Press Release

May 30, 2021 Gatchalian to file resolution vs. loan sharks, other online lending scams Senator Win Gatchalian will seek an inquiry into the proliferation of loan sharks and other online lending schemes of some companies not under the supervision of the Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) and Securities and Exchange Commission (SEC). The move is aimed at studying remedial legislation to address possible gaps in the existing policies being enforced by government regulating bodies and other concerned agencies following the emergence of online cash loan services of unlicensed lenders, according to Gatchalian, adding that the BSP should advice the public not to transact with these types of predatory lending. "Dahil sa marahas na pamamaraan nila ng paniningil, may mga biktimang nabalitang nag-suicide at marami na rin umano ang nakararanas ng death threats," Gatchalian, Vice Chairperson of the Senate Committee on Banks, Financial Institutions and Currencies, said. "Magsilbing aral din sana ito sa mga naghahanap ng mapag-uutangan nang mabilis. Dapat marunong silang kumilatis kung kaduda-duda ang pamamaraan ng pagpapautang ng isang kumpanya," he added. Gatchalian said his office continues to receive complaints from victims of online lending companies and lending apps, the majority of them claiming to have suffered various forms of grave threats, intimidation, and public-shaming from debt collectors. The SEC in December last year revoked the certificate of authority of online firm Super Cash Lending Corp. after it was found to have engaged in unfair debt collection practices while the National Privacy Commission (NPC) last February recommended the prosecution of Fynamics Lending Inc., the operator of the PondoPeso online lending app for harassing and public-shaming delinquent borrowers and for violating the data privacy law. Gatchalian already sought the enactment of the proposed Fair Debt Collection Practices Act. His Senate Bill No. 1366 prohibits debt collectors from harassing or threatening the debtor and his or her family with death or physical injuries, inflict harm on the debtor's reputation or give misleading claims that non-payment of debt will result to arrest, imprisonment, garnishment or sale of any property. Creditors and debt collectors are also barred from accessing personal information of the debtor without the consent of the concerned person. # # # Loan sharks, iba pang online lending scams paiimbestigahan ni Gatchalian Paiimbestigahan ni Senador Win Gatchalian sa Senado ang mga naglipanang loan sharks at online lending schemes ng mga kumpanyang hindi sakop ng regulasyon ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) at Securities and Exchange Commission (SEC). Ang naturang hakbang, ayon kay Gatchalian, ay upang pag-aralan ang mga posibleng panukalang batas na magpapaigting sa mga polisiyang ipinapatupad ng mga ahensya ng gobyerno. Ang kakulangang ito ang maaring dahilan ng pagdami ng online cash loan services ng samu't saring hindi lisensyadong nagpapautang, dagdag ng senador. Dapat din aniya na paulit-ulit na ipanawagan ng BSP sa publiko na huwag makipagtransaksyon sa mga ganitong klaseng pagpapautang. "Dahil sa marahas na pamamaraan nila ng paniningil, may mga biktimang nabalitang nag-suicide at marami na rin umano ang nakararanas ng death threats," sabi ni Gatchalian, Vice Chairperson ng Senate Committee on Banks, Financial Institutions and Currencies. "Magsilbing aral din sana ito sa mga naghahanap ng mapag-uutangan nang mabilis. Dapat marunong silang kumilatis kung kaduda-duda ang pamamaraan ng pagpapautang ng isang kumpanya," dagdag pa ni Gatchalian. Sinabi rin ni Gatchalian na patuloy na dinadagsa ng reklamo ang kanyang opisina ng mga biktima ng mga online lending companies at lending apps at karamihan sa kanila ay nakaranas ng matinding pananakot, bantang pananakit at panghihiya mula sa mga debt collectors. Napabalita noong Disyembre ang pagbawi ng SEC ng certificate of authority ng kumpanyang Super Cash Lending Corp. matapos na mapatunayan na hindi makatarungan ang paraan ng paniningil nito samantalang inirekomenda naman ng National Privacy Commission (NPC) noong Pebrero ang pagsampa ng kaso laban sa Fynamics Lending Inc., ang kumpanya ng PondoPeso online lending app, dahil sa pangha-harass at panghihiya sa mga hindi nakakabayad ng utang. Ang naturang kumpanya ay napatunayan ding lumabag sa data privacy law. Nauna nang ipinanukala ni Gatchalian ang pagsasabatas ng Fair Debt Collection Practices Act sa Senado. Sa ilalim nitong Senate Bill No. 1366, ipinagbabawal sa mga debt collectors ang pangha-harass o pagbabanta sa taong nangutang at sa kanyang pamilya. Bawal din ang anumang paraan ng panghihiya o paninira ng reputasyon o pagkatao ng nangutang o pananakot na ipapa-aresto, ikukulong o kukumpiskahin ang mga ari-arian. Ipinagbabawal din ang pag-access sa mga personal na impormasyon ng taong nangutang kung wala itong pahintulot. # # #