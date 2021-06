Press Release

June 1, 2021 PTV 4 Interview kay Senator Win Gatchalian kasama si Naomi Tiburcio ukol sa online lending scams at suplay ng kuryente ONLINE LENDING SCAMS Q: Ano daw yung move to stop yung pagkalat ng mga loan sharks then yung mga online lending scams? SEN. WIN: Yung pinakamabilis ay to inform and alert the BSP, the Bangko Sentral ng Pilipinas and also SEC to warn the public in transacting with these types of loan sharks, online vending or even text vending or SMS lending dahil laganap na ito ngayon especially under the pandemic. When people cannot go out and go to let's say the banks or go to cooperatives to borrow money they resort to the easier way of borrowing money which is through online and SMS but these are unscrupulous individuals eh and sindikato itong mga ito dahil they evade the radar and regulation of the government. So in other words tayo talaga ang malalagay sa alanganin pag dumiretso tayo sa mga taong ito dahil hindi sila saklaw ng gobyerno, pwede nilang gawin kung ano ang gusto nilang gawin. So two front ang pwede nating gawin, una, government should warn the public and government should start investigating and apprehending, hulihin na itong mga ito dahil wala naman silang authorization to lend money. Then second, those who are experiencing harassments they can report to the police because definitely this is not part of any normal collecting process of any lending institution. Q: When you say widespread, how widespread is it? May estimate ba kayo how many people ang nakakaranas ng threats about online lending po? SEN. WIN: I don't have the exact figures right now but my basis is the report we get from Facebook, from our Twitter account, from e-mail as well as media reports and also from media personalities like yourself who flag us about these issues. So dahil nga ito ay under the radar at hindi alam ng tao kung saan magrereklamo, wala pa tayong istatistika pero sa aking palagay laganap to dahil hindi lang ngayong araw na to napag-usapan kundi maraming beses na rin itong pinag-uusapan at tinatanong sa amin. Q: Ano po yung experience ng mga tao at saka paano siya nagbabago during the pandemic? Mas lumala po ba yung paraan ng pagti-threaten sa mga tao na mga nanghihiram ng pera? SEN. WIN: Actually nung Congressman ako nung 2018, I filed a bill, ito yung Fair Debt Collecting Act dahil nga may mga reports kaming naririnig na ganito at yung pamamaraan ng pagkolekta nila sa utang eh pangha-harass, dahas, violence and pangha-harass. So nag-file kami ng bill ibig sabihin prior to the pandemic meron nang ganitong reports. Although hindi ito ganito kalaganap eh, mas tumindi ito in the last 12 months no meaning nung pumasok yung pandemic people are online, people are not inclined to go out, ayaw nilang lumabas dahil delikado nga so sa ganitong paraan sila humihiram ng pera. Convenient kasi no isang text lang papadalhan ka na ng pera pero grabe naman yung kapalit niyan kapag hindi ka nakabayad talagang pupuntahan ka sa bahay, babantaan ka, babantaan yung buhay ng pamilya mo, at talagang very harsh yung kanilang pagkokolekta. Q: Can you cite some experience po, may nabalitaan po na nag-suicide due to harassment nga po. Can you give us more details about this and other experiences sa mga lumalapit po sa inyo? SEN. WIN: Meron akong personal experience, one of my very close friend ganyan din ang nangyari. Pumunta sa bahay niya ang kolektor, nagulat nga siya dahil nakatira siya sa condo, nagpakilala sa guard as kaibigan may pupuntahan lang, so meron nang misrepresentation doon at nakaakyat doon sa condo. At pag-akyat doon sila hinarap at nangongolekta. Of course may kasamang intimidation, may kasamang harassment. Of course my friend is an ordinary person wala naman siyang kalaban-laban plus yung pamilya niya nandoon. So they attack the emotions and the sentiments of the borrower. So halos ganyan pare-pareho ang mga naririnig namin at nababasa kong mga reports at ito stemmed from my personal experience, personal narration ng isang kaibigan natin. Q: Kapag dumating na sa punto na kailangang manghiram at naipit na tayo sa sitwasyon na hindi ka makapagbayad, ano po yung dapat na malaman na karapatan ng isang tao na nanghiram ng pera at kailan nila malalaman na mali na ito? Ano yung tama nilang gawin afterwards? SEN. WIN: Ang unang-unang dapat ilagay sa isipan na kung ikaw ay manghihiram, magbabayad ka. Hindi ka puwedeng manghiram at bahala na yung bayad. So ang ibig sabihin hihiram ka dahil may problema ka ngayon, may pangangailangan ka ngayon pero alam mo na sa darating na panahon mababayaran mo rin 'yan. So ang unang dapat ilagay sa isip mo na babayaran mo to at kung tayo ay hihiram, pumunta tayo sa mga kumpanya o organisasyon na saklaw ng gobyerno. Ito yung mga kooperatiba, micro-finance, merong micro-lending, merong mga rural banks kung maliit dahil ito ay regulated ng ating pamahalaan. So dun tayo pumunta dahil itong mga regulated ng ating pamahalaan binabantayan yung pagpapautang at binabantayan din yung pangongolekta. Ngayon ang pangongolekta meron din 'yang proseso, papadalhan ka muna ng notice kapag hindi ka nagbayad madedemanda ka at puwede kang makulong o puwede kunin ang ari-arian mo kapag nademanda ka. Pero hindi puwedeng idaan ito sa dahas, violence, hindi rin puwede na idaan ito sa intimidation dahil hindi iyan kasama doon sa prosesong pangongolekta at hindi rin makatao dahil ang problema natin ay hindi nakabayad, so hindi naman puwedeng i-intimidate, i-harass o bantaan ang buhay dahil hindi iyan tama at meron tayong tamang proseso sa pangongolekta. Q: Saan naman po lumapit ang mga naha-harass, mga nati-threaten? Sino ang puwede nilang lapitan? SEN. WIN: Pwede nila kaming padalhan ng kanilang detalye through our email, Facebook, Twitter, ipadala nila sa amin, isulat ang pangalan at bigyan kami ng maikling sanaysay kung ano ang nangyari and then pumunta rin sila sa kanilang pinakamalapit na kapulisan, especially kung meron nang banta sa buhay nila dahil hindi tama ito at dapat mag-file na sila ng blotter. Q: Senator before nagkakaroon ng crackdowns pinupuntahan mismo yung call center, yung location ng mga ito, ng mga firms na nagli-lend. Mangyayari ba siya ulit ngayon during the pandemic? SEN. WIN: Dapat mangyari 'yan. Ngayon nga sila namamayagpag dahil pandemic at alam nila maraming tao na kumakagat sa mga ganito. So ang importante ngayon kahit na under the pandemic hulihin ito, isara at sampahan ng kaso dahil nambibiktima sila ng tao na walang kamalay-malay sa proseso. Marami sa mga nabibiktima napansin ko mga ordinaryo nating mga kababayan na wala namang kakahayan na kumuha ng abogado, walang kakayahan na magsumbong at marami ay talagang hinahayaan na lang kung hindi magbayad, magsangla o gumawa na lang ng ibang bagay para mabayaran. Hindi yun ang tamang proseso, meron tayong tamang proseso na sinusundan at itong proseso ay dapat makatao, dapat ay makatarungan, pantay, fair at kung hindi talaga magbabayad idemanda. Kaya nga nasabi ko sa mga kababayan natin kung ikaw ay uutang, ilagay mo rin sa isip na babayaran mo ito sa isang punto. Q: Ano po yung mga pangunahing pagbabago kapag naisabatas na po itong panukala na ipinu-push niyo sa online lending scams, ano po yung pagbabago, improvements in terms of these incidents po? SEN. WIN: Meron tayong tatlong batas na, well isang resolusyon at dalawang batas. Una kung iimbestigahan natin ito, magpa-file tayo ng resolusyon para imbestigahan itong nangyayari sa ating mga kababayan. Pangalawa meron tayong isang pakikinggan, ito yung Financial Consumer Protection Act na ang layunin nito ay let's say mga credit card holders, debit card holders eh dapat mabigyan ng proteksyon at asikasuhin ng bangko. Marami kasing mga bangko na hindi na nila inaasikaso yung mga customers. Kung mga customers natin ay nabiktima, yung iba pinapabayaan na lang o ang haba ng proseso. At pangatlo ito yung pangongolekta, hindi masama ang mangolekta tama 'yan, nasa proseso 'yan pero meron tayong reasonable, at maayos na pangongolekta ng utang. Hindi yung pupunta sa bahay mo may dala-dalang goons, may dala-dalang armas tapos kokolekta. May mga nangyayaring ganun na may mga dala-dalang armas, ewan ko kung totoo yun o hindi but part of intimidation na iyon. SUPLAY NG KURYENTE Q: May ongoing red and yellow warning sa Luzon grid, ano po ang ginagawa ninyo to ensure everyone experience continuous electricity during this high heat index? SEN. WIN: Nagkaroon kami ng pagdinig dito, mga last month at in-assure kami ng Department of Energy na hindi magkakaroon ng brownout at klaro yun doon sa aming hearing. Sabi sa amin ay maging kampante dahil hindi tayo magkakaroon ng brownout. Kaya nagulat ako nagkaroon tayo ng brownout lalo na't aarangkada ang ating vaccination program this coming June. Kung matatandaan natin, June ang pinakamaraming imbentaryo natin ng vaccines. This coming June darating ang maraming vaccines natin, halos lahat ng vaccines. Including the private sector vaccine. Ngayon, kung walang kuryente, walang refrigerator. Kung walang refrigerator, panis lahat ng vaccine natin. So dito ako nagkakaroon ng agam-agam at pagtataka na in-assure tayo ng DOE na wala tayong magiging brownout, alam din nila na meron tayong vaccination program, bakit ngayon nagkakaroon tayo ng ganito? Maraming katanungan sa aking isip at personally nawala na ang tiwala ko doon sa sinasabi ng DOE dahil itong mga ganitong panahon ang pinakakritikal, hindi lang dahil kailangan natin ng kuryente kundi may vaccination rollout tayo. Q: Sino po ang may pananagutan dito dahil sinasabi ng DOE kasalanan ng mga power plants na nag-stop ng operation during this month? SEN. WIN: Napansin ko kasi ang DOE ang solusyon nila ituro sa iba, finger-pointing. Hindi yun ang solusyon. Sila yung pangunahing ahensya na dapat lumutas sa mga problemang ito. Kaya nga tayo may Department of Energy para siguraduhin na tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente. Yun lang ang trabaho nila magkaroon ng kuryente sa ating kabahayan pero ang naririnig kong reaksyon at solusyon ay kasalanan ng iba, finger-pointing na hindi naman natatapos dahil ituturo ng iba, ituturo rin ang iba. Ang aking panawagan sa kanila na ihinto na ang pagtuturo at maghanap ng permanenteng solusyon dahil patapos na ang termino ng kasalukuyang kalihim ng Department of Energy at hanggang ngayon, pag-upo ko pa lang as Chair on Energy Committee noong 2016, ganun na ang problema, matatapos na ganun pa rin ang problema. Maghanap tayo, magtulong-tulong tayo maghanap ng solusyon. Andito kami para suportahan sila at maghanap ng solusyon. Q: Ano ang plano ng office ninyo in the next few days, maghe-hearing po ba kayo? SEN. WIN: Meron kaming resolution na finile at ito ay paghahanap ng permanent solution. So meron na akong mga nakalatag na solusyon. Pero hindi naman po ako mag-iimplement. At the end of the day, DOE ang mag-iimplement, yun ang trabaho namin, maghanap ng solusyon, sila ang mag-iimplement. Pero dapat akuin nila na may pagkukulang sila at itigil na ang finger-pointing dahil hindi tayo natatapos. Q: Sa tingin niyo po dapat may managot na powerplant, dapat ba may actions against them? SEN. WIN: Pagdating sa inquiry titignan natin 'yan pero dapat meron din silang pananagutan pero hindi pwedeng sabihin na naka-off ang planta namin, hindi pwedeng mag-supply ng kuryente tapos na dahil binigyan sila ng kontrata para mag-supply ng kuryente. Tandaan natin ang puno't dulo nito, consumers tayong lahat. Tayo ang nagkokontrata sa kanila para magbigay ng kuryente pero hindi nila ginagawa yun dahil marami silang dahilan. Ibig sabihin may violation sila sa atin at dapat panagutin natin sila.