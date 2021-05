Press Release

May 25, 2021 Hontiveros tells Palace, IATF: Fulfill your promise, vaccinate 60% of Filipinos by December 2021 Senator Risa Hontiveros urged the administration to fulfill its promise of vaccinating at least 60% of the population by December 2021, stressing that the current inoculation rate is "way off track". The statement comes as the National Vaccination Operations Center reported over the weekend that 4,097,425 Filipinos have been vaccinated against COVID-19. Of them, only .86% have received two shots, so far. Meanwhile, 2.86% have received their first dose. "Mangangalahati na ang taon. Saan na pupulutin ang ipinagsisigawan nilang 'better Christmas' kung ganyan kakonti pa lang ang nababakunahan sa buong bansa? We are way below our targets. In this current scenario, 2023 pa natin maaabot ang herd immunity," Hontiveros said. The senator then cited the "moving vaccination goal posts" of the Palace and the COVID-19 Inter-Agency Task Force (IATF). "Sa bagal nga ng nationwide rollout ng mga bakuna, targets na lang ang nag-adjust. Ang unang sabi ni Presidente ay 70% ay bakunado na sa katapusan ng taon. Ibinaba iyan ng IATF sa 50-60%. Pero kahit ano pang percent ang mapili nilang bagong target sa susunod nilang briefing, ang malinaw ay .86% pa lang ang nakaka-dalawang turok sa buong bansa. Ang malinaw sa ngayon, ay puro paasa lang talaga ang administrasyong ito," Hontiveros said. Experts, such as former health secretary Manuel Dayrit, had said officials have to ramp up vaccination to be able to trigger herd immunity, adding that the daily vaccination rate should be at least 350,000-500,000 jabs a day. "Sa ngayon, pumapalo lang tayo ng 100,000-160,000 pagdating sa rate of vaccination kada araw. Hindi yan sapat para tapusin ang kalbaryong pinagdadaanan ng bansa sa ilalim ng pandemyang ito. If we want to see a glimpse of normalcy very soon, we have to ramp up our vaccination efforts," Hontiveros said. Independent vaccine trackers are also showing that the Philippines lags behind its Southeast Asian neighbors when it comes to inoculating the population. While the country ranks second in the ASEAN in terms of number of people vaccinated, the Philippines ranks 9th out of 10 countries in terms of doses administered per 100 people. "Enough of misleading the public on international benchmarking for COVID-19 vaccination. Kahit paano pa nila pagbali-baliktarin ang mga datos, we already know we're lagging behind," the senator said. "We need to get back on track and fast-track the vaccination program. Dapat siguraduhin na may sapat na supply ng mga bakuna para maabot ang mga target kada araw. Pag-ibayuhin pa ng DOH ang pagsusuri sa mga bagong brand na nag-aapply ng emergency use authorization. Dagdagan pa ang kakayahan ng ating mga local government units para makapagbakuna sa kanilang mga lugar. Tuparin na, sa lalong madaling panahon, ang mga targets na nakapaloob sa national vaccination plan para makasulyap na tayo ng totoong liwanag bago pa mag-Pasko," the senator concluded. ##### Hontiveros sa Palasyo, IATF: Tuparin ang pangako, 60% ng Pilipino dapat bakunado na sa December 2021 Hinimok ni Senator Risa Hontiveros ang administrasyon na tuparin ang pangako nitong 60% ng mga Pilipino ay dapat nabakunahan na pagsapit ng Disyembre 2021. Ayon sa senadora, napakalayo ng kasalukuyang vaccination rate sa target ng gobyerno. Batay sa datos ng National Vaccination Operations Center, halos 4,097,425 na ng mga Pinoy ang nakatanggap ng bakuna laban sa COVID-19. Sa kanila, 0.86% pa lang ang nakatatanggap ng dalawang dose ng bakuna, at 2.86% naman ang nabigyan ng first dose. "Mangangalahati na ang taon. Saan na pupulutin ang ipinagsisigawan nilang 'better Christmas' kung ganyan kakonti pa lang ang nababakunahan sa buong bansa? We are way below our targets. In this current scenario, 2023 pa natin maaabot ang herd immunity," sabi ni Hontiveros. Pinuna rin ng senador ang pabagu-bagong targets ng Palasyo at ng COVID-19 Inter-Agency Task Force (IATF). "Sa bagal nga ng nationwide rollout ng mga bakuna, targets na lang ang nag-adjust. Ang unang sabi ni Presidente ay 70% ay bakunado na sa katapusan ng taon. Ibinaba iyan ng IATF sa 50-60%. Pero kahit ano pang percent ang mapili nilang bagong target sa susunod nilang briefing, ang malinaw ay .86% pa lang ang kumpleto na ang bakuna. Ang malinaw sa ngayon, ay puro paasa lang talaga ang administrasyong ito," dagdag ng senadora. Ayon sa mga eksperto, kabilang na si dating health secretary Manuel Dayrit, dapat bilisan pa ng mga opisyal ang pagtuturok dahil umaabot na dapat sa 350,000-500,000 ang vaccination rate ng bansa upang magkaroon ng herd immunity. "Sa ngayon, pumapalo lang tayo ng 100,000-160,000 pagdating sa rate of vaccination kada araw. Hindi yan sapat para tapusin ang kalbaryong pinagdadaanan ng bansa sa ilalim ng pandemyang ito. If we want to see a glimpse of normalcy very soon, we have to ramp up our vaccination efforts," ayon kay Hontiveros. Dagdag pa dyan, ayon sa mga independent vaccine trackers, naiiwan na ang Pilipinas sa Southeast Asia pagdating ng bilang ng populasyon na naturukan. Sa ngayon, ang Pilipinas ay pang-siyam sa 10 mga bansa sa ASEAN sa doses na naiturok kada 100 katao. "Enough of misleading the public on international benchmarking for COVID-19 vaccination. Kahit paano pa nila pagbali-baliktarin ang mga datos, we already know we're lagging behind," dagdag ni Hontiveros. "We need to get back on track and fast-track the vaccination program. Dapat siguraduhin na may sapat na supply ng mga bakuna para maabot ang mga target kada araw. Dapat pag-ibayuhin pa ng DOH ang pagsusuri sa mga bagong brand na nag-aapply ng emergency use authorization. Dagdagan pa ang kakayahan ng ating mga local government units para makapagbakuna sa kanilang mga lugar. Tuparin na, sa lalong madaling panahon, ang mga targets na nakapaloob sa national vaccination plan para makasulyap na tayo ng tunay na liwanag bago pa mag-Pasko," pagtatapos ng senadora. #####