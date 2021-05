Press Release

May 26, 2021 Hontiveros responds to Roque:

Bakit naman natin ipagdadasal na sumablay ang administrasyon? Bakit naman natin ipagdadasal na sumablay ang administrasyon? Sila ang nangako, sila ang may pangakong napako. They have been missing the targets that they've set from testing to vaccination. Bakit parang kasalanan na naman ng mga kritiko? Kung ayaw nilang mapuna, akuin at punan nila ang kanilang pagkukulang. Kalusugan, kaligtasan at kabuhayan natin ang nakataya dito.