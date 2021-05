Press Release

May 25, 2021 AYUDA IMBES NA PAUTANG

Hontiveros: Realign Bayanihan 2 loan funds to provide cash assistance to more Filipinos Senator Risa Hontiveros on Tuesday urged the realignment of unutilized funds under the Bayanihan to Recover As One (Bayanihan 2) Act and its use to augment cash assistance to accommodate more Filipinos who are still embattled with the effects of the pandemic. "In less than two months, mapapaso na ang effectivity ng Bayanihan 2, pero may mga pondo dito na hindi pa nagagamit. Dapat i-realign ito at gamiting ayuda para sa mga kababayan nating kapos na kapos pa rin hanggang ngayon," Hontiveros said. The Senator specified the P10-billion budget allocated under the Department of Trade and Industry (DTI)-CARES program for working capital loans to micro, small and medium enterprises (MSMEs) including the tourism sector. She said that 70% of the funds has remained intact as MSMEs in the sector have not tapped the financial aid made available to them. These loan appropriations, according to Hontiveros, can be realigned to provide cash assistance instead. "Ayuda imbes na pautang. Seventy percent of the P10B funds for loans under DTI has remained untouched. That's P7B-worth of assistance that can benefit around 1.4 million Filipinos with 5,000 each. Huwag nang buruhin ang pondo kung pwede namang ibigay na lang sa mga mas nangangailangan," she said. Hontiveros also emphasized that cash assistance should be continuous as many Filipinos are still battling with the prolonged economic crisis, and many families have fallen back into poverty. "The evidence speaks: the number of people suffering from hunger has doubled. Six out of 10 Filipino families are in debt just to have something on their plates. Hindi dapat tumitigil ang ayuda dahil hindi naman humuhupa ang paghihirap na dinaranas ng ating mga kababayan," Hontiveros said. The Senator then renewed her call to institutionalize cash aid through the Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps). She furthered that the Department of Social Welfare and Development has already completed its latest poverty survey, with 1.5 million new poor families expected to be included in the list of beneficiaries. Hontiveros is set to file a bill amending the Administrative Code that will direct the Department of Budget and Management to automatically adjust its budget appropriations for 4Ps based on growing or declining needs. "Automatic na lalaki ang budget appropriations kapag may krisis at marami ang naghihirap na pamilya. Automatic din na mababawasan ang allocation kapag bumilis ang economic recovery dahil mababawasan din ang pamilyang walang sapat na kita," she said. "Now more than ever, we need an institutionalized cash assistance scheme like 4Ps to provide unconditional cash transfers to poor families. Hindi na lang pabugso-bugso ang bigay ng ayuda, lalo na't mas lumalaki ang pangangailangan ng ating mga kababayan. This will make poor families stay afloat during crises at ligtas na makatawid sa recovery," she concluded. ##### 'AYUDA IMBES NA PAUTANG'

HONTIVEROS, HINIMOK NA GAMITING PANG-AYUDA ANG PONDO PARA SA PAUTANG SA ILALIM NG BAYANIHAN 2 Hinimok ni Senador Risa Hontiveros ang realignment ng mga hindi nagamit na pondo sa ilalim ng Bayanihan to Recover As One (Bayanihan 2) Act, at ilaan ito sa ayuda upang mas maraming Pilipino pa ang mabigyan. "In less than two months, mapapaso na ang effectivity ng Bayanihan 2, pero may mga pondo dito na hindi pa nagagamit. Dapat i-realign ito at gamiting ayuda para sa mga kababayan nating kapos na kapos pa rin hanggang ngayon," ani Hontiveros. Ayon sa Senador, may P10-bilyong badyet na nakalaan para sa pautang sa micro, small, and medium enterprises (MSMEs) sa ilalim ng Department of Trade and Industry (DTI)-CARES. Sinabi niya na 70% nito ay hindi pa nagagalaw dahil ayaw umutang ng mga MSME at pwedeng gamitin na lang na dagdag-ayuda. "Ayuda imbes na pautang. Seventy percent ng P10B para sa loans under DTI-CARES ay hindi naman nagagamit pa. Iyon ay P7B na pwedeng pakinabangan ng 1.4 milyong Pilipino. Huwag nang buruhin ang pondo kung pwede namang ibigay na lang sa mga mas nangangailangan," sinabi niya. Giit ni Hontiveros, dapat tuluy-tuloy ang cash assistance dahil maraming mga Pilipino ang nakikipagbuno pa rin sa krisis sa ekonomiya at maraming pamilya ang naghihirap dahil sa kawalan ng trabaho at pagkalugi sa negosyo. "Matibay ang ebidensya: Dumoble ang bilang ng mga nagugutom na Pilipino. Anim sa 10 pamilya ang nangungutang para lang may makain. Hindi dapat tumitigil ang ayuda dahil hindi naman humuhupa ang paghihirap na dinaranas ng ating mga kababayan," ani Hontiveros. Muli namang nanawagan ang Senador na pagtibayin at i-institutionalize na ang cash aid sa pamamagitan ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps). Sinabi pa niya na tamang pagkakataon ito dahil natapos na ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) ang pinakabagong poverty survey kung saan may 1.5 milyong new poor families ang inaasahang maisasama sa listahan ng mga beneficiaries ng 4Ps. Nakatakda ring mag-file si Hontiveros ng isang panukalang batas na mag-aamyenda sa Administrative Code at kusang maglalaan ng badyet ang Department of Budget and Management para sa 4Ps batay sa lumalaking pangangailangan. "Automatic na lalaki ang budget appropriations para sa 4Ps kapag may krisis at marami ang naghihirap na pamilya. Automatic din na mababawasan ang allocation kapag bumilis ang economic recovery dahil mababawasan din ang pamilyang walang sapat na kita," aniya. "Now more than ever, we need an institutionalized cash assistance scheme like 4Ps to provide unconditional cash transfers to poor families. Hindi na lang pabugso-bugso ang bigay ng ayuda, lalo na't mas lumalaki ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Malaking tulong ito sa ligtas nilang pagtawid tungo sa recovery," pagtatapos niya. #####