Transcript: Hontiveros tells Palace, IATF: Fulfill your promise, vaccinate 60% of Filipinos by December 2021

Mangangalahati na ang taon. Saan na pupulutin ang ipinagsisigawan nilang 'better Christmas' kung ganyan kakonti pa lang ang nababakunahan sa buong bansa? We are way below our targets. Sa lagay na ito, 2023 pa natin maaabot ang herd immunity. Dapat tuparin ng administrasyon at ng IATF ang pangako nilang mababakunahan ang 60-percent ng mga Pilipino sa katapusan ng 2021. Sa ngayon, higit four million na ang nababakunahan.

Pero sa bagal nga ng nationwide rollout ng mga bakuna, targets na lang ang nag-adjust! Ang unang sabi ni Presidente ay 70-percent, bakunado na sa katapusan ng taon. Ibinaba pa nga iyan ng IATF sa 50-60-percent. Pero kahit ano pang percent ang mapili nilang bagong target sa susunod nilang briefing, nananatiling POINT-86-percent pa lang ang nakaka-dalawang turok sa buong bansa. Ang malinaw sa ngayon, ay puro paasa lang talaga ang administrasyong ito.

Sa ngayon, pumapalo lang tayo ng 100,000-160,000 pagdating sa rate of vaccination kada araw. Hindi yan sapat para tapusin ang kalbaryong pinagdadaanan ng bansa sa ilalim ng pandemyang ito. Ayon sa mga eksperto, dapat maabot natin ang 350,000-500,000 na bakuna kada araw kung gusto natin ng new normal sa lalong madaling panahon.

Enough of misleading the public on international benchmarking for COVID-19 vaccination. Kahit paano pa nila pagbali-baliktarin ang mga datos, we already know we're lagging behind. While the country ranks second in the ASEAN in terms of number of people vaccinated, the Philippines ranks 9th out of 10 countries in terms of doses administered per 100 people.

We need to get back on track and fast-track the vaccination program. Dapat siguruhin na may sapat na supply ng mga bakuna para maabot ang mga target kada araw. Pag-ibayuhin pa ng DOH ang pagsusuri sa mga bagong brand na nag-aapply ng emergency use authorization. Dagdagan pa ang kakayahan ng ating mga local government units para makapagbakuna sa kanilang mga lugar. Tuparin na ang mga targets na nakapaloob sa national vaccination plan para makasulyap na tayo ng totoong liwanag bago pa mag-Pasko.

Video Press Release link: https://drive.google.com/file/d/1ltw3Xc6zJlfz8pBXwagrWRdeJjK0CXf4/view?usp=sharing