Press Release

March 3, 2021 STATEMENT OF SEN. BONG GO

(March 3, 2021 -- 3pm) Good news po -- inaasahan na darating bukas ng gabi, 7:30pm ang 487,200 doses ng mga vaccines mula sa AstraZeneca. At sasalubungin po namin mismo ni Pangulong Duterte ang mga bakuna mula po sa COVAX facility. Ito pong 487,200 vaccines mula po sa AstraZeneca. Good news po yan para sa ating mga frontliners dahil mayroon na silang pagpipilian -- yung mula po sa Sinovac at ngayon po mayroon na tayong Astrazeneca. Sana po ay tuloy-tuloy na po ang pagrorollout ng pagbabakuna at dapat nating kunin ang kumpyansa ng mamamayan na ang tanging solusyon, ang tanging susi ay ang bakuna lamang para unti-unti na tayong makabalik sa normal nating pamumuhay. Huwag po kayo matakot sa bakuna, matakot po kayo sa COVID-19. Ang bakuna po ang papatay sa sakit na COVID-19. Maraming salamat po!