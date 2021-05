Press Release

May 20, 2021 Gatchalian backs government proposal to include teens in COVID-19 vaccination program Senator Win Gatchalian hailed the government's plans to include teenagers in the COVID-19 vaccination program, a move that the lawmaker says would boost the basic education sector's return to normalcy and the safe reopening of schools. Considering the government's plans to inoculate the younger population, Gatchalian said it is essential to study how other countries, including the United States, is rolling out the vaccines among children and teenagers. Clinical guidance from the United States Centers for Disease Control and Prevention (CDC) allows the administering of COVID-19 vaccines at the same time as other routine vaccines, a move supported by the American Academy of Pediatrics (AAP). Gatchalian added that local government units (LGUs) should start preparations for the inoculation of the younger population. He said that health workers all the way to the barangay level should be mobilized while schools should be tapped as partners, especially in spreading awareness about the safety of vaccines. To date, COVID-19 vaccines in the country are not yet authorized for those under 18 years old. In the United States, the CDC recommended the Pfizer-BioNTech vaccine for adolescents aged 12-15. According to Finance Secretary Carlos Dominguez, vaccinating approximately 15 million kids aged 12 to 17 would entail additional expenditure of about P20 billion. The finance chief added that P55 billion is needed to give booster shots next year to 85 million adults and teenagers. While the inoculation program for kids could start as early this year, Dominguez said the decision is up to health authorities. This year, P82.5 billion was allotted to procure and roll out 140 million doses to vaccinate 70 million adult Filipinos to be able to achieve herd immunity. To help raise funds for the country's expanded vaccination program, President Rodrigo Duterte signed Administrative Order No. 41, which directed agencies under the Executive Department to identify savings from their appropriations under the 2020 General Appropriations Act (GAA). "Ngayong nakikita na natin ang posibilidad na mababakunahan ang ating mga kabataan kontra COVID-19, dapat simulan na rin natin ang paghahanda ng ating mga lokal na pamahalaan upang maayos at mabilis na maipamahagi ang mga bakuna sa mga kabataan," said the Chairman of the Senate Committee on Basic Education Arts and Culture. "Kung mababakunahan na rin natin ang mga kabataan, tataas ang kumpiyansa nila at ng kanilang mga magulang na bumalik sa kanilang mga paaralan," he added. # # # Planong pagbakuna kontra COVID-19 sa mga menor de edad, suportado ni Gatchalian Suportado ni Senador Win Gatchalian ang planong bakunahan ang mga menor de edad kontra COVID-19, bagay na aniya'y makatutulong sa pagbabalik-normal sa sektor ng edukasyon at sa ligtas na pagbabalik-eskwela ng mga mag-aaral. Para sa mambabatas, dapat pag-aralan ang mga paraan ng ibang bansa, kagaya ng Estados Unidos, sa pagpapamahagi ng mga bakuna sa mga bata at mga teenagers. Inirekomenda ng United States Centers for Disease Control and Prevention na iturok ang bakuna sa COVID-19 kasabay ng ibang mga bakuna o routine vaccines. Suportado naman ng American Academy of Pediatrics (AAP) ang naturang polisiya. Dagdag pa ni Gatchalian, dapat nang maghanda ang mga local government units (LGU) para sa pagpapabakuna ng mga kabataan. Bahagi ng paghahanda ang pagpapakilos sa mga health workers hanggang sa lebel ng barangay. Dapat ding maging katuwang ang mga paaralan sa programa ng pagbabakuna, lalo na sa pagbibigay impormasyon sa pagiging ligtas at mabisa ng mga bakuna. Sa kasalukuyan, hindi pa nakatatanggap ng mga bakuna kontra COVID-19 ang mga mas bata sa labing-walong (18) taong gulang. Ngunit sa Estados Unidos, inirekomenda na ng CDC ang Pfizer-BioNTech vaccine sa mga batang may edad na labing-dalawa (12) hanggang labing-lima (15). Ayon kay Finance Secretary Carlos Dominguez, may dalawampung (20) bilyong piso ang kinakailangan para mabakunahan ang labinlimang (15) milyong mga kabataang may gulang na labindalawa (12) hanggang labing-pito (17). Samantala, limampu't limang (55) bilyong piso naman ang kinakailangan para sa mga booster shots para sa walumpu't limang (85) milyong mga teenager at mga nakatatanda, dagdag ng kalihim. Bagama't ang pagpapabakuna sa mga kabataan ay maaaring magsimula ngayong taon, ang desisyon ay nakasalalay pa rin sa mga eksperto ng usaping pang-kalusugan. Ngayong taon, mahigit walumpu't dalawang (82.5) bilyong piso ang inilaan para sa isang daan at apatnapung (140) doses na ituturok sa pitumpung (70) milyong nakatatandang mga Pilipino, ang bilang na kinakailangan para magkaroon ng herd immunity. Upang makalikom ng sapat na pondo para sa pinalawig na vaccination program, nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Administrative Order (AO) No. 41. Sa ilalim ng naturang AO, dapat tukuyin ng mga ahensya at tanggapan sa ilalim ng ehekutibong sangay ng pamahalaan ang kanilang mga savings mula sa 2020 General Appropriations Act (GAA). "Ngayong nakikita na natin ang posibilidad na mababakunahan ang ating mga kabataan kontra COVID-19, dapat simulan na rin natin ang paghahanda ng ating mga lokal na pamahalaan upang maayos at mabilis na maipamahagi ang mga bakuna sa mga kabataan," pahayag ng Chairman ng Senate Committee on Basic Education Arts and Culture. "Kung mababakunahan na rin natin ang mga kabataan, tataas ang kumpiyansa nila at ng kanilang mga magulang na bumalik sa kanilang mga paaralan," ani Gatchalian. # # #