card na ito ay magiging daan upang makita sa unang vaccination pa lang meron na tayong record, sa ikalawa para sa ganun namomonitor din po natin at ito po ay ang kasama sa panukalang batas na ito ay maging directly shared ang data sa ating DICT para siguradong meron tayong record. Remember hindi naman po mumurahin itong mga vaccines na ito na ating ipapatupad sa buong bansa at gusto natin na masigurado po na mabibigyan natin ng tamang bakuna ang ating mga kababayan. Meron po silang tinatawag na vaccine card na magagamit din po nila sa kanilang biyahe, maaari po may ilang bansa na magrequire na bago sila makapasok doon sa isang lugar ay may bakuna sila. Hindi po natin kontrol ang mga bagay na ito. Sa Pilipinas, of course, we are not forcing our people to get vaccinated. They have a choice kung ayaw po nilang magpabakuna, pero doon sa mga gustong magpabakuna, at least meron silang record. Ito po magagamit nila doon sa ilang mga LGUs also na pupunta-puntahan nila o kung may dalawa silang address na bahay, at least alam na ng LGU na nabakunahan na sila, and they will no longer save that vaccine for that particular person. ADOPTION NG HOUSE SJV: Doon po sa aming pagdinig sa Senado marami pong part of amendments ay galing po sa House of Representatives dahil gusto po natin na mapabilis na po talaga ito. So naniniwala po ako sa sinasabi ninyo Sec. Martin na ito po ay iaadopt ng Kamara de Representantes because some if not at least major issues na contentious issues ng House ay inaddress po namin doon sa Committee on Finance, doon po sa pagdinig natin sa plenaryo ng Senado, sa pangunguna ni Senator Sonny Angara na napakasipag na chairperson ng ating Committee on Finance. SJV: So ayan po kasama na rin po at gusto ko pong idagdag na pati po yung mga licensed pharmacist and midwife who are truly trained by Department of Health may also administered the COVID 19 vaccine kasi nga po as I mentioned earlier talagang tayo dito sa pandemya na ito walang ibang way kundi magsama-sama tayo at magtulong-tulong at pagsamahin natin ang ating mga resources, ating human resources at naniniwala ako na malalagpasan din natin ito. TRANSMITTAL TO PRRD SJV: Well kahapon po, nabalitaan ko po mismo kay Senate President Sotto na ipoforward na po ito. As we speak right now, it is already there and si Senator Sonny Angara last night we were together until 10-11 in the evening and nabanggit din po niya na yun din po ang plano ng House of Representatives na iadopt din po ang version na ating ginawa dahil kasama rin po sila pagbalangkas nitong COVID 19 Vaccination Act and I'm sure the President will immediately sign this as we are coordinating with the IATF, the Secretaries were all there. Ang ating Vaccine czar si Secretary Galvez, DOH Secretary Duque pati po ang FDA natin noon the whole time talagang tinignan pong mabuti kung paano natin mape-perfect itong batas na ito na naglalayong tulungan ang ating mga kababayan dito sa ating Vaccination Program Act ON BAYANIHAN 3 SJV: Well, alam mo Sec. Martin, lahat tayo ay open sa anumang inputs, sa lahat ng issues and ideas that can particularly address the problems and challenges we are facing today. However, we are also aware that the 2021 budget ay nakapaloob na dito ang marami sa ating inanticipate na mga challenges o hamon o problema na pwede nating kaharapin. SJV: Alam natin at the end of the day, Sec. Martin, alam na alam mo yan laging kulang ang pondo, laging problema yan laging kulang pero tayong mga Pilipino may kasabihan na matutong mamaluktot kung maliit ang kumot but for me at sa Senado sa nakikita ko pong takbo ng ating pamahalaan, ng ating gobyerno, you remember na ang 2020 budget ay hindi pa rin po nauubos kaya inextend din po natin ang 2020 budget. SJV: Yung Bayanihan 2 hindi pa rin po fully naroroll out ang ating binudget sa Bayanihan 2 in fact we again extended itong Bayanihan 2 Act. So ang kwestyon po dito, Sec. Martin and again I'm not closing doors of discussing Bayanihan 3 dahil all the help we can do, dapat talaga i-push through natin but ang problem at malaking challenge dito is the capacity of the government agencies to roll-out these programs. May capacity ba? SJV: Kasi ho sa nakikita natin sa ngayon, with the 2020 budget still there, Bayanihan 2 budget is still there and then the 2021 budget is still there we have yet to see urgent need na kaya pa na irollout itong mga projects and programs na ating gagawin with Bayanihan 3. Of course, without closing doors na pwede naman nating i-discuss itong Bayanihan 3 ON SENDING HEALTHCARE WORKERS IN EXCHANGE OF COVID-19 VACCINES SJV: Sec. Martin, I have very high respect to Secretary Bello. Secretary Locsin is a former colleague of mine. I know that they are very good people, but I beg to disagree doon sa bartering of our health workers. I don't think they are worth it na pag-usapan sa ganito. SJV: But more than anything Secretary, I think the bigger question here is bakit tayo humantong sa ganitong pagkakataon na tila baga parang, you know, short of bartering our human resources for COVID vaccines? Importanteng matanong natin yan sa ating mga sarili, lalong-lalo na sa IATF o sa mga nangangalaga nitong ating vaccination program. SJV: Remember kami po sa Senate, we have been hearing this as Committee of the Whole and hindi ho namin narinig na and all be all pala ang Indemnification Fund and all of a sudden ito ay naging deal breaker kung wala nito. So agad-agad po ang Senado, in two weeks, parang talagang marathon hearings, marathon debates ang nangyari po sa plenaryo at, sa awa naman po ng Diyos, nakadeliver po tayo at naipasa naman natin itong COVID 19 Vaccination Program. SJV: Para po sa akin muli I commisserate at nararamdaman ko ang sentiments nina Secretary Bello and Locsin na naiinip sila but more importantly ang mga nangangalaga sa ating vaccination program ay mahiya po sa dalawang secretary natin who are trying their best and walk the extra mile para lang makakuha tayo ng bakuna. ON DOFIL SJV: Well, Sec. Martin, natutuwa tayo na ito po ay sinertipikahan ng ating Pangulo, naniniwala po tayo it's about time na magkaroon ng sariling departamento ang ating Overseas Filipinos sapagkat napakalaki na po ng kanilang sakripisyo. SJV: Even before the pandemic, Sec. Martin 6,096 Filipinos would go out of the country every single day po yan. And if you look at the remittances coming from overseas, 2019 P1.56 trillion po yan. That's about P4.276 billion a day. Every minute that will pass, that is P3 million every minute. So it's about time na talagang i-focus natin, magkaroon ng laser focus ang ating pamahalaan para matugunan ang kanilang pangangailangan, matugunan at maalagaan ng husto ang ating mga bagong bayani. SJV: Malaki pa rin po ang kanilang problema at pinalaki po yan lalo na nitong nakaraang pandemya at hanggang ngayon hindi pa po tapos yan, ang dami pa ring umuuwi na OFW dito sa ating bansa. Marami pong nawalan ng trabaho, marami pong kailangang bumalik dito sa ating bansa at kailangan ng maganda at epektibo na reintegration program. SJV: Nagkaroon na po tayo ng mga pagdinig at ang susunod na pagdinig ay next week and siguro in one or two hearings, Sec. Martin magiging handa na tayo para idipensa at dalhin sa plenaryo and we are hoping and praying that our colleagues will fully support this very important and landmark legislation of Department of Overseas Filipinos. SJV: Gusto ko lamang pong banggitin na ito po ay hindi polisiya ng ating pamahalaan na magpadala ng ating human resources abroad. Ito po ay nagkataon lamang na sa dami ho ng hamon na kinakaharap ng ating mga OFWs sa iba't ibang panig ng daigdig ay kailangan ho may tumututok na departamento. SJV: Dito ho sa panukalang batas na ito meron po itong review program process, some sort of sunset provision, Sec. Martin na every 10 years o after 10 years we have to review. Because at the end of the day we don't want this kind of policy. Ang end goal po natin dito ay lumikha nang lumikha ng maraming trabaho dito sa ating bansa nang sa ganun hindi na po lumabas ng ibayong dagat ang ating mga kababayan for greener pasteurs. CLOSING SJV: Isang malaking karangalan po na makasama kayo Sec. Martin. Mabuhay po kayo. God bless us all.