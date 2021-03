Press Release

March 3, 2021 SPONSORSHIP SPEECH PHILIPPINE BOXING AND COMBATS SPORTS COMMISSION MAGANDANG HAPON PO, MR. PRESIDENT AT SA ATING MGA KAPWA MABABATAS. NAGSIMULA PO AKO MAGING BOKSINGERO NOONG AKO'Y LABINDALAWANG TAONG GULANG LAMANG AT NARANASAN KO ANG HIRAP NA PINAGDADAANAN NG MGA BOKSINGERO NA TULAD KO. MARAMI SA KANILA ANG NAGIGING BALDADO, NAGHIHIRAP, AT NAMAMATAY. LUMALALA NA PO ANG ESTADO NG ATING MGA BOKSINGERO AT MANLALARO NG COMBAT SPORTS DAHIL SA KAKULANGAN NG TAMANG PANGANGASIWA, MAAYOS NA REGULASYON AT SAPAT NA SUPORTA MULA SA ATING GOBYERNO. INIHALAL AKO NG TAONG BAYAN AT INILAGAY SA POSISYONG ITO KAYA DAPAT LAMANG NA TULUNGAN KO ANG KAPWA KONG MGA BOKSINGERO AT MANLALARO NG COMBAT SPORTS UPANG MAPABUTI ANG KANILANG KALAGAYAN HABANG PINAGLALABAN ANG KARANGALAN NG ATING BAYAN. MR. PRESIDENT, THIS IS MY ADVOCACY. NANINIWALA DIN PO AKO NA KUNG NAGKAROON LAMANG NG TAMANG GABAY AT SUPORTA ANG ATING MGA BOKSINGERO AT MANLALARO NG COMBAT SPORTS MULA SA GOBYERNO NOON PA, BAKA MAS MARAMI PA SANA SILANG NAIBIGAY NA KARANGALAN SA ATING BANSA. MR. PRESIDENT, I NEED YOUR SUPPORT. KAILANGAN KO PO ANG SUPORTA NG TAONG BAYAN, LALONG LALO NA PO ANG SUPORTA NINYONG MGA KAPWA KO SENADOR. MR. PRESIDENT, WE HAVE POINTED OUT THE IMPORTANCE OF CREATING A SEPARATE COMMISSION IN OUR FIRST INTERPELLATION IN 2017. WE NEED A SEPARATE COMMISSION THAT WILL FOCUS AND STEER THE SKILLS AND TALENTS OF THE YOUTH TOWARDS ITS PROPER DIRECTION, TO PROVIDE AND IMPLEMENT THE NECESSARY WELFARE, INCENTIVES AND BENEFITS THAT IS LONG OVERDUE TO ALL PROFESSIONAL BOXERS AND COMBATANTS WHO HAVE BROUGHT HONOR AND PRESTIGE TO OUR COUNTRY. THIS MEASURE WAS ALREADY PASSED DURING THE LAST CONGRESS AND WE HAVE INCORPORATED ALL THE CONCERNS OF OUR COLLEAGUES AND THE DIFFERENT AGENCIES. THIS AFTERNOON, I HUMBLY RISE TO SPONSOR THE BILL I FILED WHICH IS SBN 193 AND SBN 805 FILED BY SEN. RAMON BONG REVILLA, JR WHICH AIM TO CREATE THE PHILIPPINE BOXING AND COMBAT SPORTS COMMISSION. THE TIME HAS COME FOR BOXING AND COMBAT SPORTS TO HAVE A SEPARATE COMMISSION TO GIVE IT STABILITY AND A CLEAR SENSE OF DIRECTION. HAVING SAID THIS, I URGE YOU, MR. PRESIDENT AND MY DISTINGUISHED COLLEAGUES TO SUPPORT THIS MEASURE. THANK YOU VERY MUCH.