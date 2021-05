Press Release

May 7, 2021 "Provide masks for protocol violators" Nabanggit po ng ating mahal na Pangulo na ipapahuli niya ang mga hindi nagma-mask. Bagama't ayaw naman ni Pangulo na ikulong kayo at gusto niya pong disiplinahin at turuan po ng leksyon 'yung mga talagang pasaway... Kasi hindi natin alam na marami pong asymptomatic, iyon po ang nagdadala ng sakit kapag hindi nagma-mask po. Kapag hinuli naman sila, naaawa rin naman po kami ni Pangulo. Kaya kinausap ko po si Pangulong Duterte kagabi, at sabi ko, "Mr. President, since namimigay naman tayo ng masks, kapag nahuli mga pasaway, pwede bang pagdating sa presinto, bigyan na lang natin sila ng face mask bago sila umuwi, o bago sila ilagay sa selda baka doon pa magkahawaan." Kanina po kinausap ko po si General Eleazar, 'yung incoming PNP Chief, pati si (DTI) Secretary Mon Lopez, along with my office. Napagkasunduan po namin na kapag nahuli po ng pulis at bago ilagay sa selda at tuturuan, ile-lecture, ay bigyan po ng face mask dahil baka ang mga ito ay wala talagang pambili ng face mask, kawawa naman. Baka doon pa sila magkahawaan sa selda. Kaya bigyan natin sila ng face mask, bago sila ikulong (i-detain), bago sila lecture-an, at bago makauwi, meron na ho silang face mask na pwede nilang gamitin. Nakakaawa rin naman po ang Pilipino, lalong-lalo na po ang walang mga face mask. Pero marami dyan mga pasaway rin talaga, dahil hindi nila alam na delikado po talaga itong COVID-19 na sakit. Click here to view video message