Press Release

May 26, 2021 Gatchalian: SIM card registration to put an end to fake food delivery bookings, other online scams It's high time that the Philippines joins the growing list of countries mandating the registration of pre-paid subscriber identity module (SIM) cards to finally put to an end on the prevalence of scams and other forms of online deceptions, Senator Win Gatchalian said. As of March 2020, there were already 155 countries that require proof of identity of a person in purchasing a SIM card, Gatchalian said, citing data from UK-based Privacy International. "Hangga't walang batas na magpaparusa sa mga kawatan, hindi matatapos ang pambibiktima sa mga gumagawa ng trabaho nila nang marangal at umaasang may maiuwi sa kanilang pamilya," the senator said. The Vice Chairperson of the Senate Economic Affairs Committee was referring to the series of incidents involving scams committed on food delivery riders through online orders or bookings. Recent news reports showed that five riders received different orders via delivery app Foodpanda for the same address in Quezon City only to find out that it is an abandoned place. Several other incidents have been posted through various social media accounts. Last year, at least 10 riders delivered food amounting to P20,000 to a subdivision resident in Las Piñas City who claimed to have not placed any order through a food delivery app. "Kung may tamang pagkakakilanlan ang taong nagpadeliver gamit ang delivery app, hindi magiging madali ang makapangloko sa mga food riders at maiiwasan ang mga ganitong klase ng insidente. Nakapanlulumo na sa gitna ng pandemya ay may mga taong nagagawa pang makapanlamang sa mga tinatawag nating essential workers sa mga panahong ito," he said. At the time of his filing of Senate Bill (SB) No. 176 in July 2019, Gatchalian said foremost of his concern was that of addressing nefarious and illegal activities such as text scams, ransom demands through untraceable mobile numbers, and bombing incidents when mobile phones with pre-paid SIM cards are often used as triggering devices. Under SB 176 or the proposed SIM Card Registration Act, end users of prepaid SIM cards shall be required to present a valid ID and photo and sign a control-numbered registration form issued by the service provider of the purchased SIM card. Copies of the accomplished forms shall be furnished to the same service provider and the National Telecommunications Commission (NTC). # # # Gatchalian isinusulong ang SIM card registration kontra fake food delivery booking, iba pang online scam Dapat nang mapabilang ang Pilipinas sa mga bansang nag-oobliga ng pagpaparehistro ng mga pre-paid subscriber identity module (SIM) cards at maging paraan ito para matugunan ang mga reklamo sa fake bookings at iba pang panloloko sa online, ayon kay Senador Win Gatchalian. Sa pagtatala ng UK-based na Privacy International noong Marso 2020, sinabi ni Gatchalian na nasa 155 na bansa na ang may mandatory registration ng mga SIM card at nangangailangan ng pagpapakita ng pagkakakilanlan ng bumibili nito. "Hangga't walang batas na nagpaparusa sa mga kawatan, hindi matatapos ang pambibiktima sa mga gumagawa ng trabaho nila nang marangal at umaasang may maiuwi sa kanilang pamilya," ayon kay Gatchalian. Ayon sa Vice Chairperson ng Senate Economic Affairs Committee, lubha nang nakakabahala ang mga paulit-ulit na insidente ng panloloko sa mga online orders o bookings na nambibiktima ng mga food delivery riders. Kamakailan lamang ay napabalita ang limang food riders na nabiktima nang may nagpa-deliver gamit ang app na Foodpanda sa isang abandonadong bahay sa Quezon City. Samu't saring mga balitang ganito rin ang naglipana sa social media. Noong isang taon, sampung food delivery riders ang nai-book para mag-deliver ng pagkain na umabot sa P20,000 sa isang residente ng isang subdivision sa Las Piñas City na kalauna'y napag-alamanng hindi naman raw gumagamit ng kahit na anong food delivery app. "Kung may tamang pagkakakilanlan ang taong nagpadeliver gamit ang delivery app, hindi magiging madali ang makapangloko sa mga food riders at maiiwasan ang mga ganitong klase ng insidente. Nakapanlulumo na sa gitna ng pandemya ay may mga taong nagagawa pang makapanlamang sa mga tinatawag nating essential workers sa mga panahong ito," sabi ni Gatchalian. Nang inihain niya ang Senate Bill (SB) No. 176 noong Hulyo 2019, sinabi ni Gatchalian na ang pangunahing layunin niya ay para sugpuin ang mga iligal na mga gawain katulad ng text scams, ransom demands, pati na rin ang mga bombing incidents na gumagamit ng prepaid SIM card sa mga mobile phones bilang triggering devices. Sa ilalim ng SB 176 o ang panukalang SIM Registration Act, ang mga gagamit ng prepaid SIM cards ay kinakailangang magpakita ng valid ID na may kalakip na larawan at kailangang magsumite ng pirmadong control-numbered registration form ng service provider. Ang mga kopya ng nasabing dokumento ay ipapasa naman ng service provider sa National Telecommunications Commission (NTC). # # #