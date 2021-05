HONTIVEROS STANDS FIRM, FURTHER LIBERALIZATION OF PH RETAIL TRADE "NOT OUR WISEST OPTION, WILL NOT HELP FILIPINOS"

Senator Risa Hontiveros on Wednesday reiterated that eliminating all restrictions to foreign ownership of our domestic retail trade is not our wisest option, especially amid an economic crisis.

The senator stressed that the amendments on the Retail Trade Liberalization Act would only put Filipino owners of mom-and-pop shops, sari-sari stores, carinderias, and even public market stalls at a disadvantage.

"Magiging second class citizens ang sarili nating business sector kapag natuloy ang mga pagbabago sa Retail Trade Liberalization Act. Right now, this not our wisest option. Imbes na makabawi at maka-recover ang ating mga negosyante at manininda, ito ang bubulaga sa kanila," Hontiveros said.

The measure, Senate Bill No. 1840, seeks to remove all capital restrictions to foreign ownership of retail trade by amending the Retail Trade Liberalization Act of 2000. The RTLA of 2000 still imposes a $2.5 million minimum capital requirement on 100 percent foreign ownership of retail businesses in the country. A smaller requirement ($250,000) is imposed on 100 percent foreign ownership for retailers of luxury goods.

"Hindi ako tutol sa foreign investments. Pero ayon na rin mismo sa Philippine Retailers Association, kapag pinababa pa lalo ang minimum capital requirement sa mga dayuhang negosyante, matatalo ang ating mga MSMEs. These amendments will not help Filipinos," Hontiveros said.

"Dapat nga, ngayon mas naramdaman ng wholesale at retail sector ang suporta ng gobyerno. Kaya patuloy rin ang pananawagan natin ng ibayong ayuda at suporta para sa kanila, tulad ng wage subsidy at soft loans," she added.

Hontiveros also stressed that we must listen to and support our MSMEs, who are actually keeping the country afloat despite being one of the hardest hit by the economic downturn.

"Sa ngayon, napakarami nating mga manggagawa at maliliit na negosyante ang sakop ng sektor ng MSMEs. Unahin natin sila. Bigyan natin sila ng pagkakataong makabangon. We should provide them with protective shields in the free market, instead of pitting them against deeper pockets," Hontiveros concluded.

FILIPINO VERSION

HONTIVEROS: PAGLULUWAG SA RETAIL TRADE NG BANSA, HINDI MAKAKATULONG SA NEGOSYANTENG PILIPINO

Nanindigan si Senador Risa Hontiveros na hindi makakatulong sa mga negosyanteng Pilipino ang pagluluwag sa foreign ownership ng domestic retail trade lalo na't nahaharap ang bansa sa krisis pang-ekonomiya.

Ayon kay Hontiveros, kabilang sa mga tatamaan ng nakaambang pagbabago sa Retail Trade Liberalization Act (RTLA) ang mga may-ari ng sari-sari stores, karinderya, at kahit mga tindahan sa palengke ang dehado.

"Magiging second class citizens ang sarili nating business sector kapag natuloy ang mga pagluluwag sa pamumuhunan para sa foreign investors. Sa ngayon, hindi ito ang pinakamagandang pwedeng gawin. Imbes kasi na makabawi at maka-recover ang ating mga negosyante at manininda, ito ang bubulaga sa kanila," ani Hontiveros.

Ang Senate Bill No. 1840 ay naglalayong luwagan ang pamumuhunan ng mga foreign investors sa retail trade sa pamamagitan ng pagsusog sa RTLA of 2000.

Sa ilalim ng RTLA of 2000, $2.5 milyon ang itinakdang minimum kapital sa mga retail stores na 100 porsyentong pagmamay-ari ng dayuhan. Mas mababa naman ang minimum capital requirement sa mga dayuhang magtatayo ng negosyong nagtitinda ng luxury goods.

"Hindi ako tutol sa foreign investments. Pero ayon na rin mismo sa Philippine Retailers Association, kapag pinababa pa lalo ang minimum capital requirement sa mga dayuhang negosyante, matatalo ang ating mga Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs)," sabi ni Hontiveros.

"Dapat nga, mas naramdaman ngayon ng wholesale at retail sector ang suporta ng gobyerno. Kaya patuloy rin ang panawagan natin para sa ibayong ayuda at suporta para sa kanila, tulad ng wage subsidy at soft loans," dagdag pa ng Senadora.

Binigyang diin din ni Hontiveros na dapat pakinggan at suportahan ang ating mga MSME, na bumubuhay sa bansa sa kabila ng dagok sa kanila ng pagbagsak ng ekonomiya.

"Sa ngayon, napakarami nating mga manggagawa at maliliit na negosyante ang sakop ng sektor ng MSMEs. Unahin natin sila. Bigyan natin sila ng pagkakataong makabangon. Proteksyon at protective shields ang kailangan nila sa free market. Hindi yung isasalya natin sila sa isang kompetisyong wala silang kalaban-laban," pagtatapos ni Hontiveros.