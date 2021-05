MESSAGE ON MOTHER'S DAY

Despite the crisis, we continue to find hope in the determination of the Filipino youth to usher in meaningful social change, and we owe much of this to those who raised them to be selfless and compassionate even amid suffering.

It is never easy to raise a child, especially amid poverty, violence, and a pandemic that has taken too many. But my fellow mothers continue to rise to the call of the times. At sa bawat ina na patuloy na nagsasakripisyo, mula sa araw-araw na pagtitiyak sa kaligtasan at pagtugon sa pangangailangan ng pamilya hanggang sa pagsisilbi sa frontlines - sa ospital, sa soup kitchens, community pantries, at sa panawagan para sa katotohanan at hustisya - may isang anak na buong puso at tapang din na nagsisilbi sa pamilya, kapwa at sa bansa.

Our love for country is like a mother's unconditional love for her children: it is constant and persevering. Ang paglilingkod sa bayan ay natututuhan natin sa mga ina na inuuna ang pamilya bago ang sarili. Isusubo na lang, ibibigay pa. Sinusuong ang lahat ng pagsubok, di-alintana ang anumang hirap at sakripisyo, mabigyan lamang ng marangal at maayos na buhay ang mga anak.

Pagpupugay sa lahat ng magigiting na inang humuhubog sa mabubuting anak ng bayan!

Happy Mother's Day! Laban lang!

(Sgd.) LEILA M. DE LIMA

PNP Custodial Center, Camp Crame