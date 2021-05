Press Release

May 24, 2021 Hontiveros to PNP: Investigate alleged practice of using detainees during anti-illegal drugs operations Senator Risa Hontiveros on Monday raised alarm over the Philippine National Police's alleged practice of using detainees when conducting anti-illegal drugs operations. During the hearing of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, Hontiveros showed a video clip of a female detainee who admitted to working with the police during the anti-narcotics operations at a Quezon City mall parking lot, which resulted in the recent near 'misencounter' with Philippine Drug Enforcement Agency operatives. The woman in the video said that she was detained on February 3, but when asked why she was able to leave her detention cell, she answered, "May trabaho po kasi kami." "Common practice ba ng kapulisan ang paggamit ng bilanggo para tulungan sila sa mga anti-illegal drug operations nila? Standard operating procedure ba ito? It seems reality is stranger than fiction. The PNP leadership should investigate this serious allegation. Kung public order ang gusto natin, dapat sa protocols pa lang maayos at strategic na. Hindi pwedeng may kanya-kanyang trip ang iba't ibang pulis," Hontiveros said. Hontiveros added that this is not the first time that a detainee claimed to be part of anti-illegal drugs operations. Reports on the Commonwealth Avenue shootout between the PNP and PDEA in February also revealed that another detainee, named Jonaire Decena, was used by the police to pose as a buyer of shabu from a seller who turned out to be a PDEA agent. Two PNP officers were killed during this 'misencounter' with PDEA agents. The senator previously filed Senate Resolution No. 667, urging an inquiry, in aid of legislation, into the current law enforcement protocols in order to avoid future 'misencounters.' "Malinaw na wala tayong malinis at matibay na sistema sa pagsugpo ng droga. Imbes na health-based o justice-based na pamamaraan, tila barilan agad ang solusyong gustong gawin ng ibang opisyal. Sa huli, sarili din naman nating pulis at ahente ang napapahamak. Sarili nating mamamayan ang namamatay. There needs to be a better way," the senator said. Hontiveros also said that the investigation into these 'misencounters' and near 'misencounters' should also look into officers who are illegally executing operations. National Capital Region Police Office (NCRPO) chief Maj. Gen. Vicente Danao Jr. said in an earlier interview that a 'sell-bust,' in which officers pretend to be drug sellers as a way to catch drug users, may have occurred during the February incident. "If the allegations on the 'sell-bust' and the use of detainees during anti-narcotics operations are true, then it is alarming that our own police can freely skirt the law. Bakit ang lakas ng loob gumawa ng ilegal ang sarili nating kapulisan? Kung sino pang dapat nagpapatupad ng batas, siya pang unang lumalabag. Our law enforcement officers should clean up their act in order to restore public order and truly serve and protect the Filipino people," Hontiveros concluded. ##### Hontiveros sa PNP: Imbestigahan ang pagpapalabas ng mga preso para "magtrabaho" sa anti-illegal drugs operations Pinaiimbestigahan ni Senator Risa Hontiveros ang "nakakaalarmang" gawain ng Philippine National Police kung saan pinalalabas nila ang mga detainees at "pinatutulong" sa mga operasyon kaugnay ng pagsugpo sa iligal na droga. Sa hearing ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, ipinakita ni Hontiveros ang video clip ng isang babaeng bilanggo na umaming kasabwat siya ng mga pulis sa isang anti-narcotics operations na naganap noong isang linggo. Ang babae ay sangkot sa isang "muntik nang misencounter" sa isang Quezon City mall parking lot sa pagitan ng PNP at ng Philippine Drug Enforcement Agency operatives. Ayon sa babae sa video, nakulong siya noong February 3. Nang tanungin kung bakit siya nakalabas sa kulungan, ang sagot niya, "May trabaho po kasi kami." "Common practice ba ng kapulisan ang paggamit ng bilanggo para tulungan sila sa mga anti-illegal drug operations? Standard operating procedure ba ito? It seems reality is stranger than fiction. The PNP leadership should investigate this serious allegation. Kung public order ang gusto natin, dapat sa protocols pa lang, maayos at strategic na. Hindi pwedeng may kanya-kanyang trip ang iba't ibang pulis," sabi ni Hontiveros. Dagdag pa ni Hontiveros, hindi ito ang unang pagkakataon na may preso na nagpahayag na parte siya ng anti-illegal drugs operations. Noong Pebrero, sa madugong shootout sa Commonwealth Avenue sa pagitan ng PNP at PDEA, may isa pa umanong detainee ang umamin rin na "nagpatulong" sa kanya ang mga pulis. Ayon kay Jonaire Decena, nagkunwari siyang bibili ng shabu sa isang seller, na kalaunan ay napag-alamang ahente pala ng PDEA. Dalawang PNP officers ang namatay sa 'misencounter' na ito. Nauna na ring naghain ang senador ng Senate Resolution 667, na nagtutulak ng isang imbestigasyon, in aid of legislation, sa kasalukuyang law enforcement protocols para maiwasan ang mga 'misencounters.' "Malinaw na wala tayong malinis at matibay na sistema sa pagsugpo ng droga. Imbes na health-based o justice-based na pamamaraan, tila barilan agad ang solusyong gustong gawin ng ibang opisyal. Sa huli, sarili din naman nating pulis at agents ang napapahamak. Sarili nating mamamayan ang namamatay. There needs to be a better way," sabi ni Hontiveros. Sinabi rin ni Hontiveros na kailangang imbestigahan din ang mga opisyal na nagsasagawa ng illegal operations. Dati nang sinabi ni National Capital Region Police Office (NCRPO) chief Maj. Gen. Vicente Danao Jr. sa isang panayam na ang isang 'sell-bust,' kung saan ang mga opisyal ang nagkukunwaring nagbebenta ng droga para makahuli ng mga gumagamit ng droga, ay maaaring nangyari nga sa engkwentro noong Pebrero. "Kung totoo man ang mga alegasyon tungkol sa 'sell-bust' at ang paggamit ng mga bilanggo para sa mga anti-narcotics operations, nakakaalarma na ang sarili nating kapulisan ang lumalabag sa batas. Bakit ang lakas ng loob nila? Kung sino pang dapat nagpapatupad ng batas, siya pang unang lumalabag. Dapat linisin na ang hanay ng mga law enforcement officers para ibalik ang public order at upang tunay na paglingkuran at protektahan ang mga Pilipino," sabi ni Hontiveros. #####