Press Release

May 26, 2021 SENATOR RONALD "BATO" DELA ROSA Co-Sponsorship Speech

Committee Report No. 264

Creation of the Department of Migrant Workers and Overseas Filipinos Good afternoon, Mr. President and distinguished colleagues: Today I rise to co-sponsor one of the landmark legislations that the 18th Congress of the Philippines will pass, Senate Bill No. 2234 under Committee Report No. 264 or the bill Creating the Department of Migrant Workers and Overseas Filipinos. Mr. President, first and foremost, I would like to congratulate our Chairman of the Senate Committee on Labor and Employment, the distinguished gentleman from Bulacan, Sen. Joel Villanueva for his steadfast and fervid passion in prioritizing our overseas Filipinos and in coming up with this comprehensive and all-inclusive bill. I have witnessed his dedication during the committee hearings conducted for this bill together with our colleagues most especially our Minority Floor Leader, Senator Frank Drilon, our Senate President Pro Tempore Ralph Recto, Senator Nancy Binay and Senator Imee Marcos. Ang inyong lingkod po ay nakikiisa sa libo-libong migrant workers and overseas Filipinos at kanilang mga pamilya. Puno tayo ng pag-asa na ang panukalang batas na ito ang magpapalawig sa proteksyon at tulong para sa ating mga bagong bayani. Ginoong Pangulo, tinatayang 10.2 million ang ating mga kababayan na nasa ibang bansa, na kung saan 2.2 million dito ay mga overseas Filipino workers. Nakikipagsapalaran sila; tinitiis ang lungkot na mawalay sa kanilang pamilya sa pangarap na mabigyan ng magandang buhay ang mga ito. Bagamat may mga hakbangin para paunlarin ang ating ekonomiya, habang hindi pa ito nakakamtan, mananatiling alternatibong hanapbuhay ang pangingibang-bansa. Dahil sa patuloy na pagdami ng ating mga kababayang OFWs, tungkulin ng ating pamahalaan ang patuloy na pagbibigay serbisyo at siguraduhin na protektado ang kanilang mga karapatan at kapakanan. Mr. President, halos araw-araw mayroong mga OFWs na humihingi ng tulong sa aking opisina - nagpapadala ng sulat, email o tumatawag. Bukod sa mga problema nila sa kanilang trabaho, kadalasan din silang nalilito kung saan lalapit para humingi ng tulong. Kaya naman, katulad ng ating butihing Chairman Senator Villanueva, ang aking opisina rin ay nagkaroon ng mga konsultasyon kung paano natin mabilis maso-solusyunan ang mga hinaing ng ating mga kababayan na nasa ibang bansa sa pamamagitan ng pagtatatag ng isang departamento. Ilan sa mga OFW groups na ating kinausap ay ang:Bantay at Kasangga ng OFW; OFW-Reintegration & Development Inc.; Horsegate Defender &Trumpet Blowers; OFW Council of Leaders; Advocates & Keepers Organization of OFW; Batanguen~o ng Saudi Arabia; Values Formation Council Philippines International Inc.; at United Filipino Global. Sa ating mga OFW at OFW goups, maraming salamat po sa inyong oras na inilaan para tulungan ang Senado sa pagbalangkas ng panukalang batas na ito. We believe that the creation of a single department solely devoted to promoting the welfare and instituting a higher standard of safety of all overseas Filipinos will indeed harmonize and integrate the functions of the various agencies and offices that will make the delivery of services more accessible and available. It has always been one of my advocacies to help craft the most comprehensive and extensive policies and programs that will protect the rights and promote the welfare of our kababayans abroad. What we don't want to happen is for our overseas Filipinos and their families to think that their government has neglected and abandoned them. Mr. President, it's high time for the Philippine Government to let our OFWs know: lagi po kayong iniisip ng ating pamahalaan. Pinagbubutihan pa po natin para dumating ang araw na hindi na kailangan pang mangibang-bansa ng ating mga kababayan. Gaano man katayog ang ating mga pangarap para sa ating pamilya, darating ang araw na hindi na natin kailangang lumulan ng eroplano para maabot ang mga ito. Maraming salamat po.