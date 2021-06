Poe on allowing vaccinated drivers to return to work:

Efforts must be at full speed to give fully vaccinated public utility vehicle (PUV) drivers and transport workers the opportunity to return to work or ply their routes to help alleviate the hardships of people dependent on public transportation.

As more vaccines arrive, we hope that drivers will have faster and wider access in getting the doses as their shield against the worst impact of COVID-19 when they go out.

Few transportation options force our people to pay more for their ride or walk longer to get to work or their destinations and back home.

Our people who continue to brave the everyday threats of the virus deserve a safe and comfortable commute.

Public transport will remain the backbone of sustainable mobility and essential to our economic bounceback.

[Filipino]

Poe sa dinaranas ng mga komyuter, drayber:

Nananawagan tayo ng malawakan at mabisang tulong para sa ating mga nabakunahang mga pampublikong tsuper na makapaghanapbuhay muli upang maibsan rin ang kalbaryo ng ating mga komyuter na walang masakyan sa araw-araw.

Sa pagdating ng marami pang mga bakuna, inaasahan nating maaabot ng inokulasyon ang ating mga drayber bilang kanilang panangga sa sakit at pagkalat nito.

Ang kakulangan ng transportasyon ay hindi lang nagtutulak sa ating mga kababayang maglakad ng kilo-kilometro kundi magbayad rin ng mas mahal sa gitna ng kanilang paghihikahos para lamang makauwi na sa kani-kanilang mga tahanan.

Ang kanilang dinaranas ay 'di dapat balewalain. Sila at ang sektor ng pampublikong transportasyon ay ating sandigan sa ating pagbalikwas sa hagupit ng pandemya.