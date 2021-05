Press Release

May 19, 2021 Gatchalian seeks LNG infrastructure to replace Malampaya gas field A landmark energy legislation that will increase the country's supply of natural gas from liquefied natural gas (LNG) sources and avert possible energy security crisis from happening when operations of the Malampaya gas field project close for good in the near future has been placed for floor debates in the Senate. "We could be facing a major energy crisis less than six years from now unless we find alternative sources to supply our country's demand for natural gas," Senator Win Gatchalian said in sponsoring Committee Report No. 255 or Senate Bill No. 2203. SB 2203 seeks to put in place a national energy policy and framework for the development and regulation of the Philippine midstream natural gas industry. "Ang kinatatakutan nating malawakang brownout sa Luzon ay maaaring mangyari kung tuluyan nang masaid ang isinusuplay ng Malampaya. Apektado dito hindi lang ang mga sambahayan kundi pati ang mga industriya na maaaring mag-iwan ng malaking puwang sa ekonomiya ng bansa," the chairman of the Senate Committee on Energy emphasized. Gatchalian said that the Philippines' energy security depends largely on the available supply of natural gas especially in Luzon where more than a quarter of the island's power source is sourced from the Malampaya gas field located off the coast of Palawan. Unfortunately its service contract is set to expire in 2024 and the estimated 858,834 million standard cubic feet remaining in the Malampaya field would be completely exhausted by the first quarter of 2027. Gatchalian underscored the necessity of enacting a legal and regulatory framework to be established by the Midstream Natural Gas Industry Development Act to unlock the untapped potential of natural gas, especially LNG to achieve greater Philippine energy stability, sustainability, and savings. "LNG will unlock new potential for consumer power savings as natural gas steadily catches up to coal as the most cost-efficient dispatchable power source," he said. # # # Gatchalian isinusulong ang imprastraktura para sa LNG bilang kapalit ng Malampaya Pagdedebatehan na sa Senado ang panukalang batas na magbibigay daan upang makapagpatayo ng imprastraktura para sa liquefied natural gas (LNG) sa bansa na papalit sa Malampaya gas field at mapigilan ang posibleng krisis sa sektor ng enerhiya sakaling tumigil na ito sa operasyon sa mga susunod na taon. "Sa hinaharap na anim na taon mula ngayon, maaaring magkaroon na naman tayo ng isang malaking krisis sa enerhiya sakaling hindi natin matugunan ang sitwasyon ngayon at hindi tayo makahanap ng alternatibong suplay para sa demand ng bansa sa natural gas," ani Senador Win Gatchalian sa kanyang sponsorship speech sa plenaryo hinggil sa Committee Report No. 255 o Senate Bill (SB) No. 2203. Ang SB 2203 ay naglalayong magtatag ng isang national energy policy at framework para maitaguyod at mapamahalaan ang industriya ng midstream natural gas sa bansa. "Ang kinatatakutan nating malawakang brownout sa Luzon ay maaaring mangyari kung tuluyan nang masaid ang isinusuplay ng Malampaya. Apektado dito hindi lang ang mga sambahayan kundi pati ang mga industriya na maaaring mag-iwan ng malaking puwang sa ekonomiya ng bansa," giit ng Chairperson ng Senate Energy Committee. Ani Gatchalian, nakasalalay ang malaking bahagi ng seguridad ng enerhiya ng bansa sa suplay ng natural gas lalong lalo na sa Luzon kung saan mahigit sa dalawampu't limang porsyento ng pinagkukunan nitong suplay ng kuryente ay nagmumula sa Malampaya gas field. Ang service contract ng Malampaya ay nakatakda nang mapaso sa taong 2024 at ang tinatayang 858,834 million standard cubic feet na natitira sa gas field nito ay maaari nang maubos sa unang mga buwan ng taong 2007. Kaya't ipinaliwanag ni Gatchalian ang kahalagahan ng kanyang panukalang pagkakaroon ng legal at regulatory framework sa pagtatatag ng Midstream Natural Gas Industry Development Act upang magbigay daan sa potensyal ng natural gas lalo na ang LNG bilang isa sa mga pangunahing mapagkukunan ng suplay at masiguro ang katatagan ng enerhiya sa bansa. "Malaki ang potensyal ng LNG sa pagbibigay ng abot-kamay na presyo ng suplay ng kuryente dahil ang natural gas ay nagiging mura na at halos sumasabay na sa coal na pinaka cost-efficient na pinagkukunan ng suplay ng kuryente," ayon sa senador. # # #