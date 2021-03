Press Release

March 2, 2021 Pangilinan defends VP Leni vs rants over Covid vaccines "Covid ang problema, hindi si VP Leni. Simula't simula pa, siya nga ang walang pagod sa kakatulong at kakahanap ng solusyon sa pesteng Covid. Tularan na lang kaya nila si VP, tutukan nang husto ang pagsugpo sa Covid para hindi tayo kulelat sa buong Asya. Eye on the ball, 'ika nga. Ang letrang V na dapat tutukan ay ang virus at hindi ang VP."