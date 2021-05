Press Release

May 24, 2021 Gatchalian reiterates push for higher teaching supplies allowance even beyond pandemic While the Department of Education (DepEd) eyes home-based learning even when the pandemic is over, Senator Win Gatchalian says increasing teaching supplies allowance would give teachers relief on expenses related to distance learning. In an interview, DepEd Undersecretary Diosdado San Antonio said that he believes home-based learning will still be an option for learners who would prefer to continue schooling at home and report to school on a limited number of days. Gatchalian is co-author and co-sponsor of Senate Bill Number 1092 or the 'Teaching Supplies Allowance Act of 2020.' Under the proposed measure, teachers will receive a teaching supplies allowance worth P10,000 starting SY 2024-2025. For SY 2021-2022 and 2022-2023, each teacher will receive a teaching supplies allowance worth P5,000. For SY 2023-2024, teachers will receive P7,500. This allowance will be used for the purchase of teaching supplies and materials for the implementation of various learning delivery modalities. It will also be exempted from income tax. The Senate approved the proposed measure on third reading last November. To support teachers amid the continued implementation of distance learning, DepEd said it is set to distribute three months' worth of connectivity load to teachers by June 2021. DepEd Undersecretary Alain Del Pascua said that it has started the procurement process to provide public school teachers with 30 to 35 GB data allocation per month. The 35 GB data allocation is deemed adequate for teachers' online teaching activities since the 1GB bandwidth can be used for eight hours of online webinars, downloading, and watching videos among different online activities, Pascua said. The unused data allocation will also be rolled over to the following months up to one year until the teacher fully consumes 100GB. To sustain teachers' support in the implementation of home-based learning even beyond the three month-provision of connectivity load, Gatchalian said that the grant of teaching supplies allowance should be institutionalized. "Ang panukala nating pagtaas ng teaching supplies allowance ay pagbibigay ng suporta at pagkilala sa sakripisyo ng mga guro, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Kailangang pagsikapan nating maibsan ang pasaning pinansyal ng mga guro upang maturuan nang husto ang kanilang mga mag-aaral," said the Chairman of the Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture. In 2019, Gatchalian also filed Senate Bill No. 365 or the Prepaid Load Forever Act of 2019, which seeks to prohibit the expiration of prepaid load credits. # # # Gatchalian: Teaching supplies allowance ng mga guro dapat taasan Habang inaasahan ng Department of Education (DepEd) na magpapatuloy ang home-based learning kahit tapos na ang COVID-19 pandemic, isinusulong ni Senador Win Gatchalian ang mas mataas na teaching supplies allowance upang makatulong sa gastusin ng mga guro para sa distance learning. Naniniwala si DepEd Undersecretary Diosdado San Antonio na mananatiling option para sa mga estudyante na ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral na nasa kanilang mga tahanan at limitahan na lamang ang pagpasok sa paaralan. Si Gatchalian ay isa sa mga may akda at co-sponsor ng Senate Bill No. 1092 o ang "Teaching Supplies Allowance Act of 2020" na naglalayong dagdagan ang teaching supplies allowance ng mga guro mula sa kasalukuyang tatlong libo at limang daang piso (P3,500). Gagawin itong limang libong piso (P5,000) para sa school year (SY) 2021-2022 at SY 2022-2023, pitong libo at limang daang piso (P7,500) sa SY 2023-2024, at sampung libong piso (P10,000) sa SY 2024-2025. Ang naturang allowance ay maaaring gamiting pambili ng mga kagamitan sa pagtuturo at sa pagpapatupad ng iba't ibang paraan ng distance learning. Ang halagang matatanggap ng mga guro ay hindi papatawan ng buwis. Noong nakaraang Nobyembre ay inaprubahan na ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang batas. Upang suportahan ang mga guro sa inaasahang pagpapatuloy ng distance learning, inanunsyo ng DepEd na magpapamahagi ito ng connectivity load sa mga guro sa loob ng tatlong buwan simula nitong darating na Hunyo. Ayon kay DepEd Undersecretary Alain Del Pascua, sinimulan na ng ahensya ang procurement upang mabigyan ang mga guro sa pampublikong paaralan ng 30 hanggang 35 GB ng data kada buwan. Dagdag ng opisyal, ang 35 GB ay sapat dahil ang 1GB na bandwidth ay sapat para sa pagtuturo, pakikilahok sa mga webinar, pag-download, panonood ng mga video at iba pang mga gawain sa online. Ang data na hindi makokonsumo ng mga guro ay maaaring magamit sa susunod na buwan at sa loob ng isang taon hanggang maubos ng guro ang nakalaang 100GB. Upang maipagpatuloy naman ang pagbibigay ng ganitong suporta sa mga guro para sa home-based learning kahit matapos ang tatlong buwan, dapat maging institutionalized ang pagbibigay ng teaching supplies allowance sa mga guro ayon kay Gatchalian. "Ang panukala nating pagtaas ng teaching supplies allowance ay pagbibigay ng suporta at pagkilala sa sakripisyo ng mga guro, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Kailangang pagsikapan nating maibsan ang pasaning pinansyal ng mga guro upang maturuan nang husto ang kanilang mga mag-aaral," pahayag ng Chairman ng Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture. Noong 2019, inihain din ni Gatchalian ang Senate Bill No. 365 o ang Prepaid Load Forever Act of 2019 na layong ipagbawal na ang expiration ng prepaid load.