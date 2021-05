Press Release

May 19, 2021 Senator Risa Hontiveros on urging Malacanang to recall EO lowering rice tariffs Here is the google link for the video press statement of Senator Risa Hontiveros regarding urging Malacanang to recall executive order lowering rice tariff: https://drive.google.com/file/d/14VY_je7VEpK8Sq2t6W8XJ3yAdkzraFef/view?usp=sharing VIDEO TRANSCRIPT: Hinihimok ko ang Malacanang na bawiin ang Executive Order No. 135 na nagpapababa sa tariff rates para sa imported na bigas. Kung tumataas ang presyo ng bigas sa world market, mas maraming tatangkilik sa locally-produced rice. Maibabalik nito ang mga nawalang trabaho o kita dahil sa naunang pagbagsak ng presyo ng palay dahil sa implementation ng Rice Tariffication Law. Isa pa, hindi naman nakakabahala ang presyo ng bigas dahil mayroon tayong sapat na suplay. Kaya walang immediate need para ibaba pa ang taripa. Malaking tulong din ang additional earnings mula sa nakokolektang taripa para pondohan ang mga programa ng DA para sa pagpapaunlad ng pagsasaka. Kung totoong nag-aalala ang economic managers sa inflation, dapat mas pagtuunan nila ng pansin ang transportation na siyang nagsasanhi ng pagtaas ng inflation. They should be addressing problems concerning the PUV modernization program, a complex process for renewal of permits to operate and inter-LGU mobility restrictions. Huwag sana nating hayaan na matulad ito sa isyu ng pork importation. Sa panahong naghihirap ang bansa, mas kailangan ng suporta at mga programa para sa mga lokal na industriya, kasama na ang rice industry. Unahin muna natin ang kapakanan ng ating magsasaka at pagpapayabong ng lokal na agrikultura