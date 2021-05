Press Release

May 25, 2021 Gatchalian seeks swift, impartial justice on killing of Valenzuela teen with special needs Senator Win Gatchalian is calling for swift and impartial justice to the death of an 18-year old man with special needs in a supposed scuffle in Valenzuela City on May 23. The victim was identified as Edwin Arnigo, a person with autism. While the Philippine National Police (PNP)'s Internal Affairs Service and the National Bureau of Investigation (NBI) are already set on doing their respective probes, Gatchalian said it is crucial to immediately resolve the conflicting narratives from both the police and the victim's family. According to the Valenzuela police, the victim was shot in a gun scuffle during a raid on a cockfighting site. Arnigo's mother, however, said that her son is afraid of the police, making it impossible for him to go near them. Without getting to the bottom of things, Gatchalian said there will be no public confidence on the outcome of the investigations and trust on the police will further erode, recalling Police Senior Master Sergeant Jonel Nuezca's killing of mother-and-son Sonya and Frank Gregorio in Paniqui, Tarlac in December last year. The lawmaker added that the incident is a reminder of the need to strengthen discipline among the ranks of the PNP and ensure that erring policemen don't get away with their misdeeds. "Nakakalungkot na ang isang kabataang may special needs naman ang naging biktima ng operasyon ng pulis, sa pagkakataong ito ay isang tupada. Hindi katanggap-tanggap ang sinapit ni Edwin at kailangan nating tiyakin na matapos ang mga imbestigasyon, mananagot ang mga dapat managot, at maiiwasan na natin ang mga ganitong uri ng insidente" said Gatchalian. The lawmaker also pressed the need to identify and address the gaps in how the police conduct law enforcement operations. In 2019, Gatchalian filed Senate Bill No. 721 or the "Police On-Body Cam Act." The proposed measure seeks to mandate the use of on-body cameras by law enforcement officers during anti-drug and criminality operations. He reiterated the need to look at how the National Police Commission (NAPOLCOM) is taking appropriate measures on these incidents, a concern he also raised following the shooting incident in Paniqui, Tarlac. Gatchalian is one of the senators who filed Senate Resolution No. 600, which sought an inquiry on the series of unlawful killings of citizens that include doctors, lawyers, journalists, and members of other professions. The inquiry seeks to address gaps in law enforcement. # # # _____________________________________________________________________________________ Panawagan ni Gatchalian: hustisya para sa pinaslang na binatilyong may kapansanan Mabilis at patas na paghahatid ng katarungan. Ito ang panawagan ni Senador Win Gatchalian matapos mapaslang ang isang labing-walong (18) gulang na lalaking may autism sa isang insidente sa Valenzuela noong linggo, Mayo 23. Nakilala ang biktima na si Edwin Arnigo. Bagama't may isasagawa nang imbestigasyon ang Internal Affairs Service ng Philippine National Police (PNP) at ang National Bureau of Investigation (NBI), binigyang diin ni Gatchalian na mahalagang maresolba ang magkatunggaling salaysay ng mga pulis at pamilya ng biktima. Ayon kasi sa pulis, nabaril ang biktima matapos nitong tangkaing agawan ng armas ang isa mga pulis sa gitna ng isang raid sa isang tupada. Ayon naman sa ina ng biktima, may takot sa mga pulis ang biktima kaya imposibleng lumapit ito sa mga pulis. Kung hindi mabibigyang linaw ang mga pangyayari, hindi magiging kumpyansa ang publiko sa kalalabasan ng imbestigasyon at bababa ang tiwala ng mga mamamayan sa pulisya. Naalala ni Gatchalian ang pagpaslang ni Senior Master Sergeant Jonel Nuezca sa mag-inang Frank at Sonya Gregorio noong nakaraang Disyembre sa Paniqui, Tarlac. Para sa senador, ang mga insidenteng ito ay paalala na dapat paigtingin ang pagdisiplina sa mga pulis at tiyaking hindi sila nakakalusot sa mga maling gawain. "Nakakalungkot na ang isang kabataang may special needs naman ang naging biktima ng operasyon ng pulis, sa pagkakataong ito ay isang tupada. Hindi katanggap-tanggap ang sinapit ni Edwin at kailangan nating tiyakin na matapos ang mga imbestigasyon, mananagot ang mga dapat managot, at maiiwasan na natin ang mga ganitong uri ng insidente" ani Gatchalian. Ayon pa sa mambabatas, dapat tukuyin at tugunan ang mga kakulangan sa pagsasagawa ng mga pulis ng law enforcement operations. Noong 2019, inihain ni Gatchalian ang Senate Bill No. 721 o ang "Police On-Body Cam Act." Layunin ng panukalang batas na imandato sa mga law enforcers ang paggamit ng on-body cameras sa mga operasyon laban sa iligal na droga at kriminalidad. Binigyang diin din ni Gatchalian na dapat ding siyasatin ang mga hakbang na ginagawa ng National Police Commission (NAPOLCOM) sa ganitong klase ng mga insidente, bagay na tinukoy din niya matapos ang pamamaril sa Paniqui, Tarlac. Kasama si Gatchalian sa mga naghain ng Senate Resolution No. 600 na layong imbestigahan ang mga serye ng pagpatay sa mga pribadong mamamayan, kabilang ang mga mamamahayag, mga doktor, mga abogado, at mga kasapi ng iba't ibang mga propesyon. Layunin ng binabalak na imbestigasyon na tukuyin ang mga kakulangan sa law enforcement. # # #