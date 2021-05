Press Release

May 11, 2021 STATEMENT OF SEN. BONG GO

Re: Indian variant of COVID-19 Nakakabahala ang balitang kinumpirma ng DOH ngayong araw na nakapasok na sa Pilipinas ang Indian variant ng COVID-19. Kamakailan, sinabi rin ng WHO na "variant of concern" ito dahil posibleng mas nakakahawa at mas malubha ang epekto nito sa tao. Huwag po tayong magpanic dahil ginagawa ng gobyerno ang lahat upang matugunan ito. Gayunpaman, huwag din tayong magkumpyansa. While the government is on top of the situation, the cooperation of everyone is crucial in order for us to overcome these challenges. Bilang Chair ng Senate Committee on Health, inuulit ko ang panawagan ng mga eksperto na kailangang mas lalong higpitan ang pagpapatupad ng mga itinakdang health protocols, border controls, disease surveillance measures, at mandatory quarantine lalo na sa mga pumapasok sa bansa para maiwasan ang pagkalat ng mga bagong variants ng COVID-19. Isapuso natin palagi na nakadepende sa tamang pag-iingat ang pagpigil ng pagkalat ng sakit. Kung hindi tayo makikiisa, mas mailalagay sa peligro ang ating sarili at ang ating komunidad, mas maaaring maghigpit lalo ang quarantine restrictions na magreresulta sa pagsara nanaman ng kabuhayan, at mas hahaba pa lalo ang kalbaryo natin laban sa pandemyang ito. Huwag din natin isantabi ang basic protocols tulad ng pagsuot ng masks at face shields, palaging paghugas ng mga kamay, pag-obserba sa social distancing, at pananatili sa loob ng bahay kung hindi naman kailangang lumabas. Paulit-ulit na po ito pero kung hindi tayo susunod, mas mahihirapan tayo lalo. Higit sa lahat, magtiwala tayo sa National Vaccine Program at magpabakuna na kaagad ayon sa prioritization order na ipinapatupad. Tuloy-tuloy naman po ang dating ng bakuna at pinapabilis natin ang rollout nito upang marating ang herd immunity sa lalong madaling panahon. Magmalasakit po tayo sa kapwa nating Pilipino na karamihan ay hirap na hirap na sa sitwasyon ngayon. Ang kooperasyon ng lahat ang kailangan upang malampasan ang krisis na ito.