Press Release

June 1, 2021 Hontiveros urges BIR to collect billions of unpaid POGO taxes, tells POGOs to pay up and ship out Senator Risa Hontiveros has reiterated her call for the Bureau of Internal Revenue (BIR) to collect the over P40 billion in unpaid franchise taxes of Philippine Offshore Gaming Operators (POGO). She added that POGOs should leave the country once they've paid. "Kailangan na nilang magbayad at saka lumayas. Iba't ibang klase ng krimen ang nakakabit sa pagpapasok ng mga POGO, mula kidnapping hanggang prostitusyon. The social costs that came along with the spike of POGOs in our country will always outweigh any revenue that the government may generate from them. We simply do not need them," Hontiveros said. Hontiveros, who chairs the Senate Committee on Women, has led the year-long investigation on POGO-related prostitution and sex trafficking. The senator said that opening up the country to POGO also exacerbated the corruption in the Bureau of Immigration. "Huwag natin kalimutan na ang pastillas scam sa BI ay nagmula sa pagpasok ng mga Chinese nationals na madalas ay POGO workers. At kahit puro pasakit na ang dala ng mga POGO sa ating bayan, hindi pa makabayad ng tax nang tama. Kailangan makolekta na ng BIR ang utang nila at para magamit pa iyan sa mga proyektong para sa mga Pilipino. Ngayon pa't kaliwa't kanang Pilipino ang nawawalan ng trabaho sa gitna ng pandemya, napakalaking tulong ng perang makokolekta diyan para masuportahan ang ating mga mamamayan," Hontiveros said. During the interpellation on Senate Bill No. 2322, which seeks to tax POGOs, it was revealed that according to the BIR, in 2018, POGOs had an estimated unpaid franchise tax of P15.285 billion. In 2019, their unpaid tax amounted to P14.230 billion, while in 2020, they owed the government P10.78 billion. As a result, from 2018 to 2020, POGOs had a total unpaid franchise tax of P40.295 billion. It was also disclosed that in 2020, the joint task force of the BIR, BI, and Department of Labor and Employment (DOLE) was able to inspect 196 offices, in which there were 23,000 foreign nationals in total. Of the 23,000, 1,632 did not have Alien Employment Permits. "I am sure there is more to this number of over 1,000 illegal POGO workers. Hindi na panibagong balita na may mga ilegal na POGO workers. Malamang, sila din itong mga kasali sa mga krimen laban sa ating sariling mamamayan. Kapag hindi sila dokumentado, mas malakas ang loob nilang maghasik ng lagim sa ating lipunan," Hontiveros said. "The joint task force of the BIR, DOLE, and BI should do a better job at updating and providing us with historical data on the number of illegal POGO workers. Kung hindi natin alam kung sino ang mga ilegal, paano din natin malalaman kung sino ang mapapanagot? Hindi natin kailangan ang mga POGO at mas lalong hindi natin kailangan ang mga ilegal na POGO. At the end of the day, I remain resolute in my position that POGOs should pay up and ship out," Hontiveros concluded. ###### SINGILIN BAGO PALAYASIN! HONTIVEROS, HINIMOK ANG BIR NA PAGBAYARIN ANG POGO SA BILYUN-BILYONG UTANG NA BUWIS Muling nanawagan si Senador Risa Hontiveros sa Bureau of Internal Revenue (BIR) na kolektahin ang hindi pa nababayarang buwis sa prangkisa ng Philippine Offshore Gaming Operators (POGO) na aabot sa higit sa P40 bilyon. Dagdag pa niya, dapat na ring paalisin ng bansa ang mga POGO matapos na pagbayarin. "Kailangan na nilang magbayad at saka lumayas. Iba't ibang klase ng krimen ang nakakabit sa pagpapasok ng mga POGO, mula kidnapping hanggang prostitusyon. The social costs that came along with the spike of POGOs in our country will always outweigh any revenue that the government may generate from them. Hindi natin sila kailangan," ani Hontiveros. Si Hontiveros bilang Chairperson ng Senate Committee on Women, ang nagbukas ng imbestigasyon tungkol sa prostitusyon at sex trafficking na nauugnay sa POGO. Ayon sa Senador, ang pagbubukas ng bansa sa POGO ay nagpalala rin ng katiwalian sa Bureau of Immigration. "Huwag natin kalimutan na ang pastillas scam sa BI ay nagmula sa pagpasok ng mga Chinese nationals na madalas ay POGO workers. At kahit puro pasakit na ang dala ng mga POGO sa ating bayan, hindi pa makabayad ng tax nang tama. Kailangan makolekta na ng BIR ang utang nila para magamit pa iyan sa mga proyektong para sa mga Pilipino. Ngayon pa't kaliwa't kanang Pilipino ang nawawalan ng trabaho sa gitna ng pandemya, napakalaking tulong ng perang makokolekta diyan para masuportahan ang ating mga mamamayan," sabi ng senador. Sa interpelasyon ng Senate Bill No. 2322 na naglalayong buwisan ang mga POGO, nabulgar na may tinatayang P15.285 bilyong hindi nabayarang franchise tax ang POGO noong 2018 ayon mismo sa BIR. Noong 2019 naman ay umabot sa P14.230 bilyon ang hindi nabayarang buwis, habang noong 2020, pumalo ito sa P10.78 bilyon. Dahil dito, may kabuuang P40.295 bilyong utang sa franchise tax ang mga POGO. Isiniwalat din na noong 2020, ininspeksyon ng joint task force ng BIR, BI, at Department of Labor and Employment (DOLE) ang nasa 196 na tanggapan ng POGO, kung saan mayroong 23,000 foreign nationals at 1,632 dito ang walang Alien Employment Permits. "I am sure there is more to this number of over 1,000 illegal POGO workers. Hindi na panibagong balita na may mga ilegal na POGO workers. Malamang, sila din itong mga kasali sa mga krimen laban sa ating sariling mamamayan. Kapag hindi sila dokumentado, mas malakas ang loob nilang maghasik ng lagim sa ating lipunan," ani Hontiveros. "Paghusayan pa sana ng joint task force ng BIR, DOLE, at BI ang pag-a-update at pagbibigay ng datos sa bilang ng mga iligal na manggagawa sa POGO. Kung hindi natin alam kung sino ang mga iligal, paano din natin malalaman kung sino ang mapapanagot? Hindi natin kailangan ang mga POGO at mas lalong hindi natin kailangan ang mga ilegal na POGO. At the end of the day, I remain resolute in my position that POGOs should pay up and ship out," pagtatapos niya. #####