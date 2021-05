Press Release

May 16, 2021 Gatchalian: more vaccinations, less infections to boost confidence on safe schools reopening To help boost public confidence on the resumption of face-to-face classes in low-risk areas, Senator Win Gatchalian said it is crucial to contain the spread of COVID-19 and inoculate more people against the virus. According to the Chairman of the Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture, suppressing the spread of the virus is the best way to assure parents and learners of their safety following the surge of infections last March. In a public briefing on the Philippines' economic performance for the first quarter of 2021, Socioeconomic Planning Secretary Karl Chua said that implementing quarantine relaxations in a phased approach will boost economic recovery once the surge is contained. Moreover, the economic managers of the country, in a joint statement, said that eased restrictions would allow more families and their children to participate in economic activities and restart face-to-face schooling. The inclusion of basic education frontliners in the A4 priority group is a boost to prevent adult-to-adult transmission in schools when limited face-to-face classes are allowed, said Gatchalian. According to the National Task Force Against COVID-19, those in the A4 priority group can be inoculated by June depending on the country's vaccine supply. The vaccination of the general population is also expected to begin by August. The lawmaker also explained that should public health conditions remain unfavorable for limited face-to-face classes, Republic Act No. 11480 empowers the President, upon the recommendation of the Secretary of the Education, to move the opening of classes during a state of calamity or emergency. Gatchalian is the principal sponsor and co-author of Republic Act No. 11480. Republic Act No. 7797, which Republic Act No. 11480 amended, originally mandated that classes should open between the first Monday of June and the last day of August. Under Adopted Resolution No. 92, which Gatchalian sponsored and the Senate adopted last March, participation in limited face-to-face classes should be voluntary and with expressed permission by parents and guardians. "Kung mapapababa natin ang ating mga kaso ng COVID-19 at mabigyan ng bakuna ang mas marami nating mga kababayan, magiging mas kampante ang ating mga magulang at mga mag-aaral na makilahok sa limited face-to-face classes. Bagama't patuloy ang edukasyon, prayoridad pa rin natin ang kaligtasan at kapakanan ng bawat guro at mag-aaral," said Gatchalian. # # # Paigtingin ang kumpyansa sa muling pagbubukas ng mga paaralan - Gatchalian Upang lalong madagdagan ang kumpiyansa ng publiko sa muling pagkakaroon ng face-to-face classes sa mga low-risk areas, binigyang diin ni Senador Win Gatchalian na dapat pababain nang husto ang mga kaso ng COVID-19 at bilisan ang pagbabakuna kontra sa naturang sakit. Para sa Chairman ng Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture, ang pagpigil sa pagkalat ng virus ang pinakamabisang paraan upang tiyakin ang kaligtasan ng mga mag-aaral kasunod ng paglobo ng kaso ng COVID-19 noong Marso. Ayon kay Socioeconomic Planning Secretary Karl Chua, ang dahan-dahang pagpapatupad ng quarantine relaxations ay makakatulong sa pagbangon ng ekonomiya kapag tuluyan nang makontrol ang pagkalat ng virus. Sa isang pahayag, binanggit din ng economic managers na pinahihintulutan ng pinaluwag na restrictions ang mas maraming mga pamilya na makilahok sa mga gawaing pang-ekonomiya. Dagdag pa ng mga opisyal, magiging kasunod na rin nito ang muling pagsasagawa ng face-to-face schooling. Mahalaga ani Gatchalian na isinama na ang basic education frontliners sa A4 priority list sa programang pagpapabakuna dahil makatutulong itong mapigilan ang pagkalat ng virus kapag nagbukas na ang mga paaralan. Pero ayon sa National Task Force Against COVID-19, nakasalalay sa suplay ng bakuna ang pagpapaturok ng mga nasa A4 priority group na inaasahang mangyayari sa Hunyo. Samantala, inaasahang magsisimula ang pagbabakuna para sa general population sa Agosto. Sakaling hindi pa rin ligtas ang sitwasyon para sa limited face-to-face classes, maaari namang magtakda ang Pangulo, ayon sa rekomendasyon ng kalihim ng Department of Education, ng ibang petsa ng pagbubukas ng klase sa kapag may kalamidad o sakuna. Ito ay sa bisa ng Republic Act 11480, kung saan si Gatchalian ang principal sponsor at co-author. Sa ilalim ng Republic Act No. 7797 na inamyendahan ng Republic Act No. 11480, ang simula ng klase ay maaaring itakda sa unang Lunes ng Hunyo hanggang sa huling araw ng Agosto. Sa ilalim naman ng Adopted Resolution No. 92 na isinulong ni Gatchalian at inaprubahan ng Senado noong Marso, ang pakikilahok sa limited face-to-face classes ay boluntaryo at dapat may pahintulot ng magulang o guardian. "Kung mapapababa natin ang kaso ng COVID-19 at mabigyan ng bakuna ang mas marami nating mga kababayan, magiging mas kampante ang ating mga magulang at mga mag-aaral na makilahok sa limited face-to-face classes. Bagama't patuloy ang edukasyon, prayoridad pa rin natin ang kaligtasan at kapakanan ng bawat guro at mag-aaral," ani Gatchalian. # # #