STATEMENT OF SEN. BONG GO

Last night, as Chair of the Senate Committee on Health, I had an extensive discussion with concerned officials from the Executive, as well as leaders from the private sector, on how to further accelerate the COVID-19 vaccine rollout and resolve logistical challenges.

We also discussed the possibility of fast-tracking the vaccination of a wider population, particularly those in the A4 and A5 category. Moreover, there is also a need to expedite vaccine rollouts in critical areas such as NCR plus Bulacan, Cavite, Pampanga, Laguna, Batangas, Rizal, Metro Cebu, and Metro Davao.

Ang essential sectors o A4 category, kasama na diyan ang economic frontliners, ay napakaimportante upang mabalanse lalo ang pagprotekta sa kalusugan at pagpapasigla ng ating ekonomiya. Tulad din ng pangako namin ni Pangulong Duterte, sisiguraduhin nating makakarating ang bakuna sa mga mahihirap at pinaka-nangangailangan, 'yung mga "isang kahig isang tuka" at yung mga kailangan lumabas upang buhayin ang kanilang pamilya. Ito ang A5 category kung saan nabibilang ang mga indigent.

Nanawagan ako muli sa gobyerno na gawan na ng paraan para makarating na ang bakuna sa iba pang sektor sa lalong madaling panahon. Patuloy naman po ang pagdating ng dagdag na doses sa bansa mula sa iba't ibang sources at higit 2.9M na ang nabakunahan natin na nabibilang sa A1-A3 category.

Kapag nasimulan na ang A4 at A5, pwede naman tayong magtalaga ng express lanes para sa mga natitirang A1 to A3 na hindi pa nababakunahan. Pwede silang balikan kung undecided pa sila sa ngayon. Ang importante ay walang masayang na bakuna at walang masayang na panahon upang mas mabilis nating marating ang herd immunity sa ating community.

Umaapila rin ako na magtayo pa ng dagdag na vaccination centers sa kahit saang sulok ng bansa upang mas maraming tao ang mababakunahan kada araw. Kung kailangang gawing 24/7 ang pagbabakuna, gawin natin ito upang maiwasan na may mag-expire o masayang na mga bakuna at para hindi rin magkumpulan ang mga tao doon.

Mahalaga din na masigurong tuloy-tuloy ang pagbili at pagdating ng mga bakuna sa kabila ng limitadong supply sa mundo. Solusyunan din agad ang logistical at transportation challenges para maiwasan ang aberya. Paigtingin din natin ang ating information dissemination para mawala ang takot ng taumbayan sa bakuna.

Lahat ng ito ay kailangang matutukan upang maging mas ligtas ang ating Pasko sa taong ito. Magtiwala po tayo at suportahan natin ang vaccination program. Ang bakuna ang susi o solusyon upang malampasan ang pandemyang ito at makabalik tayo sa normal na pamumuhay.