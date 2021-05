Press Release

May 24, 2021 Opening Statement of Senator Risa Hontiveros

during the Committee on Public Order and Illegal Drugs hearing on miscounter between members of PDEA Special Enforcement Service and QCPD Special Operations Unit Para sa aking maikling panimula bilang author ng Senate Resolution 667 na didinigin natin ngayong umaga, nais kong balikan ang isa sa pinakamainit na anggulo noong Pebrero nang magkaroon na nga ng tinatawag nilang misencounter ang PNP at PDEA. Batay sa isang news report, isang detainee ng QCPD ang nagsabing kasali siya sa operasyon na yan. Ayon sa detainee na ito, na ang pangalan ay Jonaire Decena gaya ng binanggit na rin ni Sen. Imee. Si Jonaire Decena ay humingi ng tulong sa kanya ang pulisya para mag-pose bilang buyer ng shabu. Si Decena ay naaresto noong January para sa pagbebenta ng drugs. Doon sa nangyaring misencounter noong Pebrero, si Decena ay ang babae na ito sa CCTV footage na papalapit sa kotse kasama si Police Corporal Elvin Garado habang ang PDEA asset naman na si Untong Matalnas ay nasa driver's side. Kaugnay nito, may natanggap na video ang aking opisina, mula naman sa mga saksi sa "muntik na misencounter" noong nakaraang linggo lamang. Sa video na ito, maririnig na tinatanong ang babae kung ano ang papel niya sa nangyari, at makikita rin ang aftermath ng "muntik na misencounter." Panoorin natin. [ROLL VTR] Ipinapakita ng video na ipaparining ulit namin mamaya Mr. Chair, may female detainee nanaman na pinalaya para mag-"trabaho." Muntik nang nangyari ang isang misencounter, at sabay na namang nagbuy-bust daw ang PNP at PDEA. Pareho daw buy-bust. Pero kung parehong PNP at PDEA ang nagbebenta, sino ang bibili? Sa gitna ng gulo, sa higit dalawang buwang walang linaw ang lahat, isa-isantabi nga natin, gaya ng sinabi ng Mr. Chair, ang mga conspiracy theory at mga chismis at magtulungan tayong lutasin ang palaisipang ito.