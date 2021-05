Press Release

May 7, 2021 Gatchalian expresses alarm over widespread debt collection harassment of online borrowers Senator Win Gatchalian expressed alarm over the widespread debt collection harassment and deceptive collection practices of some lending companies. This was after the senator's office was recently sought out by a group of some 20,000 complainants of various online lending companies and lending apps and who claimed to have been subjected to grave threats, intimidation, public-shaming, and other unfair and abusive debt collection practices. A number of them have fallen prey to online lending schemes of some companies following the outbreak of COVID-19 pandemic, the senator was told. "It's disturbing to hear from the complainants that they have been subjected to not just public-shaming but even death threats. It appears that from the onset, some of these lending companies are out to dupe those vulnerable to predatory lending. This has to stop," Gatchalian said. Aside from policies being enforced by government regulating agencies, Gatchalian said the Fair Debt Collection Practices Act, which he filed last year, is a complementary measure to protect consumers against despicable tactics of debt collectors and of deceptive online financing or lending companies. "Alam nating lahat na obligasyon ng nangutang ang magbayad ng kanyang utang. Kung pumalya sa pagbabayad ang nangutang, dapat idaan sa tama at ligal na proseso at hindi sa paraan na kailangang gamitan ng dahas, pananakot at pamamahiya sa taong nangutang," said the Vice Chairperson of the Senate Committee on Banks, Financial Institutions and Currencies. The Fair Debt Collection Practices Act contained in Senate Bill No. 1366, prohibits debt collectors from harassing or threatening the debtor and his or her family with death or physical injuries, inflict harm on the debtor's reputation or give misleading claims that that non-payment of debt will result to arrest, imprisonment, garnishment or sale of any property. Creditors and debt collectors are also barred from accessing personal information of the debtor without the consent of the concerned person. The bill likewise seeks to place the debt collector and the consumer-borrower in the same level playing field as the measure provides adequate legal remedies to borrowers who are victims of such wayward practices. # # # Gatchalian naalarma sa malawakang harassment sa paniningil sa online borrower Nakakabahala ani Senador Win Gatchalian ang mga naglipanang kaso ng harassment at mapanlinlang na paraan na paniningil ng ilang kumpanyang nag-aalok ng pautang sa online platform. Ito ay matapos dumulog sa senador ang grupo ng may dalawang libong mga nagrereklamo laban sa iba't-ibang online lending companies at lending apps na umano'y nanghihiya, nananakot, nagbabanta, at kung anu-ano pang mapang-abusong pamamaraan ng pagsingil sa kanilang mga inutang. Napag-alaman ng senador na karamihan sa mga nagrereklamong ito ay aminadong natuksong mangutang sa mga online lending apps na inalok ng ilang kumpanya dahil na rin sa matinding pangangailangan sa gitna ng pandemyang dulot ng COVID-19. "Nakakabahalang marinig sa mga nagrereklamo ang mga naging karanasan nila, hindi lang ang panghihiya dahil may mga iba na nakatanggap pa ng pagbabanta sa kanilang buhay. Sa tingin ko, talagang mapanlinlang itong mga kumpanyang ito at target nila ang mga taong alam nilang kakagat sa alok nilang pautang. Dapat matigil na ang mga ganitong gawain," sabi ni Gatchalian. Bukod sa mga umiiral na polisiya ng mga ahensya ng gobyerno na nangangasiwa sa industriyang kinabibilangan ng mga ganitong kumpanya, sinabi ni Gatchalian na ang panukalang Fair Debt Collection Practices Act na kanyang inihain noong nakaraang taon ay isang paraan para maprotektahan ang mga konsyumers sa ganitong maruming taktika ng mga debt collectors at mapaglinlang na online lending companies. "Alam nating lahat na obligasyon ng nangutang ang magbayad ng kanyang utang. Kung pumalya sa pagbabayad ang nangutang, dapat idaan sa tama at ligal na proseso at hindi sa paraan na kailangang gamitan ng dahas, pananakot at pamamahiya sa taong nangutang," giit ng Vice Chairperson ng Senate Committee on Banks, Financial Institutions and Currencies. Sa ilalim ng Fair Debt Collection Practices Act o Senate Bill No. 1366, ipinagbabawal sa mga debt collections ang pangha-harass o pagbabanta sa taong nangutang at sa kanyang pamilya. Bawal din ang anumang paraan ng panghihiya o paninira ng reputasyon o pagkatao ng nangutang o pagbibigay ng mapanlinlang na impormasyon sa taong sinisingil tulad ng pag-aresto, pagkakakulong o pagkumpiska ng ari-arian. Ipinagbabawal din ang pag-access sa mga personal na impormasyon ng taong nangutang kung wala siyang pahintulot. Sinabi ni Gatchalian na may mga sapat na probisyon ang panukalang batas na masisiguro na magiging patas ang pagtrato sa interes at kapakanan ng nagpapautang at nangungutang. # # #