March 3, 2021 TRANSCRIPT OF SEN. GRACE POE's MANIFESTATION

BFP modernization bill

Mar. 3, 2021 Sen. Grace Poe: Una, nagpapasalamat ako sa proponent ng batas na ito. Dati rin akong naging public order chairperson at inaamin ko na marami talagang dapat ayusin sa Bureau of Fire Protection. At maraming salamat that we're taking this up. Maraming natutuwa kay Senator Bato, Mr. President, masipag siya. Pero dito sa pagkakataong ito, ako po'y talagang tutol. Unang-una, naiintindihan ko na kapag merong mga pasaway sa mga pinupuntahan na may mga sunog, may mga kawatan din diyan na umaagaw ng kung anu-ano sa ating mga bumbero. Pero hindi ba pwedeng i-coordinate natin sa PNP na kapag merong mga sunog na ganyan, samahan na lang sila. Kasi hindi lamang 'yan, 'pag binigyan mo 'yan ng baril, may kasama diyan na training kung papaano gamitin ang baril na 'yan, merong monitoring na kailangan pang gawin. Tapos kung sinasabi rin ng ating sponsor na marami tayong mga kinakalaban ngayon at maaaring sa darating na panahon ay makipagsabayan na rin ang ating mga Bureau of Fire Protection, hindi po 'yun ang intensyon ng kanilang trabaho. Hindi po 'yan ang kanilang mandato. Dagdagan ninyo ang PNP na pwedeng makipagsapalaran sa mga pangangailangan nating domestic na mga hamon. Pero, Mr. President, para bigyan natin sila ng baril para gawin ang kanilang trabaho ay parang hindi naman naaayon 'yan sa kanilang sinumpaang tungkulin at mandato. The mere fact that 50 percent of them are ambivalent about this, are not sure about whether or not they should have guns, is a big indication that they themselves know the limit of their mandate. Mr. President, 'pag binigyan natin ng baril 'yan dadagdag pa sa budget natin because training is important, number one, before they can handle guns. Number two, also the responsibility of handling guns. 'Pag meron diyan, alam mo sa isang batalyon, kapag merong isang bulok na prutas diyan, madadagdagan na naman ang kailangan nating i-monitor dahil baka magwala 'pag bagong taon o meron na namang mang-aaway sa kanto... Responsibilidad din natin na lagyan ng hangganan kung sa tingin natin ay medyo lagpas na ito sa intensyon ng mandato nila. Maraming salamat po.