SENATOR RISA HONTIVEROS ON NTF-ELCAC

Wala naman sa dami ng spokespersons ang performance ng ahensya. Pagdating sa budget, simple lang: kapag pangit ang performance, kailangang magpaliwanag ng ahensya kung bakit hindi ito dapat babawasan ng pondo. There is an appropriate time to study that. Darating din tayo dyan.

Ngayong may anim pa silang dagdag na tagapagsalita, siguro naman may makakasagot kahit isa: Kailan matatapos ang mga projects na pinondohan ng NTF-ELCAC? At kailan mailalabas ang natitira pang pera para sa ibang lugar? Show us results.