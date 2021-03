STATEMENT OF SEN. BONG GO:

I am happy that today marks a milestone in our journey as one people towards recovery from this pandemic.

I commend Team Philippines — our leaders, frontliners and fellow government workers who are working very hard so we can have the best vaccination rollout for our country.

Alam niyo po nakakaiyak tingnan, ito na po ang ating umpisa at nagkaroon na po tayo ng pag-asa sa ating pagbabalik muli sa ating normal na pamumuhay kung saan po mayayakap natin ang ating mga kapwa Pilipino.

Maliban sa ating mga magigiting na mga medical frontliners, naging matagumpay din ang pagbakuna sa ilang mga opisyal ng gobyerno, hindi dahil sila po ay prayoridad kundi ginawa po nila ito upang maipakita sa publiko na magtiwala po tayo sa bakuna, na tanging bakuna lamang po ang solusyon, tanging bakuna lamang po ang susi upang unti-unti na tayong makabalik sa ating normal na pamumuhay.

Huwag kayong matakot sa bakuna, matakot kayo sa COVID-19. Ang bakuna lamang po ang tanging makakapatay sa COVID-19, kaya magtiwala po tayo sa ginagawa ng ating gobyerno. At sisiguraduhin nating safe at epektibo po ang dapat bilhin po ng gobyerno na mga bakuna at iturok po sa tao. Kunin natin ang kumpiyansa ng bawat Pilipino na tanging bakuna lamang ang solusyon dito sa problema natin kontra COVID-19.

Mga kababayan ko, ginagawa po ng gobyerno ang lahat para makakuha ng sapat, ligtas, at epektibong mga bakuna para sa mga Pilipino. Konting tiis lang po, sama-sama tayong makakabangon muli at, tulad ng sinabi ng Pangulo, "No Filipino will be left behind."

We will continue to work hard to acquire more vaccines. Soon, doses of AstraZeneca vaccines from the COVAX Facility will also be arriving in the country. This is just the beginning. We must further accelerate the vaccination program in a safe, sure and secure manner.

Paalala ko lang po sa ating gobyerno, siguraduhing safe at epektibo po itong vaccine na ating bibilhin.

I assure our people, particularly the poor and vulnerable, that when the vaccines arrive in their communities, they will be prioritized alongside our frontliners. 'Yun pong mga kababayan natin na wala pong access, hindi nga po alam saan kukunin yung mga bakuna, unahin po natin sila — 'yung mga isang kahig-isang tuka nating mga kababayan na wala pong inaasahan kundi makabalik po sa normal nating na pamumuhay.

Our vaccination plan also includes the equitable distribution of vaccines across the country.

In the meantime, let us remain vigilant and cooperate with the government. Yes, the vaccines are already here, but we must not be complacent as the virus is still around. Let us continue to observe health protocols as we go about our daily lives. Importante po magsuot ng mask, faceshield, social distancing, hugas ng kamay dahil delikado pa po ang panahon. Napatunayan naman na 90% po na maiiwasan ang pagkahawa sa sakit na COVID-19 kapag nagsuot tayo ng face mask at face shield.

Ituloy po natin ang ating bayanihan at pagmamalasakit sa kapwa. We heal as one people. We recover as one nation!

Maraming salamat po!