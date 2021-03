Dispatch from Crame No. 1,039:

Sen. Leila M. de Lima's statement on Duterte's "Mamatay ka na" remark against VP Leni

3/3/21

Duterte wishing VP Leni dead is no damn joke! It is exceedingly vile and evil, satanic and stupid, and extremely unpresidential.

The Office of the President is the primary implementer of the Constitution's design, not a murderer's evil desire.

Hindi Freudian slip 'yang sinabi niya. Tabas 'yan ng dila ng mamamatay-tao. 'Yang bunganga niya walang ibang lumalabas kundi pagpatay.

Mr. Duterte, kahit sukdulan kang walang-hiya, kahit ipinagkakanulo mo ang Pilipinas sa China, kahit mas masahol ka pa sa pandemya, hindi namin sasabihin na mamatay ka na.

Paalis ka na lang sa pwesto sinasagad mo pa ang pagwawalang-hiya diyan sa Opisina ng Pangulo. Tirhan mo naman ng kahit katiting na respeto at dangal 'yang Malacañang.

Itong COVID-19 ang tutukan mo, hindi ang pagsira kay VP Leni. Nasa gitna pa tayo ng pandemya, eleksyon na inaatupag n'yo.

Napakalaki ng naitutulong ni VP Leni at ng Opisina ng Pangalawang Pangulo upang hindi tuluyang mawalan ng pag-asa ang mga Pilipino at malugmok ang Pilipinas. Dapat ka pa ngang magpasalamat sa kanya dahil sinasalba niya ang pag-asa ng mga Pilipino na may magandang hinaharap pa pagkatapos mo dahil sa'yo walang kapaga-pag-asa!

Mr. Duterte, matulog at magkulambo ka na lang kung wala rin namang matinong lumalabas sa bibig mo. ###

(Access the handwritten version, here: https://issuu.com/senatorleilam.delima/docs/dispatchno1039)