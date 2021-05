SEN. BONG GO RE ARRIVAL OF VACCINES

(TAKEN FROM HIS OPENING STATEMENT DURING THE SENATE COMMITTEE ON HEALTH HEARING —-06 May 2021)

I welcome the expected arrival of additional doses of vaccines against COVID-19. This means that more people, particularly our frontliners and vulnerable sectors, will be given the necessary protection.

Bukas ay inaasahan nating darating na ang 1.5 milyong doses ng Sinovac. Pinaghahandaan na rin ang posibleng pagdating ng dalawang milyong doses ng bakunang AstraZeneca mula sa COVAX facility ngayong darating na Sabado ng hapon.

Ayon kay Vaccine Czar Secretary Galvez, patuloy ang pagdating ng mga bakunang inaasahan natin sa susunod na linggo at buwan. Malaking tulong lalo na ang AstraZeneca dahil marami sa ating mga medical frontliners, senior citizens at 'yung merong comorbidities ang nabigyan na po ng first dose nito at naghihintay na lang maturukan ng kanilang second dose.

Tuloy-tuloy ang roll-out ng ating COVID-19 vaccination program ayon sa ating priority list. Pakiusap ko lang po, sumunod tayo sa priority list, walang magpapa-importante, walang magpapa-VIP, dahil lahat naman tayo ay nangangailangan mabakunahan. Kung madagdagan natin ang ating daily vaccination rate mula sa kasalukuyang 133,000 daily rate, mas maraming mga Pilipino ang mababakunahan, at mas mabilis nating ma-attain ang herd immunity sa community.

At bilang mensahe ko naman sa ating mga kababayan, huwag ho kayong matakot sa bakuna, matakot ho kayo sa COVID-19. Magtiwala tayo sa bakuna, na ang bakuna lamang ang tanging susi o solusyon para makabalik tayo unti-unti sa ating normal na pamumuhay. Wag tayong maging kampante. Importante po dito, disiplina po sa bawat isa.

Ulitin ko, magtulungan tayo at magmalasakit po tayo sa kapwa nating Pilipino. Maraming salamat po.