REVILLA SINUSUGAN ANG TEACHER EDUCATION EXCELLENCE ACT

NAGHAIN ng co-sponsorship remarks si Senator Bong Revilla, Jr. para sa Senate Bill No. 2152 sa ilalim ng Committee Report No. 252 na Teacher Education Excellence Act.

Ito ay upang maabot ang layuning paigtingin, palawakin, at pagyamanin ang kaalaman at kakayahan ng ating mga guro upang maging epektibong instrumento sa pagbibigay ng mataas na kalidad ng edukasyon sa ating kabataan.

Naniniwala si Revilla sa binitawang kasabihan ng great philosopher na si Aristotle na "Those who know, do. Those who understand, teach" na kung lilimiin ay hinggil sa pagtuturo at ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mahusay na guro.

Layun din ng isinumiteng Senate Bill 1893 na amyendahan ang Republic Act No. 7784 na siyang bumuo ng Teacher Education Council (TEC) na itinatag noong 1994 upang bumuo ng polisiya at pamantayan na magpapalakas at mag-aangat sa sistema ng teacher education maging sa pribado o pampublikong paaralan.

Sinabi pa ni Revilla na sa kabila nang pagkakatatag umano ng TEC ay kailangang kailangang ayusin at paigtingin ang kanilang mandato at koordinasyon, mahalaga din umano na palakasin ang TEC bilang timon ng adhikaing ito.

Isa pa umano sa umaayon sa pananaw na ito ay ang National Educators Academy of the Philippines (NEAP) na naitatag dahil sa pagmamalasakit ng Department of Education (DepEd) upang mabalangkas ang patuloy na pagbuo sa mga education personnel at matukoy ang kanilang kakayahan at kuwalipikasyon.

"Dahil sa mahalagang tungkulin na ginagampanan ng NEAP, kailangan itong gawing institutionalized sa ilalim ng isang batas at i-integrate ito sa pangkalahatang istruktura ng ating basic education system" saad pa ni Revilla.

Layun din ng Senate Bill 2152 na pag-ibayuhin pa ang kalidad ng basic education sa bansa at itaas pa ang antas ng kalidad ng mga guro, liderato ng paaralan, palakasin pa ang TEC at buuhin ang institusyon ng NEAP.

Ang panukalang "Teacher Education Excellence Act" ay layun ding makapagbuo ng komprehensibong estraktura upang payagan ang lahat ng kaakibat na ahensiya ng pamahalaan kabilang na ang mga stakeholders na sama-samang kumilos para sa iisang adhikain.

Idinagdag pa ni Revilla na upang magkaroon ng kasiguruhan ang kanilang pagsisikap na makagawa ng world-class teachers, school leaders at mag-aaral, kabilang din sa naturang panukala ang Chairperson ng Commission on Higher Education (CHED) bilang Ex Officio Vice Chairperson, at ang Director-General ng Technical Education and Skills Development Authority (TESDA) bilang Ex-Officio Member ng TEC.

"Naniniwala po ako na mahalaga ang magiging pagbabago na maidudulot ng panukalang batas na ito sa kagalingan ng ating mga guro, sa edukasyon ng ating kabataan, at sa kaunlaran ng ating bayan" pagwawakas pa ni Revilla.