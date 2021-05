Press Release

May 15, 2021 Transcript of interview of Senate President Vicente C. Sotto III with Ms. Cely Bueno of DWIZ On the resumption of session on Monday Q: Sir matapos po yung halos 2 months na break, balik na yung session on Monday pero 3 weeks lang po yung session at mag-aadjourn sine die na. Doon ho sa tatlong lingo na yun na session ninyo, ano po ang target na ma-aprubahan ng Senado? SP Sotto: Una sa lahat kahit tatlong linggo lang yun, nag-propose ako sa mga kasama natin at ifa-finalize ko yun bukas ng caucus namin. Monday ng 1PM, all senators' caucus, ifoformalize ko na gagawin naming apat na araw, hanggang Thursday, magse-session kami, para mapagkasya namin yung mga kailangan. Like for example, meron kasing mga tinatawag na mga critical eh, at saka mga urgent bills na nagmumula doon sa LEDAC o yung Legislative-Executive Development Advisory Council. Katulad nung, well yung GUIDE, yung Government Financial Institutions Unified Initiatives, para doon sa mga distressed enterprises iyon eh for economic recovery. Nasa committee level pero tapos na yung TWG ini-expect natin na maire-report out itong linggong ito at matatalakay kaagad namin kasi urgent yan eh. Ngayon yung mga may certificate of urgency ni Presidente, yung Amendments to the Public Service Act, pending on second reading na, hopefully sandali na lang yan, may mga dalawa o tatlong senador na lang ang may mga kwestiyon baka sakaling mapadali natin. Ito kasing Public Service Act ng Pilipinas, 1930s pa eh, kung di ako nagkakamali, 1932 eh. Meron pa ngang provision don na kailangan magpaalam sa presidente ng United States o yung Governor General eh. So, kaya matagal na talaga itong dapat ginawa. Eh magagawa ngayon. Ngayon yung Amendments to the Retail Trade Liberalization Act, para medyo gumaan gaan ng konti yung pagpasok ng investments dito, pati ng mga investments, ng mga local investments. Tapos yung kapatid noon, yung Amendments to the Foreign Investments Act per pending on Second Reading din yan. Meron din certification ng Presidente yan para lumuwag ng konti, ang pinagtatalunan na lang diyan yung gaanong kalaki ang amount eh. Medyo mahaba haba pa ng konti yung diskusyon. Hopefully in the next two or three weeks kakayanin. Marami pang iba. Q: Yung DOFil Sir, yung Department of Overseas Filipino Workers. SP Sotto: Yung Department of Overseas Filipino, oo. Yun isa pa yun Certified as urgent din yon. Tapos yung... Kung titingnan mong lahat yung nasa LEDAC, kasama yung Property Evaluation Reform Bill, yung Passive Income Tax and Financial Intermediary o PIFITA, yung Package 4 nung Department of Finance, tapos yung Rural Agricultural and Fisheries Development Financing System Act, yung Agri-Agra. Meron ding Medical Reserve Core Act, yung creation of Disease Prevention Control Authority. Tapos yung imposing amusement taxes on digital platforms and offshore bedding stations, pati of licensed cockpits. Di ba yung E-Sabong na yan. Tapos Establishing the Tax Regime of Filipino Offshore Gaming Operators. Konektado yan. Tapos pinapalakas natin yung Local Government Participation in National Development by increasing the share of the LGUs, sa (unclear). Anyway, meron pa ring ibang priorities. Yung Expanded Solo Parent's Welfare Act at yung Hybrid Election Act na na-sponsor na. Kasama pa rin sa listahan yung National Land Use Act, Death Penalty, E-Governance Act, Boracay Island Development Authority. Q: Sir yung postponement ng elections sa Bangsamoro Autonomous Region? SP Sotto: Ayan kasama rin yun pero yun irereport out ni Sen. Tolentino by Monday if I'm not mistaken. Nagkaroon na siya ng TWG, tapos na yung mga hearing nila. Q: Sir yun daw panukala na iextend yung estate tax amnesty? SP Sotto: Meron din. Pwede rin. Alam ko pinag-uusapan din yan, kasi nandoon din yung Magna Carta for Barangay Health Workers, Increasing the Age of Statutory Rape, marami kaming dapat ihabol. Q: Pero Sir, meron po diyan sa binanggit ninyo na specifically gusto ng Malacañang na ma-approve ninyo bago siya mag SONA dahil babanggitin niya sa kanyang last State of the Nation Address? SP Sotto: Yung Department of OFW, at saka yung Public Service Act, at saka yung Trade Liberalization. Yung mga yun, yung mga cinertify nya as urgent. Palagay ko magandang para sa administrasyon niya yun, di lang para sa kanya, para sa Kongreso yun. Sapagkat ito yung mga napakatatagal ng hindi naaksyunan nung mga nakaraang Kongreso eh naaksyunan ngayon. Kaya mahalagang matapos namin ito. Kaya ayaw na naming hintayin yung third regular session of the 18th Congress which will start in July to June 2022 dahil yung mga ilang buwan don, hindi kami masyadong magkita-kita dahil baka magkaroon ng campaign period di pa natin alam kung paano magiging (unclear) ng COMELEC diyan, depende sa Hybrid Election Act na gusto naming ipasa. So pinakamaganda, itong 3 weeks na ito, pukpukin na namin at maipasa itong mga importanteng ito bago mag June 4. Q: Kasi Sir, kaya gusto ninyo na talagang dito sa 3 linggong ito, kaya gusto ninyo na magkaroon hanggang Thursday maipasa lahat ng minention ninyo kasi pagbalik ninyo ng July more on budget deliberation at baka marami na pong mag-focus sa paghahanda sa election. Dahil mag-filing season na ng October... SP Sotto: Totoo yon. Bagama't kaya pa rin naman. Kaya pa maghabol ng iba, kasi ang House muna ang mag-umpisa ng kanilang budget eh. August, September, siguro baka September kami -mag-umpisa ng mga hearing-hearing namin. Pero August, September, House pa may hawak nun. So yung August na yun baka meron kaming hindi natapos na pwedeng ihabol. Katulad nung, itong last 3 weeks na ito, kailangan namin yung Bayanihan 3. Q: Ah ipapasa rin yun... SP Sotto: Eh merong Bayanihan 3 na ipinasa ang House di ba. Pero... Hindi, hindi pa pinapasa. Q: Ah hindi pa... SP Sotto: Pinasa ng mga committee pero sa floor for deliberation siguro nila sa week na ito. At kung yun eh makapasok, makakarating sa amin yun. Bill of Appropriation iyon, kailangan (unclear). Pero meron kaming naka-file, si Sen. Ralph Recto nag-file ng Senate Bill 1953. Ito yung, ang totoo non, ano ito, mirror ito almost ng Bayanihan to Rebuild as One or Bayanihan 3. Sa amin eh ang title "Bayanihan to Rebuild as One". Meron lang isa, dalawa na pagkakaiba, pero maganda itong version ng Senate. Hindi naman sa hindi maganda version ng House, maganda rin naman, kaya lang meron sila doong parang sinasabi ng ibang mga kasama namin, meron silang sore thumb. Yung bakit nakapasok doon yung pension ng Armed Forces, eh? So yun ang tatanungin sa amin. Pero sa Senate version wala eh. Kaya ok lang eh. Makikita natin yan, may panahon naman para mag-bicam kaagad. Q: Pareho lang po ng budget allocation sa House at Senate Sir? SP Sotto: More or less. Baka mas malaki ng konti yung sa Senate, pero aalisin yung sa pension. Baka sa ibang bagay ilagay yung pension hindi dito. Baka mapagbintangan ng gerrymandering eh. Q: Bakit nga ba nakasama yung pension? SP: Di ko alam. Sa House lang yan. May nagsabi lang sa akin. At saka yung House, di ko pa nakikita yung total nila. Q: Eh di ba yung objective nito economic (unclear), parang recovery? SP: Correct, kaya ang mga laman dapat. Ang laman nung sa House, maganda rin eh. Mga ano yan eh, mga total budget nila, meron silang Php 216 billion para sa cash grant, yung ayuda nila. Pero ang total budget allocation na gusto nila is Php 405 billion. Tapos yung cash grant na gusto nila, regardless of age or social status, P2,000 each, ganyan. Tapos meron silang P30 billion para sa DSWD, separate assistance pa yun, P10,000 for each household, with a member who gets infected with the virus, yun ang kundisyon noon. Tapos merong P35 billion sa Department of Labor para sa mga displaced workers. Di ba marami pang hindi nakakapag-trabaho? Tapos meron pang P20 (unclear) para sa wage subsidies. And then meron silang P30 billion para sa agri-fishery sector, para sa mga farmers, hog raisers, doon mangga-galing yun. Sa education sector meron ding P5 billion para sa teachers at sa mga students, mga gadgets, mga inter-connectivity. Mahalaga yung Bayanihan 3, yung House version, maganda ito. Yun nga lang, merong P54 billion sa pension. (Unclear) government (unclear) program, importante rin yun. Tapos yung P9 billion sa DOH, medical assistance to indigent program, ayos eh. Okay yun, maganda, except lang yung isa na yun. Yun naman, nasabi lang sa akin, at ako ay nirereview ko pa. Yung sa amin, wala noon. Nadagdagan ng kaunti ang budget pagdating sa Senate version, kasi meron kaming P110 billion for procurement of Covid-19 medications, vaccines, handling of the vaccines, hiring of contact tracers, testing and treatment under PhilHealth, payment of the actual hazard pay na hinihiling ng mga (unclear) workers, tapos meron pang P100 billion for worker subsidies. More or less, hawig na doon sa House, except kami, medyo mas malaki yung sinasabi namin, pang sagupa sa pandemic. Q: Yung sa procurement ng vaccine, meron din po doon? SP Sotto: Oo, kasama doon sa version namin, meron. Q: So meron kayong tatanggalin pagdating doon sa House version, pag dumating sa Senate? SP Sotto: Mahirap naman magsalita ng tapos, ayaw ko namang pangunahan pero ang sinasabi ko is may mga nagtatanong sa akin, kung bakit merong ganoon. Q: Sabi ni Senator Angara, bilang siya ho yung humahawak nitong bill na ito, gusto pa ninyo kuhanin yung consensus ng mga senador pero ano po ba, supportive lahat ng senador sa approval nitong bill na ito? SP Sotto: Well, I'm sure. Ano ito eh, konektado lahat halos ito sa economic recovery lalo na itong Bayanihan 3. Konektado lahat ito sa kinasasadlakan natin. Kaya palagay ko wala naman sigurong basta kokontra doon, merong mga kokontra doon one or two points not the bill. Q: So itong Bayanihan 3 isa sa dapat maipasa rin ninyo sa loob ng tatlong linggo na session? SP Sotto: Oo, isa sa pinakamahalaga iyan. Q: Sir, ano ito, hybrid pa rin ang inyong session or i-eencourage ninyo na yung maraming senador na pumasok physically? SP Sotto: Hybrid pa rin. Pero yung mga na vaccine na, baka dapat pumasok na physically. Para ganahan. Q: Kahit isang dose pa lang? SP Sotto: (Unclear) ganahan naman din yung mga empleyado natin. Q: Sir, maiba naman ako, diba nabanggit ninyo ho na magkikita kayo ni Chinese Ambassador. Nagkita na ho ba kayo? SP Sotto: Oo, nagkita kami nung Martes eh. Nagkukuwentuhan kami. Q: Ano po yung napag-usapan - nabring up ninyo ba yung issue sa West Philippine Sea? SP Sotto: Oo, siya nag bring up eh. Siya nagbring up at wala, nag-eesplika lang siya. Sabi ko naman, on my part sabi ko basta I will, I'm supporting the position of the Department of Foreign Affairs. I think - diniretso ko siya. I think Secretary Teddy Boy Locsin is the expert on this matter right now so I will just support him. May nabanggit lang siya na parang nagkatampuhan doon sa mga (unclear). Sabi ko nag apologize naman eh. (Unclear) he said sorry sabing ganoon. He said sorry. Sabi ko, eh ganoon talaga at saka (unclear) ano yun eh, he didn't mean it that (unclear) hindi ganoon kasama yung pagkakabanggit niya doon. Q: Pero apology accepted naman? SP Sotto: Tapos (unclear) sinasabi niya na, ano naman daw, ano ba iyong kwento niya, kung minsan daw yung tulakan or away (unclear) ang kwento niya, yung tulakan yung away ng mga mangingisda doon lumalaki, sabing ganon. Q: So away mangingisda lang daw yung (unclear)? SP Sotto: Parang ganon ang una niyang banat eh. Pero sabi nga niya meron siguro - eh sabi ko you're building in areas that ano, sabi niya no we already stopped since 2016. Q: Ganoon sir. SP Sotto: Nag stop na daw sila in 2016. Sabi ko, ano, we will ano, I will encourage my (unclear) government sabi ko to start with exploration in the area if you want to be partners with us sabi kong ganyan, you talk to the President sabi ko. (Unclear) we can explore with other countries sabi ko, with other investors. Ganon, ganon lang kwentuhan namin. Hindi naman ano, wala naman masyadong pwedeng ibalita. Q: Hindi naman niya dinipensa yung presensya ng maraming Chinese maritime vessels sa ating EEZ, exclusive economic zone sir? SP Sotto: Hindi, ang sinasabi niya yung (unclear) nila noon eh na kasi daw nung mga panahon, nung yung daw mga oras na iyon, masama raw ang panahon. Q: Ah so parang sumilong. SP Sotto: Nag ano raw sila doon, nag parang nag cover. Pagkatapos, after (unclear) umalis din naman daw eh. Yun ang kwento niya. Q: Eh kaso bumalik ulit. Mas marami pa nung bumalik. Pero sir, si dating Senate President Juan Ponce Enrile iniinvite ni President Duterte para magsalita about the West Philippine issue, sa tingin ninyo malaking maitutulong ni JPE kasi alam naman nating aral ito ng aral, kung maibigay niya yung kanyang pananaw dito sa usapin sa umiinit na usapin dito sa West Philippine Sea? SP Sotto: Oo maganda iyon. Mabuti naisipan ni Presidente iyon, maganda iyon because si Manong Johnny is very realistic. Very realistic iyon pagdating sa mga ganyang issue. Hindi iyon basta let's say sabihin mo kakampi sa isang side or sa isang side. He will give you the pros and cons. Ganoon iyon eh. Kahit na noong araw kami nila Greg pagka binibigyan niya ako ng advise eh very ano eh, very realistic eh. Sanay ako sa mga kuwento ni Manong Johnny eh. Q: At hanggang ngayon napaka sharp pa rin niya kahit 97 years old na po ano. SP Sotto: Ah oo, oo. Walang problema. Q: Ay sir, dito naman sa usapin ng vaccination roll out. Kumporme po ba kayo doon sa nagiging takbo ng vaccination roll out kasi ang concern nung iba mayroon daw mga mag-eexpire ng bakuna. Tingin ninyo, sino - may mga dapat pa bang ayusin, iimprove doon sa vaccination roll out o dapat pa bang mas � SP Sotto: Pagdating dyan sa parteng yan, kailangan tulong-tulong lahat eh. Huwag tayong masyadong umaasa sa national government. Like for example, wala kang maririnig na reklamo sa Quezon City. Oh, meron pa silang Araneta Coliseum ngayon. Ang ganda ng roll out doon eh, nag-aapura eh. Di ba, maganda. May mga ganoon eh. Pasig magaling din eh. Q: Syempre. SP Sotto: It's just a matter of, really, you know, huwag natin iasang lahat sa DOH at tsaka sa national government. Tumulong tayo. Q: LGUs. Malaki maitutulong ng LGUs sir diba. LGUs talaga. Dahil sila... SP Sotto: Oo, oo. Sobra. Napaka importante nun. Kaya nga yung mga kababayan din natin, ito pagdating ng sa isang taon, tama yung nabasa ko minsan sa isang post eh, sabi oh eh ngayon kitang kita ninyo na kung sinong mga dapat binoto ninyo't hindi ninyo binoto. Q: Yung mas may alam. SP Sotto: Oo, eh di ba. Edi kitang kita na nila. Q: Kasi nakikita kung sino yung organized, sino yung nakakakita ng ibang paraan. May iba na yung drive thru na pagpapabakuna, pinupuntahan yung mga PWD. SP Sotto: Kung anu-ano naiimbentong gawin diba. Ang ganda eh diba, ang galing eh. Yung mga ganoon. Q: Galing ng idea. SP Sotto: Of-course kasi, ang mga local government official kapang kapa nila yung local - yung kanilang, yung mga parochial concerns na tinatawag. Hindi ba. On the ground. Ganoon yun eh. Kaya ano yun, dapat may kanya kanyang kusang palo ganoon. May kanya kanyang sariling kusa ano pagdating sa parteng ganoon. Paghandaan ninyo ng paghandaan (unclear) sistema. Kasi iba yung ano eh, iba ang thinking ng national. Ayan ang problema kasi pagka ikino-cross natin yung thinking ng local at tsaka thinking ng national iba yun eh. Q: So, sir mas dapat sa tingin ninyo bigyan ng malaking allocation yung mga LGUs na talagang nakikitang mahusay yung sistema at mabilis sa pag-iimplement nung pagbabakuna o vaccination? SP Sotto: Yung mga LGU na kulang ang kapasidad. Ibig sabihin hindi masyadong mayaman. Pero yung mga mayayaman na LGU hindi mo kailangan tulungan. May mga sarili sila. May sarili silang pondo, kaya nila yan. Q: Eh yung sa distribution sir nung mga dumarating na bakuna kasi para huwag abutan ng expiration diba. Kasi may mabilis na... SP Sotto: Well, (unclear) kausap ko si Secretary Galvez palagay ko wala ako nakikitang problemang ganoon sa ngayon eh. Pero hindi ko alam ano itong napabalita na meron daw mag-eexpire... Q: Oo, by June, yung AstraZeneca. SP Sotto: Dahil hindi nakarating kagad. You know, don't (unclear), sabihin natin sa mga kababayan natin, it happens all over the world. Sa America, milyon eh. Milyon yung hindi magagamit eh. Kaya nga sinasabi nga ng WHO, ipamigay ninyo na. Diba may mga ganoon eh. Kasi hindi rin, ano rin eh, yung pangangalaga yung chain, yung cold chain na tinatawag hindi madali yun ha. Kaya pagtatanga tanga yung, pagtatanga tanga yung humahandle, doon sumasabit. Q: Sir sa tingin ninyo pwede ma-achieve yung target ng government na before the year ends, magkaroon ng herd immunity sa atin? SP Sotto: Palagay ko. Tingin ko. Kasi ano eh... Q: Ang dami ng dumadating na bakuna. SP Sotto: Oo, ang dami at tsaka tuloy-tuloy ang pagpa vaccination program. Medyo nagiging masyadong maingat na rin yung mga kababayan natin. Hindi katulad nung mga nakaraan, after almost one-year simula nung March hanggang ano wala pa yung mga bakuna padating palang yung mga bakuna biglang parang mga nakawala tayo sa kural eh. Diba. Kaya biglang nag-spike eh. Q: Kaya nakaka inggit sa America di ba. Pwede na daw huwag magsuot ng face mask. SP Sotto: Medyo ingat, mag-ingat din sila doon. Yung mga pasikat ni Biden na ganoon. Medyo mag-ingat sila doon, hindi ganoon kadali yun ha. Q: Correct kasi kahit vaccinated ka na daw hindi pa yun 100% sure na hindi ka na magkaka... SP Sotto: Oo, naku tingin ko press release lang iyon eh. Q: Ay sir, kumporme ka ba dun sa idea na vaccine pass na bago ka papasukin sa isang establishment pakita ka muna na ikaw ay bakunado na? SP Sotto: Ano yan? Saan yan? Q: Si - meron po ganoong mga idea and then ang nagsabi po si Joey Concepcion, sabi niya pwede daw iconsider once na ma-reach na natin itong herd immunity, yung vaccine pass. Hindi ba daw discriminatory iyon dahil hindi naman mandatory (unclear) personal decision mo kung magpapabakuna ka. SP Sotto: Tagilid yun. Medyo tabingi iyon. Ako, I'll have to be convinced. Eh kasi papaano yung mga ayaw magpabakuna? Q: Correct so hindi ka makakapasok. SP Sotto: So ibig mong sabihin hindi na sila pwede. Ano martial law? Q: Kasi parang discrimination sir yun diba. SP Sotto: Daig pa martial law. Hindi ka pwede pumasok sabihin oh. Eh kung negative ako eh. Sabihin mo bakit, eh ano, diba negative ako. Wala akong bakuna pero negative ako. Bakit hindi mo ko papapasukin? Q: Correct. So, ano yun tingin ninyo magkakaroon ng violent reaction sakaling mag-implement ng ganoong vaccine pass? SP Sotto: Hindi naman, hindi naman violent pero kumbaga sa ano, maraming sisipa diyan. At tsaka kapag ginawa nila yan, baka kailanganin ng batas. Mahihirapan yun. Mahihirapan yun as a law. Baka executive order, I doubt kung gawin ni Presidente iyon. Knowing him, I doubt. Q: Hindi rin papayag si Presidente? SP Sotto: Hindi, eh (unclear). Q: Eh sir, pabor ka ba na nag GCQ na eh samantalang nakumpirmang may Indian variant na din dito sa atin? SP Sotto: GCQ mahigpit pa din yun eh. Q: Ah so okay lang for the sake of magkatrabaho na yung maraming nawalan ho ng trabaho? SP Sotto: Oo, pagka yung ano, ano yung isa? Yung mas magaan sa GCQ? Q: Yung MGCQ. SP Sotto: MGCQ baka - oo baka medyo ano pa iyon, medyo doon pa tayo dapat mag-ingat ng kaunti pa rin. Pero hindi okay lang basta-basta - to each his own. Tayo alam natin kung paano mag-ingat. Mag-ingat tayo. Diba. Lagi ka naka mask. Lagi ka naghuhugas ng kamay - sabon, tubig, alcohol. Diba. Kapag medyo may kaunti ka nararamdaman, gamot agad. Q: Agapan mo na. SP Sotto: Agapan mo. Tapos yung mga sa tingin mo makakatulong sa iyo na pang palakas ng immunity. Oh eh di ganoon. Q: So sir hindi ka na magpi-privilege speech about dito sa ano sa Ivermectin dahil... SP Sotto: Hindi na inamin na nilang hindi illegal eh. Q: So okay na. SP Sotto: Medyo tagilid pa nga yung ibang gamut eh. Hindi na eh, hindi na. Hindi na kailangan. Okay na. Okay na yung ginawa nila. Q: At sir bilang panghuli, bilang Senate President, the mere fact na ganito pa yung sitwasyon natin at magbabalik kayo ng session on Monday, ano yung maipapangako ninyo sa taong bayan na gagawin ninyo pagbalik ng session para ito'y makatulong sa pag-address sa kinakaharap pa rin nating problema. SP Sotto: Sorry Cely. Well, ganoon pa rin kami. Yung mga pinangako namin na gagawin namin dati, ginagawa naman namin. Ipagpapatuloy din namin ito at mas pag-iibayuhin pa namin ang sipag sapagkat last three weeks nitong second regular session. Pero huwag sila mag-alala, kapag hindi namin napagkasya sa loob ng tatlong linggo, ang importante ay yung mahahalaga muna, kapag hindi napagkasya yung iba, mayroon pa naman kaming panahon para gawin ito after July. So ang importante ang unang pangangailangan ng mga kababayan natin na kailangang kailangan agad. Q: So, sir, yung four session days, mukha namang approve na yun dahil lahat ng tinanong kong senador eh supportive dun sa idea ninyo kahit na minority. SP Sotto: Oo, I'm sure papayag naman sila. Ako naman eh diba we lead by consensus kaya ako nagpapaalam. Ayoko naman bigla na lang gulatin sila sabihin ko hanggang Thursday tayo ha. Q: Pero pwede ninyo iyon gawin kahit ang House eh hanggang Wednesday lang? SP Sotto: Ah oo. Pwede nga kami - ang rule sa constitution, 3days before or after the other one adjourns. Yan ang ano eh, yan ang rule. Q: Sir kayo nakapag pa-vaccine na ba kayo? SP Sotto: Ako? Hindi pa eh. Q: Ay ako nakapag pa-vaccine na. SP Sotto: Galing mo. Saan? Sa Quezon City? Q: Syempre taga Makati kami sir eh. SP Sotto: Makati? Oo, magaling din dun. Ayos din dun. Q: AstraZeneca. Naka first dose na ako. SP Sotto: Kami, nag-uusap kami nila Senator Lacson baka doon sa Senate, sa Senate din. Pero may pinauna muna syempre mga health workers, tapos yung mga seniors at tsaka mga mayroong mga comorbidities. Sila yung mga ini-injectionan ngayon. Susunod na yung mga empleyado later on. Unahin muna yung mga senior at tsaka comorbidities. Eh kasi ang pakiramdam namin hindi naman kami senior kaya okay (unclear). Pwede naman kami maghintay. Q: Oo nga, mas daig n pa yung mga kabataan eh. Mas malalakas pa ang inyong resistensya. SP Sotto: Pwede naman kami maghintay eh. Hindi, malalakas kami magdasal eh. Q: Sige sir marami pong salamat. SP Sotto: Alright, sige Cely. Thank you, thank you.