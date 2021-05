DZRH Isyung Pambayan Interview kay Senator Win Gatchalian kasama si Milky Rigonan ukol sa school opening, SIM registration at sa brand agnostic policy

SCHOOL OPENING

Q: Ang tanong ng mga magulang at estudyante, anong update dito sa preparations ng DepEd for the coming school year 2021-2022?

SEN. WIN: Sa ngayon, Milky ang preparasyon ay para sa isang distance learning pa rin. Pareho ng ginawa natin noong 2020-2021 school year pero ako sana ay nagnanais ako na bumuti na ang sitwasyon natin para pwede na tayong maglunsad ng pilot testing ng face-to-face classes doon sa low risk and zero-risk areas. Meron tayong mga area na walang COVID kaya gusto ko sanang itulak ang pagbubukas ng pilot testing doon sa mga lugar na walang COVID o mababa ang COVID pero sa ngayon dahil ang sitwasyon ay medyo hindi natin masabi. Kahapon lang, pumalo na naman tayo ng almost 7,000 at karamihan ng COVID cases natin ay wala na sa Metro Manila, karamihan po ay outside of Metro Manila, outside of NCR. So ibig sabihin ang sitwasyon ay nag-iiba na naman at kailangan natin mas maging maingat.

Q: Ibig sabihin nito, hindi muna natin talaga ipipilit itong posisyon ng Basic Education sa Senado kasi ito ang gusto mo di ba magkaroon ng pilot testing sa mga lugar na halos walang COVID cases pero nagbabago ang sitwasyon, iba-iba ang variants ng COVID so mananatili muna tayong distance learning pa rin sa incoming school year?

SEN. WIN: Milky, noong January at February ito po ang suhestyon natin at ng kumite at ang Senado ay nagpasa po ho ng isang resolusyon na sinasabi na bumalik na tayo sa face-to-face classes. Pero yung sitwasyon noong January at sitwasyon ngayon ay may napakalaking pagbabago at pagkakaiba. Unang-una may mga variants na tayo, kahapon nabasa ko yung Indian variant nag-iba na siya. Isa lang ang masasabi natin sa virus na ito, napakahirap i-predict, napakahirap sabihin kung ano pa yung mangyayari patungkol po dito sa virus na ito kaya mas maigi na mas maingat tayo lalo na sa pagbubukas ng klase nitong August at September at ang paghahanda naman natin ay dati pa rin, gamit yung self-learning modules, distance learning pero hindi natin pwedeng isara ang ating isip dahil baka bumuti ang sitwasyon at kapag bumuti ang sitwasyon baka pwede na tayo, dahan-dahan, hindi biglaan na magkaroon ng pilot testing at face-to-face sa ibang lugar.

Q: Pero aminado naman tayo, Senator Win na talagang ang daming problema dito sa distance learning so anong panukala ngayon ng kumite mo sa DepEd para nang sa gayun ay magkaroon ng konting improvement doon sa distance learning lalo na sa isyu ng self-learning modules ng ating mga kabataan?

SEN. WIN: Tama, kami po ay naglunsad ng isang survey sabi ng ating mga magulang, kalahati sa ating mga magulang hirap ituro ang self-learning modules. Kalahati sa ating pamilya sabi hirap sila dahil ang kanilang internet putol-putol. So itong dalawang bagay ang pinakamahalaga ngayon sa pag-aaral, yung modules at internet pero dahil nga ang mga magulang natin, sila mismo hirap dahil iba-iba rin ang pinanggalingan ng ating mga magulang at ang epekto rin nito ay sa bata, ang pag-aaral ng bata. Kaya ang improvement na gagawin natin at ito rin ay itinutulak natin ngayon, lalo pang maging accessible ang ating mga guro, lalo pang maabot ng mga bata, mga learners natin, mga mag-aaral natin. So ibig sabihin nito bigyan natin ng kakayahan ang mga guro na abutin ang kanilang mga estudyante at ang mga estudyante abutin ang kanilang mga guro. Nag-umpisa na yan sa pagbibigay ng gadgets at internet budget at nagpapasalamat ako sa DepEd dahil inuna nila ang ating mga guro. Ngayon ang mga guro natin meron na silang allowance for internet, meron na silang gadgets, mga laptop at pwede na nilang gamitin ito para maabot ang ating mga mag-aaral.

Q: May panukala si Senator Sonny Angara, chairman ng Committee on Finance na dapat i-consider na ng FDA ang pag-aaral sa mga bakuna para mabakunahan din ang ating mga minors, age 12-15 kasi ito ang malaking portion ng populasyon natin, ano ba ang rekomendasyon ng kumite mo sa DepEd kasi sabi niya maganda na pag-aralan na ngayon habang hindi pa pinag-uusapan ang budget ng DepEd for 2022?

SEN. WIN: Actually, magandang suhestyon yan ni Senator Angara dahil yan na po talaga ang trend kung saan tayo pupunta. Sa America, pinayagan na nila ang Moderna at Pfizer for 12 years old and above. Sa Singapore, nabasa ko lang nung isang araw na inumpisahan na nila ang pagbabakuna sa kanilang teenagers. So ibig sabihin itong mga gamot ay ligtas, safe kapag binigay natin sa ating mga teenagers. At ito ay dagdag kumpiyansa rin, Milky pagdating sa face-to-face classes. Kasi kung ang ating mga anak ay bakunado, siguro kumpiyansa tayo na hindi sila mahahawaan. Pero ang malaking ano dito, Milky, gusto kong bigyan ng diin, ako ay nananawagan sa ating mga guro dahil sa darating pong June papayagan na sila na magpabakuna dahil kasali sila sa A4. So ang ating mga guro, all 900,000, sa mga guro natin nananawagan ako sa kanila na magpabakuna sila at magpa-register sila sa kanilang LGU at magpabakuna dahil ito ay isang paraan para tumaas ang kumpiyansa ng ating mga magulang na bumalik na sa face-to-face classes.

Q: So ang tanong ng mga magulang ngayon, Sen. Win, ano ang target date natin ng opening of classes, Agosto?

SEN. WIN: Agosto, end of August or first week of September ito ay pinag-aaralan pa, tinitignan natin ang sitwasyon. Sana maintindihan ng ating mga magulang napakahirap talagang masabi ang sitwasyon ngayon, napakahirap talagang ipredict dahil itong virus na ito ay talagang kakaiba. Pero ang target ay end of August o first week of September.

Q: Pero depende rin ito sa ibang mga private school, pwede silang magbukas ng earlier o kaya naman ay, basta depende sa sitwasyon ng mga pribadong paaralan?

SEN. WIN: Tama, dahil ang mga pribadong paaralan mas maliit, mas mabilis silang kumilos, bibigyan din sila ng laya na magbukas nang mas maaga.

SIM REGISTRATION

Q: Isa pa sa panawagan mo, ito matagal nang nakatengga itong SIM registration, ano na bang update sa committee level?

SEN. WIN: Oo nga dahil itong SIM card registration ay matagal nang pino-propose ito, matagal nang panukala ito at nasa Committee Level at ako ay nagnanais din na sana ay mapakinggan na ito. Hinid naman kumplikado itong batas na ito at itong batas na ito ay hindi kakaiba dahil sa loob po ng 200 na mahigit na bansa, 150 ay meron nang sim card registration. So hindi ito kakaiba dahil ginagawa na ito ng ibang bansa, dito sa atin dapat na itong gawin dahil maraming krimen ang nagtatago dito sa unregistered SIM card at lahat tayo ay nalalagay sa peligro dahil dito sa unregistered SIM card o prepaid SIM card.

Q: Ano ba ang salient features ng bill kasi marami rin ang parang ayaw dahil baka raw malabag ang kanilang privacy. Ano ba ang dapat, kapag bibili ka ng prepaid SIM card, ipaparehistro mo lang yung number at pangalan mo? Ganun ho ba Sen. Win?

SEN. WIN: Simple lang ito, dahil kapag bibili ng SIM card, meron namang mga authorized dealers. Pagbili mo sa mga authorized dealers, hihingiin ang iyong basic information, pangalan, apelyido, address at contact number para merong database itong mga telcos kung sino ang mga bumibili ng prepaid SIM card kasama na rito ang ID. Ito ay itatago ng mga telcos at hindi ito gagamitin. Ang makakagamit lang nito ay ang gobyerno o gagamitin lang ito kung may krimen na nangyari o may mga bagay na iimbestigahan pero hindi po gagamitin ang iyong impormasyon, nakatago lang ito. Mahigpit ang ating Data Privacy Act, meron tayong isa sa pinakamahigpit na data privacy law sa buong mundo kaya dapat maging kampante tayo na hindi ito maibibigay o hindi magagamit ang ating personal information sa iba.

Q: Binuhay itong muli Senator Win, ikaw diyan sa Senado kasi ang dami ring naloloko ngayon na mga rider natin, nag-oorder ng kung anu-ano, pagdating sa lugar wala naman at ang laki ng mga binibili o ino-order ng ilan nating nanloloko gamit ang mga cellphones.

SEN. WIN: Meron akong dalawang krimen na nakita na madalas na nangyayari ngayon at ito nakukuha namin sa aming tanggapan. Una, yang pekeng address so ang ginagawa ng ibang tao, bibili ng SIM card na may data plan, maglo-login sila sa let's say Grab o Food Panda ng pekeng address at dahil prepaid SIM card nga, hindi matrace at oorder sila at kung walang tao doon o mali ang address o hindi tamang lugar, napakahirap i-trace dahil nga prepaid SIM card yun. So kawawa naman po ang driver or delivery person, yung nagdedeliver dahil nga naloloko siya. Kung ano ang dahilan hindi ko rin alam kung bakit may mga tao talagang loko-loko lang at ginagawa nila yan. Yung isang nakikita kong madalas na nangyayari ngayon, Milky ay yung nagpapahiram ng pera. Maraming nagtetext sa atin, pwede kang umutang ng P10,000, pwede kang umutang ng P5,000 kapag ikaw ay kumagat naku katakut-takot na harassment ang ginagawa. At karamihan ng text na ito galing din sa prepaid SIM card. Ang gusto nila talaga ay maakit kang humiram ng pera at kapag ikaw ay naakit, humiram, dito na darating ang talagang panghaharass at pinapahirapan, pinapahiya at talagang kulang na lang banta sa buhay mo.

Q: So ano nang status nito sa Committee Level, Senator Win, ang tagal na nitong SIM card registration?

SEN. WIN: Medyo matagal na, Milky. Ito ay nasa Committee on Public Services at sana ito ay mapakinggan na. Tingin ko dahil nga sa ganitong mga panloloko at mga krimen na nangyari ay tingin ko naman ay papakinggan na ng ating kumite.

BRAND AGNOSTIC POLICY

Q: Panghuli na lang Senator Win, ikaw ay may mga kapatid ka sa lokal na pamahalaan, yung brand agnostic policy ng DOH sa isyu po ng vaccine rollout natin. Kasi may mga direktiba sila sa lokal na pamahalaan.

SEN. WIN: Ako ang aking pino-promote, ang aking pang-eengganyo sa tao ay dapat wag na nilang tignan ang brand. Kumbaga kung ano ang brand na andun kunin na nila dahil hindi naman mag-aaprub ang FDA ng brand na hindi maganda o delikado para sa ating kalusugan. Ang aking panawagan para sa ating mga kababayan, magtiwala sila sa FDA dahil ang FDA mga eksperto ito at sisiguraduhin nila na ang ating kalusugan ay hindi malalagay sa alanganin. Sa ganung pananalita, ang tao ay kung titignan natin, tinignan ko kasi Milky ang survey ng SWS at halos kalahati doon sa mga ayaw nagsasabi na takot sila baka may kumplikasyon, baka magkaroon ng isyu sa kanilang kalusugan. So ang puno't dulo ng vaccine hesitancy na sinasabi natin ay takot, yung pag-aalinlangan nila kumuha ng bakuna ay dahil sa takot at kung hindi natin sasabihin ang brand lalo silang matatakot dahil pupunta ka doon, tapos iinject ka ng vaccine tapos hindi mo pala alam kung ano yun so sa akin ang importante malaman din ng tao kung anong brand ang available sa lokal na pamahalaan. Hayaan natin silang magdesisyon kung gusto nila ang brand o hindi yung brand na yun. Hayaan natin silang pag-aralan ang brand na yun. Ang aking paghihikayat sa taumbayan ay wag na nilang tignan ang brand dahil ang mga brand na ito ay ligtas at aprubado ng ating pamahalaan.

Q: At the same time, Sen. Win, dagdagan pa ng DOH ang kanilang info campaign kasi mataas pa rin ang vaccine hesitancy ng mga Filipino. Dapat ipaliwanag nila ano ba ang benepisyo natin kapag nagpabakuna at the same time ligtas lahat ito kasi pumasa naman sa FDA.

SEN. WIN: Correct. Actually, Milky, ngayong Hunyo hindi na natin problema ang bilang ng bakuna, ang problema natin bilang ng tao. Yung gustong magpabakuna, yun po ang pinakamalaking bilang natin. Nararamdaman natin yan, kahit dito sa Valenzuela sa mga vaccination center, may mga panahon na wala na talagang tao sa vaccination center. Pero ang tingin ko itong vaccine hesitancy, itong pag-aalinlangan sa bakuna, malaking problema ito at dapat malutas natin ito. Ang aking simpleng proposal, yung pinagkakatiwalaan ng taumbayan na mga personalidad, ang ating Pangulo, ang ating Bise Pangulo, ang ating Senate President, ang ating Speaker of the House, kahit na kayo Milky mga media personalities, pinagkakatiwalaan kayo, lumabas tayo at tumulong para mag-promote at hikayatin natin ang ating mga kababayan na magpabakuna dahil ito ay para sa lahat, hindi lang para sa ating sarili kundi para sa lahat.

Q: Maganda yung panukala mo, mas lawakan, Pangulong Duterte, VP Leni, Speaker Velasco at the same time marami pang dapat.

SEN. WIN: Senate President Tito Sotto, alam naman natin na napakalaki yung kanyang followers at malaking bagay talaga. Kaya nung nagpabakuna si Senate President Tito Sotto at pinost niya napakaraming nag-share nun nakita ko. At napakalaking bagay, ako naniniwala ako marami siyang naimpluwensyahan doon sa kanyang pagpapabakuna.

Q: Nung twineet lang yung kanyang litrato sa Senado na nagpabakuna siya ng Sinovac parang andun yung kumpyansa ng tao na sige pwede na rin ang Sinovac kasi nagpabakuna na si SP.

SEN. WIN: Actually, ang unang nagtext sa akin ay ang aking ina, yung mother ko po. Sabi niya 'Oh si SP, nagpabakuna na dapat magpabakuna na rin ang ibang mga kaibigan natin kaya nakikita ko na malaking impluwensya ang mga personality pagdating sa paghihikayat sa pagpapabakuna.