Press Release

May 16, 2021 Villanueva appeals to govt: Use unspent calamity funds to repair fire-hit PGH Senator Joel Villanueva appealed to authorities to tap the P19.445 billion unused 2020 and 2021 "calamity funds" to finance the immediate repair of the Philippine General Hospital (PGH) which caught fire early Sunday morning. "The PGH should be repaired in the same way that it treats patients - urgently - and the available balance of the Calamity Fund for the two fiscal years can make this possible," Villanueva suggested. He described the early morning fire that sent patients - infants in incubators and intubated adults - being wheeled out of safety as a "double calamity." "That is the only way to describe the plight of COVID-19 patients ending up as fire victims," he said. "Kaya po mahalagang masimulan ang pag-repair sa PGH dahil libu-libong kababayan natin ang umaasa sa kanilang kalinga at aruga," the chair of the Senate labor committee said. But it is not only the PGH and its patients who suffer but the public too, Villanueva added. "A PGH with a reduced operational capacity would aggravate the chronic bed shortage for patients with severe COVID-19 and others, like those with cancer, who seek treatment from one of the nation's best public hospitals," he explained. Villanueva said the unused calamity funds could be used to jumpstart the efforts to "building back a better and bigger PGH." Under the 2021 national budget, the National Disaster Risk Reduction Management Fund (NDRRMF), the Calamity Fund's official name, has been appropriated P20 billion, of which P5 billion is for the Marawi rehabilitation. Added to this is the unspent P5.14 billion from the 2020 NDRRMF, carried over for 2021 spending, bringing to P25.14 billion the starting year balance of the fund. But as of April 30, only P2.909 billion has been released, while P2.779 is up for release, leaving P19.445 billion remaining in the calamity fund. Although the NDRRMF is better known as the "salvation fund" for communities hit by typhoons, floods, drought, earthquakes and other natural calamities, the provisions of the national budget "actually allow its disbursement for man-made calamities such as a town razed down by fire," the senator explained. Even if PGH is covered by insurance, "I am sure that it won't be enough to replace the damage. Kaya kailangan pong gamitin ang calamity fund," Villanueva noted. Villanueva, nanawagang gamitin ang bilyon-bilyong calamity fund na hindi nagastos para ipagawa ang nasunog na PGH Ipinanawagan ni Senator Joel Villanueva sa mga awtoridad na gamitin ang P19.445 bilyon na Calamity Fund ng taong 2020 at 2021 na hindi pa nagagastos upang masimulan ang paggawa sa mga bahagi ng Philippine General Hospital na nasunog nitong Linggo ng madaling araw. "Dapat i-tratong parang ER case ang nangyari sa PGH at lapatan ng agarang lunas ang nangyari dito. Maaari pong gamitin ang pondo mula sa calamity fund upang masimulan kaagad ang pagkumpuni sa ating PGH," ani Villanueva, chair ng Senate labor committee. Aniya, nakakapanghina ang makita ang mga pasyente, lalo na ang mga sanggol na nasa incubators pa at mga pasyenteng intubated na, habang lumilikas sa kasagsagan ng sunog sa PGH. "Double calamity ang nangyari sa mga pasyente ng PGH. Kaya po mahalagang masimulan ang pag-repair sa PGH dahil libu-libong kababayan natin ang umaasa sa kanilang kalinga at aruga," sabi ni Villanueva. Ngunit hindi lamang ang mga pasyente ng hospital ang mape-perwisyo sa nangyaring sunog, maging ang publiko ay maaapektuhan ng sakunang tumama sa PGH. "Dahil sa nangyari, bawas na ang kakayahan ng PGH na tumanggap ng mga bagong pasyente. Kulang na nga po sila sa bed capacity, lalo pang nabawasan. Paano na lang po ang mga may COVID-19 o yung mga may kanser?" anang senador. Ipinaliwanag ni Villanueva na ang hindi pa nagagastos sa Calamity Funds - pormal na tinatawag na National Disaster Risk Reduction Management Fund o NDRRMF - ay ang P20 bilyon na nakalaan ngayong 2021, kung saan P5 bilyon ay para sa Marawi Rehab. Noong 2020, mayroon pang P5.14 bilyon na hindi nagamit mula sa pondo na idadagdag para sa taong ito. Ayon sa tala ng DBM ng Abril 30, nailabas na ang P2.909 bilyon sa mga ahensya, habang nakatakdang i-release pa ang P2.779 bilyon, kaya P19.445 bilyon na lang ang natitira. Kahit pa may insurance ang PGH laban sa mga sakunang tulad ng sunog, maaari pong hindi ito sapat sa pagpapagawa ng mga nasira ng apoy, ayon sa mambabatas. "Allowed naman po sa ilalim ng batas ang paggamit ng calamity fund dahil ang sunog ay maituturing na isang man-made calamity," ani Villanueva.